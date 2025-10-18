Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Không nằm ngoài dự đoán của giới truyền thông, người đẹp Philippines - Emma Tiglao - đã trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Miss Grand International). Cô đã mang về chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế thứ 2 cho Philippines trong 2 năm liên tiếp.

Phút đăng quang của tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Emma Tiglao (Ảnh: Missosology).

Tại cuộc thi năm nay, Emma Tiglao cũng giành giải thưởng phụ Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia), góp mặt trong top 15 Tài năng, top 10 Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích), top 20 Trình diễn áo tắm.

Người đẹp 31 tuổi sở hữu chiều cao 1,75m. Cô từng tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch và đang hoạt động với tư cách MC, người mẫu tại quê nhà.

Mỹ nhân Philippines có 280.000 người theo dõi trên Instagram và là một trong những thí sinh có sức ảnh hưởng lớn tại cuộc thi năm nay.

Á hậu 1 là người đẹp Thái Lan, Á hậu 2 là đại diện Tây Ban Nha, Á hậu 3 thuộc về người đẹp Ghana, Á hậu 4 là người đẹp Venezuela. Năm người đẹp còn lại trong top 10 gồm Colombia, Cộng hòa Séc, Mexico, Guatemala, Tanzania là Á hậu 5.

Emma Tiglao đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Video: Grand TV).

Trong phần thi ứng xử, top 5 của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 nhận được câu hỏi về lừa đảo trực tuyến và những biện pháp ngăn chặn vấn nạn này.

Đại diện Ghana cho rằng, lừa đảo trực tuyến là một vấn đề đáng lo ngại trong xã hội ngày nay, đòi hỏi mọi người phải nâng cao hiểu biết, được giáo dục nền tảng để tránh rơi vào các bẫy lừa đảo.

Đại diện Venezuela tin rằng, việc ngăn chặn bằng pháp luật là cần thiết để không còn những nạn nhân hay các câu chuyện đau lòng.

Đại diện Thái Lan chia sẻ rằng, cuộc sống trên mạng hiện là điều không thể thiếu trong kỷ nguyên khoa học công nghệ phát triển nên các nhà nước cần tăng cường hình phạt với tội phạm trực tuyến và hỗ trợ nạn nhân nhận lại những khoản tiền bị chiếm đoạt.

Top 5 của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (từ trái sang): Ghana, Thái Lan, Philippines, Tây Ban Nha, Venezuela (Ảnh: Missosology).

Đại diện Tây Ban Nha nhận ra rằng, lừa đảo trực tuyến là vấn đề lớn trong xã hội và mong muốn chung tay cung cấp các chương trình hỗ trợ bệnh nhân tâm thần để giúp mọi người sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đại diện Philippines nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trình báo các vụ việc lừa đảo, tích cực thực hiện các chương trình giáo dục nâng cao nhận thức trong khi chính phủ cần tăng cường hành lang pháp lý để bảo vệ người vô tội.

Top 10 của cuộc thi năm nay đều là những gương mặt được các chuyên trang đánh giá cao trước đêm chung kết gồm: Colombia, Cộng hòa Séc, Ghana, Guatemala, Mexico, Philippines, Tây Ban Nha, Tanzania, Thái Lan, Venezuela.

Top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: Missosology).

Các giải thưởng phụ cũng lần lượt được công bố trong đêm chung kết. Giải Trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về đại diện Brazil, Ấn Độ, Thái Lan. Giải thưởng Trình diễn váy dạ hội đẹp nhất được trao cho người đẹp Mexico.

Giải thưởng bình chọn Country's Power of the Year thuộc về người đẹp Philippines trong khi bình chọn Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích) được trao cho người đẹp Colombia.

Giải thưởng Trình diễn áo tắm đẹp nhất thuộc về người đẹp Thái Lan và giải Tài năng dành cho người đẹp Ghana, Nhật Bản.

Top 22 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh chụp màn hình).

Top 22 của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 được công bố, gồm: Brazil, Thái Lan, Philippines, Ghana, Nhật Bản, Anh, Guatemala, Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Séc, Martinique, Indonesia, Pháp, Zambia, Paraguay, Lào, Tanzania, Mexico, Venezuela, Bỉ, Tây Ban Nha, Mỹ, Ecuador.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 có 77 thí sinh tham dự và khởi động từ cuối tháng 9. Trong đêm chung kết, các người đẹp trải qua các phần thi: Trình diễn áo tắm, hùng biện về chủ đề chấm dứt chiến tranh - bạo lực, trình diễn đầm dạ hội và ứng xử.

Đáng tiếc, đại diện Việt Nam - Yến Nhi - không lọt top và không giành được giải thưởng phụ. Thành tích của cô là top 8 Country's Power of the Year, top 20 Trình diễn áo tắm, top 20 Trình diễn trang phục dân tộc.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được tổ chức lần đầu vào năm 2013, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập, hướng đến thông điệp "Chấm dứt bạo lực và mang lại hòa bình thế giới".

Yến Nhi - đại diện Việt Nam - trắng tay tại mùa giải Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh chụp màn hình).

Trong 10 năm qua, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) nằm trong nhóm các cuộc thi nhan sắc đình đám và nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông, người hâm mộ.

Tuy nhiên, trước đêm chung kết, cuộc thi vướng nhiều tranh cãi vì Chủ tịch Nawat kêu gọi bình chọn bằng tiền mặt tại sân khấu ở bán kết. Bên cạnh đó, ông còn phát ngôn trên livestream (phát sóng trực tuyến) rằng, cô gái đăng quang phải bán được nhiều sản phẩm, có nhiều bình chọn.

Những chia sẻ của ông Nawat khiến khán giả dần quay lưng với cuộc thi và cho rằng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mất đi ý nghĩa thực sự.