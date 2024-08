Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng về Đà Lạt biểu diễn trong dịp lễ 2/9

Ngày 29/8, ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (31/8-3/9), tỉnh Lâm Đồng dự kiến đón khoảng 140.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, lượng khách quốc tế ước đạt 9.000 lượt.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Lạt có trên 4.000 cơ sở lưu trú và hơn 43.000 phòng ốc đảm bảo các tiêu chí phục vụ người dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Đà Lạt tổ chức nhiều hoạt động lớn.

Trong đó, nổi bật là chương trình lễ hội âm nhạc "Dalat Color Fun Festival 2024" diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa của Đà Lạt, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Chương trình "Dalat Color Fun Festival 2024" cũng là sự kiện chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X, năm 2024. Chương trình sẽ diễn ra 8h-22h30 trong hai ngày 1-2/9, với các hoạt động trượt ván nghệ thuật, mini games giao lưu, chụp ảnh, trải nghiệm không gian ảo vào ban ngày; buổi tối 18h-22h30 sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc.

Các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chương trình biểu diễn tại Đà Lạt gồm có Tùng Dương, Quang Hùng MasterD, Quân AP, Hoàng Tôn, Vicky Nhung, Captain Boy, Neko Lê, Doãn Hiếu, Danh Ka, Ban nhạc Nam Tộc, và nhiều nghệ sĩ khác.

Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc trên chuyến tàu đêm Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Thiếu tá Huỳnh Quốc Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an thành phố Đà Lạt, cho biết: "Dự kiến lượng khách đến với Đà Lạt tăng cao trong dịp lễ này, kéo theo áp lực đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông. Do vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng tại các giao lộ trọng yếu, tổ chức phân luồng giao thông, tránh tình trạng ùn tắc".

Thiếu tá Huỳnh Quốc Trung cho hay, đơn vị sẽ tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích khi tham gia giao thông. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra vào ban đêm để xử lý các trường hợp đua xe trái phép, đảm bảo an ninh trên địa bàn.