Những điều thú vị ít biết về loạt phim "bom tấn" ăn khách

Dân trí Thành công của các phim như Once upon a time in Hollywood, A star is born, Dallas buyers club... khiến nhiều khán giả yêu điện ảnh tò mò không biết quá trình thực hiện các bộ phim này có gì đặc biệt.

Trailer phim a star is born A star is born Trong tác phẩm A star is born, Lady Gaga kể lại rằng cô hầu như phải để mặt mộc xuyên suốt bộ phim. Bradley Cooper, diễn viên chính đóng cùng Gaga và cũng là đạo diễn bộ phim, đã yêu cầu xóa lớp trang điểm của cô ngay sau buổi diễn thử đầu tiên. Dù Gaga có rất nhiều nét tương đồng với nhân vật trong phim nhưng vẫn có một điểm khác biệt lớn, đó là nữ ca sĩ ở ngoài đời rất tự tin theo đuổi giấc mơ của mình, trong khi giọng ca không tên tuổi Ally trong phim thì lại có phần tự ti hơn. Vì vậy, việc để mặt mộc hoàn toàn khi diễn xuất là điều kiện tối quan trọng để giúp Lady Gaga có thể hóa thân trọn vẹn vào vai diễn. Dallas buyers club Trailer phim Dallas Buyers Club Biên kịch bộ phim Dallas buyers club đã bắt đầu viết kịch bản từ 20 năm trước khi bộ phim bắt đầu khởi quay. Và để có được một kịch bản hoàn chỉnh như vậy, bộ đôi biên kịch Craig Borten và Melisa Wallack đã viết đi viết lại tới... 137 lần. Do ngân sách phim chưa tới 6 triệu đô la Mỹ nên cả ê-kíp phim đều phải nỗ lực làm việc theo phong cách "thắt lưng buộc bụng". Đặc biệt, đội ngũ nghệ sĩ trang điểm đã phải dùng đến cả than tre để tạo lớp trang điểm và rồi cuối cùng, chính những nỗ lực vượt qua nghịch cảnh ấy đã đem về cho ekip phim một giải Oscar danh giá ở hạng mục Hóa trang xuất sắc nhất. Once Upon a Time in Hollywood Trailer phim Once Upon a Time in Hollywood Để có được những thước phim đẹp và thuyết phục người xem trong Once Upon a Time in Hollywood, tài tử Leonardo DiCaprio đã phải nhịn ăn trong thời gian dài trước ngày bấm máy. Anh đã phải từ bỏ món mì Ý yêu thích cùng các loại bánh tráng miệng và hầu hết tất cả các đồ ăn có chứa đường. Để làm vừa lòng đạo diễn Tarantino vốn nổi tiếng cầu toàn, chàng Leo thậm chí đã phải chống đẩy hàng trăm cái mỗi ngày. Tờ Brightside cũng hé lộ vị đạo diễn nghiêm khắc luôn yêu cầu các diễn viên diễn theo kịch bản gốc 100% đã phải "giơ cờ trắng" nhân nhượng khi cả Leonardo DiCaprio và Brad Pitt đều tự mình ứng tấu hẳn hai phân đoạn quan trọng. Các khán giả của Once Upon a Time in Hollywood có lẽ đều thấy cảnh nhân vật của DiCaprio quên lời thoại trên phim trường và phát hoảng rất hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, trường đoạn này hoàn toàn là sự ứng tác của chàng Leo. Còn tài tử Brad Pitt lại tự mình sáng tạo ra một trong những câu thoại ấn tượng nhất phim, đó là cảnh phim Cliff Booth nói với Rick rằng: "Bạn là Rick… Dalton. Đừng bao giờ quên điều đó". Đây kỳ thực hoàn toàn là sự ngẫu hứng được lấy cảm hứng từ lời động viên của một người bạn trong những ngày đầu sự nghiệp diễn xuất của chính Brad Pitt. Joker Các fan của bộ phim Joker hẳn rất ấn tượng với "50 sắc thái" cười từ khúc khích đến bí ẩn, điên dại của tài tử Joaquin Phoenix. Để có màn thể hiện ấn tượng đến vậy, nam diễn viên sở hữu hai Quả Cầu Vàng về diễn xuất đã xem hàng chục đoạn phim tư liệu về các bệnh nhân mắc hội chứng cười không kiểm soát. Một sự thật thú vị khác về những bộ phim chuyển thể từ truyện tranh của DC này là tất cả các tài tử đảm nhận vai Joker đều "rất có duyên" với giải thưởng Oscar, từ Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto đến Joaquin Phoenix đều đã giành được giải thưởng cao quý này. The Irishman The Irishman là một trong những bộ phim gây tiếng vang lớn nhất thời gian qua, với 5 đề cử tại giải thưởng Quả cầu vàng 2020, trong đó có hạng mục Phim hay nhất. Dù vậy, ít ai biết rằng trong suốt 10 năm đạo diễn Martin Scorsese đã phải chật vật tìm kiếm các nhà sản xuất cho đứa con tinh thần của mình. Một số nhà sản xuất đồng ý hợp tác lại muốn cắt bớt thời lượng hoặc giảm bớt ngân sách quay phim. Phải tới năm 2019, khi Netflix cho đạo diễn Martin Scorsese thỏa sức sáng tác, bộ phim mới được bấm máy và đã đạt được những thành công rực rỡ ngay sau khi ra mắt. Dung Nhi Theo Brightside