Sắc Xuân ngập tràn cuộc thi ảnh báo Dân trí

Qua Cuộc thi ảnh "Sắc xuân" 2026, báo Dân trí mong muốn tôn vinh vẻ đẹp của mùa xuân và ghi lại khoảnh khắc giàu cảm xúc trong những ngày đầu năm mới và là dịp để bạn đọc thể hiện góc nhìn sáng tạo, là hành trình lưu giữ vẻ đẹp mùa xuân Việt Nam qua từng khoảnh khắc cuộc sống.

Cuộc thi ảnh là sân chơi sáng tạo, nơi bạn đọc có thể chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh, con người, phong tục, lễ hội… mang đậm không khí mùa xuân Việt Nam.

Tác phẩm Sắc hoa Sa Đéc của tác giả Vũ Minh Hiếu.

Được phát động từ ngày 26/1, tới nay đã có hơn 700 bài dự thi đến từ độc giả và người yêu nhiếp ảnh trên khắp cả nước gửi về toà soạn báo Dân trí, chúng tôi xin được giới thiệu một số tác phẩm để bạn đọc cùng thưởng lãm.

Bài dự thi Sắc xuân trên nương chè của tác giả Vũ Việt Hồng.

Bài dự thi Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Bính Ngọ năm 2026 của tác giả Lê Hữu Nghị.

Tác phẩm Xuân giữa muôn hoa của tác giả Hà Tấn Phát.

Tác giả Nguyễn Văn Anh gửi dự thi tác phẩm Tết này em đi tảo mộ Ramưwan.

Tác phẩm Dáng xuân của tác giả Bùi Minh Châu và tác phẩm Du xuân của tác giả Vũ Văn Chinh.

Tác phẩm Rước pháo về Đình của tác giả Ngô Thị Bích Hằng.

Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ đến từ tác giả tên Minh.

Bài dự thi Hội xuân trên cao nguyên đá của tác giả Giang Sơn Đông.

Tác phẩm Múa Lân ngày Tết đến từ tác giả Nguyễn Văn Anh.

Tốc Lực - Đồng Tâm - Chiến Thắng đến từ tác giả Lê Đình Nhơn.

Tác phẩm Pháo hoa đón giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 của tác giả Nguyễn Quốc Hùng.

Tác giả Nguyễn Phú Khánh gửi dự thi tác phẩm Sắc xuân bình yên trên vai người chiến sĩ đêm giao thừa .

Tác phẩm Lễ khai môn Ô Quan Chưởng của tác giả Thu Hà.

Tác phẩm Vui bên ánh lửa ngày xuân của tác giả Nguyễn Hữu Tấn.

Tác phẩm Nét xưa đến từ tác giả Thái Hùng Danh.

Bộ ảnh Sắc xuân đỏ ấm áp ở Bạch Mai đến từ tác giả Nguyễn Thị Phương Hồng.

Đây là năm thứ năm liên tiếp báo Dân trí tổ chức cuộc thi ảnh trong dịp Tết Nguyên đán. Cuộc thi ảnh “Sắc Xuân” 2026 không chỉ là dịp để bạn đọc thể hiện góc nhìn sáng tạo, mà còn là hành trình lưu giữ vẻ đẹp mùa xuân Việt Nam qua từng khoảnh khắc đời sống, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tích cực đến cộng đồng.

Ban tổ chức cuộc thi ảnh sẽ nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 26/2, sau đó sẽ tiến hành tổng hợp, xác minh tác phẩm và chấm giải. Thân mời độc giả và những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh tiếp tục gửi ảnh dự thi tại link dưới đây: Cuộc thi ảnh Sắc Xuân 2026 báo Dân trí .