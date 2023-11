Nhóm nhạc Hàn có thành viên Việt Nam sẽ trình diễn tại TPHCM

Mới đây, Ban Tổ chức Liên hoan âm nhạc Quốc tế TPHCM - HOZO 2023 - công bố nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest sẽ tham gia đêm diễn ngày 23/12 sắp tới tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (đường Lê Lợi, quận 1).

Đây cũng là lần đầu tiên Tempest đến Việt Nam biểu diễn. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ. Người hâm mộ háo hức chờ đợi chương trình để thưởng thức màn trình diễn của nhóm nhạc 7 thành viên.

Nhóm nhạc Tempest (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tempest là nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc ra mắt tháng 3/2022 thuộc Yuehua Entertainment. Ngay từ khi mới hoạt động, nhóm đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ khán giả Việt vì có thành viên Việt Nam Hanbin (Ngô Ngọc Hưng).

Ngô Ngọc Hưng sinh năm 1998 tại Yên Bái, tốt nghiệp khoa Quốc tế chuyên ngành marketing, Đại học Thương mại Hà Nội. Trước khi sang Hàn Quốc hoạt động, anh từng được biết đến với vai trò vũ công, tham gia nhiều cuộc thi cover vũ đạo Kpop.

Năm 2020, Hanbin từng gây chú ý khi tham gia show thực tế I-Land của Big Hit Entertainment - công ty quản lý nhóm BTS.

Ca sĩ Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tên gọi Tempest của nhóm có nghĩa là "cơn bão mạnh", với ý nghĩa nhóm sẽ càn quét ngành công nghiệp âm nhạc với năng lượng mạnh mẽ và màn trình diễn bùng nổ.

Hơn 1 năm kể từ khi ra mắt, Tempest đã cho ra mắt 4 đĩa đơn, 1 album. Nhóm gặt hái nhiều thành tích, chiến thắng cúp tân binh, nghệ sĩ triển vọng ở nhiều lễ trao giải như: Seoul Music Awards 2023, Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award 2022, Hanteo Music Awards 2022…

Đĩa đơn đầu tay It's me, It's we của Tempest từng được Billboard bình chọn là một trong 25 album K-pop tiêu biểu của năm 2022.