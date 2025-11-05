Hoa hậu Kiều Duy: "Tôi không áp lực sau thành công của chị Thanh Thủy"

Ngày 5/11, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy có buổi gặp gỡ truyền thông, chia sẻ về quá trình chuẩn bị trước khi chính thức lên đường dự thi Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế 2025). Trong vài ngày tới, người đẹp sinh năm 2003 sẽ "nối gót" Hoa hậu Thanh Thủy, đại diện Việt Nam chinh phục đấu trường sắc đẹp này.

Khi được hỏi về áp lực sau thành tích của Hoa hậu Thanh Thủy, Kiều Duy thẳng thắn chia sẻ: "Việc đại diện Việt Nam giành vương miện Miss International là điều vô cùng tự hào. Tuy nhiên, điều khiến tôi áp lực không phải là kết quả của chị Thanh Thủy, mà là làm sao để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đã có những lúc lo lắng, trăn trở, nhưng nhờ sự đồng hành của những người yêu thương, tôi đã tự tin hơn rất nhiều".

Hoa hậu Kiều Duy và Hoa hậu Thanh Thủy tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Người đẹp 22 tuổi cho biết, cô hướng đến hình ảnh người phụ nữ tự tin, cầu tiến và sẵn sàng học hỏi, mong muốn mang đến những giá trị tích cực không chỉ cho Việt Nam mà còn cho bạn bè quốc tế.

Phản hồi trước những bình luận hoài nghi về nhan sắc và khả năng, Kiều Duy điềm tĩnh đáp: "Tôi vẫn thường đọc những góp ý của khán giả dành cho mình, nếu có khuyết điểm, tôi sẵn sàng thay đổi để tốt hơn. Với những ý kiến hoài nghi về nhan sắc, tôi hiểu rằng mỗi người có một định nghĩa riêng về cái đẹp, và tôi không thể ép ai phải khen mình đẹp cả".

Kiều Duy cho biết cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình sắp tới, từ dự án nhân ái, phần thi tài năng đến trang phục dân tộc.

Tại sự kiện, người đẹp ra mắt video giới thiệu bản thân gửi đến tổ chức Miss International. Sản phẩm được ghi hình tại nhiều địa điểm đặc trưng của TPHCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Hồ Thị Kỷ, công viên Tao Đàn, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam... thể hiện hình ảnh một Việt Nam năng động, thân thiện và giàu bản sắc.

Kiều Duy hé lộ về phần thi tài năng chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong buổi giao lưu, Hoa hậu Kiều Duy cũng nhìn lại hành trình thực hiện dự án nhân ái "Chạm", hướng đến mục tiêu thứ 3 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Dự án tập trung trao tặng tủ thuốc yêu thương với các loại thuốc cơ bản, vật dụng y tế, cùng nhu yếu phẩm và hỗ trợ chi phí cho các hộ gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về lý do thực hiện dự án, Kiều Duy nói: "Tôi từng nghe nhiều câu chuyện đau lòng về những người mất đi người thân chỉ vì cơn sốt hay cảm cúm tưởng chừng đơn giản. Tôi muốn góp phần giúp điều đó không lặp lại, bằng cách mang những tủ thuốc yêu thương đến với người dân vùng sâu, vùng xa".

Kiều Duy trình diễn trình diễn trang phục mang tên Cửu Long Ẩn Vân (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài ra, Hoa hậu Kiều Duy cũng hé lộ phần thi tài năng tại Miss International 2025. Cô sẽ trình bày ca khúc Proud of You, kết hợp phần múa ba lê và múa quạt lụa.

Lần đầu tiên, người đẹp trình diễn trang phục văn hóa dân tộc mang tên Cửu Long Ẩn Vân, lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh dưới triều vua Khải Định. Bộ trang phục từng đạt giải nhất cuộc thi Trang phục văn hóa dân tộc tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, sẽ đồng hành cùng Kiều Duy tại Miss International 2025.