Trao 22 tác phẩm ảnh xuất sắc khắc họa Việt Nam thời kỳ đổi mới

Ngày 9/3, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh báo chí Việt Nam trên hành trình đổi mới.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951-11/3/2026).

Cuộc thi được phát động từ ngày 28/6/2025 và khép lại vào ngày 31/1, đã thu hút gần 4.000 tác phẩm gồm ảnh đơn và ảnh bộ của hơn 400 tác giả, nhóm tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Người tham gia lớn tuổi nhất sinh năm 1946, trong khi tác giả trẻ nhất sinh năm 2008.

Cuộc thi nhằm khơi gợi cảm hứng sáng tác, ghi lại và lan tỏa những khoảnh khắc chân thực, sinh động phản ánh sự phát triển của đất nước trong gần 40 năm đổi mới.

Qua lăng kính của các nhiếp ảnh gia, các tác phẩm đã phản ánh sinh động diện mạo một Việt Nam hiện đại, năng động, phát triển bền vững và giàu bản sắc dân tộc.

Khách tham quan triển lãm ảnh "Việt Nam trên hành trình đổi mới" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - cho biết, các tác phẩm dự thi thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, phản ánh chân thực sinh động diện mạo Việt Nam trong thời kì đổi mới toàn diện.

Ban giám khảo đã lựa chọn trao giải cho 22 tác phẩm xuất sắc, gồm: 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 12 giải Khuyến khích.

Hai giải cao nhất thuộc về các tác phẩm Hà Nội - Thành phố xinh đẹp và hiện đại của tác giả Trần Thu Hà và Kỷ nguyên vươn mình của tác giả Nguyễn Văn Trung.

Ở hạng mục giải A, các tác phẩm gây ấn tượng bởi khả năng bắt trọn những khoảnh khắc giàu tính thời sự, phản ánh rõ nét tinh thần đổi mới và nhịp phát triển của đất nước.

Trong khi đó, các tác phẩm đoạt giải B và C mở ra nhiều góc nhìn đa dạng về đời sống xã hội, từ hình ảnh người nông dân làm chủ công nghệ trên đồng ruộng, công nhân lao động tại các khu công nghiệp đến nhịp sống sôi động ở các đô thị lớn.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, chất lượng tác phẩm năm nay khá đồng đều; nhiều tác phẩm đạt trình độ cao cả về nội dung và nghệ thuật.

Tuy nhiên, không có tác phẩm thật sự vượt trội toàn diện để trao giải đặc biệt - điều này cho thấy mặt bằng chung đã được nâng lên, song các tác giả vẫn cần tiếp tục tìm tòi, đột phá để tạo dấu ấn nổi bật hơn nữa.

Ngay sau lễ trao giải, triển lãm ảnh Việt Nam trên hành trình đổi mới chính thức mở cửa, đón công chúng tới tham quan.

Triển lãm không chỉ tôn vinh những tác phẩm ảnh báo chí tiêu biểu của cuộc thi mà còn góp phần giới thiệu, lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam năng động, sáng tạo, giàu khát vọng vươn lên trong thời kỳ đổi mới.