Nhiều huyền thoại âm nhạc thế giới đến Đà Lạt biểu diễn

Chiều 13/12 tại Hà Nội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng phối hợp tổ chức lễ công bố dự án âm nhạc quốc tế Dalat Spring Concert.

Đêm nhạc với sự tham gia của các huyền thoại âm nhạc thế giới: Liz Mitchell (Boney M), Joy và Samantha Fox - những ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng của thập niên 1970-1980.

Theo ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, "Dalat Spring Concert" sẽ được tổ chức thường niên từ năm nay, mang các huyền thoại của âm nhạc thế giới về Việt Nam (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Theo ông Trần Thanh Hoài, Dalat Spring Concert sẽ được tổ chức thường niên nhằm lan tỏa hình ảnh Đà Lạt là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc, được UNESCO công nhận. Đồng thời, các sự kiện hướng đến xây dựng Đà Lạt là điểm đến âm nhạc đỉnh cao thế giới, cụ thể hóa cam kết của Đà Lạt khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Âm nhạc của UNESCO.

Đây là lần đầu tiên hàng loạt nghệ sĩ đẳng cấp thế giới như: Liz Mitchell của Boney M, Joy và Samantha Fox hội tụ biểu diễn tại "thành phố ngàn hoa".

Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân thành phố Đà Lạt, chia sẻ: "Đà Lạt rất tự hào được chọn làm nơi tổ chức một sự kiện âm nhạc mang tầm quốc tế như Dalat Spring Concert. Đây không chỉ là cơ hội để khán giả trong và ngoài nước thưởng thức âm nhạc đỉnh cao, mà còn là dịp để quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa đặc sắc của Đà Lạt".

Từ phải sang: Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân thành phố Đà Lạt, ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group Vietnam và là Giám đốc sản xuất âm nhạc của chương trình (Ảnh: Hòa Nguyễn).

"Với những đêm nhạc thế này, với 15.000 ghế, du khách đến xem khoảng 20.000-25.000 người, kín Quảng trường Lâm Viên. Lần đầu tiên, một ban nhạc quốc tế đến thành phố cùng các ca khúc đi vào lòng người thập niên 70-80, nhưng chương trình không bán vé.

Đây là sự tri ân của Đà Lạt với nhân dân, du khách, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ quốc tế đến Đà Lạt, kết nối không gian biểu diễn mang đẳng cấp, chất lượng nâng tầm quốc tế", bà Loan cho hay.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc sản xuất chương trình cho biết: "Để đảm bảo chất lượng âm nhạc cao nhất, chúng tôi phải chuẩn bị 3 hệ thống âm thanh độc lập đạt tiêu chuẩn quốc tế, với hơn 6 bàn mixer vận hành toàn bộ chương trình. Đặc biệt, một số thiết bị như keyboard sản xuất từ hơn 20 năm trước đã mất 3-4 tuần để tìm kiếm theo yêu cầu của Boney M".

Thành lập năm 1976 tại Đức với 4 thành viên, Boney M nổi tiếng với những ca khúc: Daddy cool, Sunny (1976), Rivers of Babylon, Rasputin (1978) làm mưa làm gió trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu và Việt Nam nhờ giai điệu vui tươi, sôi động và dễ nghe, dễ hát.

Liz Mitchell, thủ lĩnh của Boney M sẽ đến Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ Dalat Spring Concert, hứa hẹn mang đến những bản "hit" nổi tiếng nhất của nhóm và nhiều bản nhạc Giáng sinh kinh điển. Bà từng đến Việt Nam biểu diễn vào các năm 2016, 2019.

Mới đây ở tuổi 72, bà được nhận Huân chương Thành viên Hoàng gia Anh (Member of the Order of the British Empire - MBE) vì những cống hiến trong lĩnh vực âm nhạc và từ thiện.

Cùng với Liz Mitchell, ban nhạc đình đám đến từ Áo - Joy - với ca khúc Touch by Touch cũng sẽ diễn tại Dalat Spring Concert. Trở lại Việt Nam sau 5 năm, Joy mang đến những giai điệu disco sôi động nhưng không kém phần ngọt ngào, nồng nàn đầy cảm hứng như Touch by touch, Hey Hello, Valerie, I'm in love…

Boney M và Joy từng tới Việt Nam biểu diễn vào 5 năm trước. Đêm nhạc thu hút gần 4.000 khán giả đã thực sự gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới sẽ đến biểu diễn tại Đà Lạt (Ảnh: Ban tổ chức).

Khác với Boney M và Joy, Dalat Spring Concert là sự kiện đặc biệt đánh dấu lần đầu tiên "Nữ hoàng nhạc Pop thập niên 1980" Samantha Fox biểu diễn tại Việt Nam.

Biểu tượng gợi cảm đình đám một thời của nước Anh đã "chinh phục" các bảng xếp hạng với những bản "hit" đình đám như: Touch me (I want your body), Nothing's Gonna stop me now, Just one night, Wanna please me, I only wanna be with you.

Dự kiến, Dalat Spring Concert sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 21/12 tại Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), hứa hẹn làm thỏa mãn sự mong đợi của hàng nghìn người yêu âm nhạc.