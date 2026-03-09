Những khuôn hình kể câu chuyện Việt Nam trên hành trình đổi mới

Sáng 9/3, Báo Nhân Dân phối hợp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi ảnh “Việt Nam trên hành trình đổi mới”.

Cuộc thi khơi gợi cảm hứng sáng tác, đồng thời tôn vinh và lan tỏa những khoảnh khắc chân thực, sinh động phản ánh chặng đường đổi mới của đất nước trên nhiều lĩnh vực. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951-11/3/2026).

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

“Các tác phẩm dự thi thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ và trách nhiệm xã hội của người cầm máy. Nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, bố cục chặt chẽ, ánh sáng tinh tế, khoảnh khắc giàu giá trị thông tin, phản ánh chân thực, sinh động diện mạo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới toàn diện và hội nhập sâu rộng”, ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Qua các vòng chấm sơ khảo và chung khảo được tổ chức công tâm, khoa học, Ban Giám khảo đã lựa chọn trao giải cho 22 tác phẩm xuất sắc, gồm: 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 12 giải Khuyến khích.

Hai giải cao nhất thuộc về các tác phẩm "Hà Nội - Thành phố xinh đẹp và hiện đại" của tác giả Trần Thu Hà và "Kỷ nguyên vươn mình" của tác giả Nguyễn Văn Trung.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, chất lượng tác phẩm năm nay khá đồng đều, nhiều tác phẩm đạt trình độ cao cả về nội dung và nghệ thuật. Tuy nhiên, không có tác phẩm thật sự vượt trội toàn diện để trao giải Đặc biệt, điều này cho thấy mặt bằng chung đã được nâng lên, song các tác giả vẫn cần tiếp tục tìm tòi, đột phá để tạo dấu ấn nổi bật hơn nữa.

Trong ảnh, các tác giả vinh dự nhận giải B, giải C và giải Khuyến khích của cuộc thi.

Các đại biểu, BTC, BGK dành thời gian tham quan 22 tác phẩm đạt giải trong khuôn viên trưng bày tại Báo Nhân Dân.

Qua lăng kính của các nhiếp ảnh gia, các tác phẩm đã phản ánh sinh động diện mạo một Việt Nam hiện đại, năng động, phát triển bền vững và giàu bản sắc dân tộc.

Tác phẩm “Một lòng Việt Nam” của tác giả Đỗ Minh Quân, đăng trên báo Dân trí đạt giải C của cuộc thi.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc các cầu thủ Xuân Sơn, Tiến Linh và Duy Mạnh cùng ăn mừng trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Khoảnh khắc được chụp sau bàn thắng trong trận bán kết lượt đi trên sân vận động Jalan Besar (Singapore) ngày 26/12, khi Xuân Sơn và Tiến Linh cùng tạo hình trái tim bằng tay để ăn mừng bàn thắng.

Tác phẩm “Kỷ nguyên vươn mình” của tác giả Nguyễn Văn Trung được đánh giá cao và xuất sắc giành giải A. Tác giả cho biết đã dành nhiều thời gian tính toán vị trí chụp để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi được lưu giữ không khí chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Không gian triển lãm còn thu hút nhiều du khách nước ngoài tới tham quan, chiêm ngưỡng các tác phẩm và tìm hiểu về hành trình đổi mới của Việt Nam qua từng bức ảnh.

Tiếp nối thành công của cuộc thi, Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động và sự kiện tương tự, tạo cầu nối đưa những tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc đến với đông đảo bạn đọc, qua đó phản ánh sinh động hành trình đổi mới và phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.