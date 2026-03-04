Hơn 1.500 bài dự thi gửi về Cuộc thi ảnh Sắc Xuân 2026 báo Dân trí

Cuộc thi sáng tác ảnh với chủ đề Sắc Xuân do báo Dân trí tổ chức, kéo dài từ 26/1 đến hết ngày 26/2, đã thu hút hơn 1.500 tác phẩm gửi về dự thi. Các tác giả là độc giả đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, trong đó có cả các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên và cả các phóng viên ảnh của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương...

Tác phẩm Mã đáo thành công của tác giả Đỗ Trọng Danh.

Hơn 1.200 tác phẩm phù hợp với thể lệ cuộc thi đã được biên tập, đăng tải trên chuyên trang Xuân hy vọng 2026 của báo Dân trí để lan toả không khí nhân dân vui Xuân đón Tết Bính Ngọ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đến ngày 4/3, ban tổ chức đã chấm sơ loại để lựa chọn các tác phẩm xuất sắc vào chấm chọn giải thưởng ở vòng chung khảo.

Tác phẩm Chợ Bến Thành - điểm check-in mùa xuân đến từ tác giả Cao Thị Thanh Hà.

Báo Dân trí xin gửi đến quý độc giả một số tác phẩm thể hiện không khí lễ hội sôi động ở các vùng miền; cảnh sum vầy đón Tết đầm ấm của các gia đình; người dân du xuân trẩy hội; thiên nhiên bừng tỉnh đầy sức sống, khoác lên mình “bộ áo” rực rỡ với muôn hoa đua nở...

Tác phẩm Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ của tác giả Đỗ Quang Cần.

Bộ tác phẩm 3 ảnh Xuân của tác giả Đặng Thị Phương Lan.

Ảnh trong tác phẩm ảnh bộ Xuân về trên đảo tiền tiêu phía Bắc của Tổ quốc đến từ tác giả Nguyễn Quốc Việt.

Tác phẩm Xuân, Xuân ơi, Xuân đã về... của tác giả Phan Trung Sơn.

Tác phẩm Dưới khung trời mùa xuân của tác giả Nguyễn Mạnh Cường.

Tác phẩm Hoa xuân bến Bình Đông đến từ tác giả Nguyễn Trang Kim Cương.

Tác phẩm Thần công khai hỏa - Chào năm mới Bính Ngọ của tác giả Cao Nguyễn Xuân Đạt chụp tại cố đô Huế.

Tác phẩm Đón Xuân của tác giả Lê Hoàng Diệu.

Tác phẩm Sắc xuân trong gió của tác giả Phạm Mạnh Tuấn.

Tác phẩm Sắc xuân bình yên trên vai người chiến sĩ đêm giao thừa của tác giả Nguyễn Phú Khánh.

Tác phẩm Xuân là của muôn người đến từ tác giả Đỗ Trọng Danh.

Dự kiến, Ban tổ chức cuộc thi sẽ chấm chọn và tổ chức lễ trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc vào giữa tháng 3 (tuần cuối của tháng Giêng âm lịch).