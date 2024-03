Những mẫu váy dạ hội giúp phái đẹp trông thu hút tại buổi tiệc

Bộ sưu tập "The Harmony of Forest" có thể nói là sự kết nối giữa cuộc sống hiện đại và thiên nhiên. Ở đó, mỗi bông hoa lan, mỗi thiết kế không chỉ giúp phụ nữ trở nên lộng lẫy và quyến rũ, mà còn giúp họ tìm thấy sự tự tin, bình an.