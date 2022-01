Nhan sắc cực phẩm của tiểu công chúa Campuchia hoạt động trong showbiz

Dân trí Không chỉ xinh đẹp, Công chúa Jenna Norodom của Campuchia còn được xem là một viên ngọc quý trong làng giải trí vì có thể ca hát, nhảy múa và nói được 5 thứ tiếng.

Tiểu công chúa Jenna Norodom sinh năm 2011 tại Paris, Pháp. Mẹ Norodom Jenna là công chúa Norodom Bupphary, con gái của Hoàng tử Norodom Chakrapong và cụ cố của cô bé là cố Quốc vương Norodom Sihanouk.

Từ nhỏ, công chúa đã xinh xắn vì may mắn thừa hưởng được cả nét đẹp dịu dàng châu Á của mẹ và thần thái của người bố mang gốc Pháp. Jenna Norodom sở hữu nét đẹp lai đầy cuốn hút với gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn lanh lợi.

Tiểu công chúa Jenna Norodom nổi tiếng tại Campuchia vì có xuất thân hoàng gia và hoạt động năng nổ trong làng giải trí.

Sau khi sinh sống tại Pháp được 4 năm, tiểu công chúa cùng gia đình quay trở về Campuchia. Được nuôi dạy trong điều kiện tốt nhất của Hoàng gia Campuchia, công chúa Jenna Norodom toát lên khí khái của một mỹ nhân. Cô bé theo đuổi hình tượng nữ tính, trong sáng nhưng vẫn quý phái.

Tiểu công chúa có thành tích học tập đáng nể, khiến nhiều người ngỡ ngàng khi có thể nói được tận 5 thứ tiếng gồm Khmer, Anh, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan. Jenna được đánh giá rất thông minh, hiểu biết và điềm đạm.

Cô bé đam mê nghệ thuật, thích ca hát và biểu diễn. Jenna có thể hát bằng 5 thứ tiếng, hát được nhiều thể loại âm nhạc từ các ca khúc nổi tiếng quốc tế, các bài hát đồng quê đến những bản rap sôi động...

Công chúa Jenna Norodom, năm nay 11 tuổi, chính thức bước chân vào làng giải trí vào năm 2018.

Công chúa Jenna Norodom vừa là ca sĩ, diễn viên còn là gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu.

Năm 2018, tiểu công chúa chính thức gia nhập làng giải trí và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô bé nhanh chóng thu về lượng người theo dõi cũng như hâm mộ khủng bởi là thành viên hoàng gia hiếm hoi hoạt động trong giới nghệ sĩ.

Chỉ mới 11 tuổi, công chúa Jenna Norodom đã được xem là một ngôi sao ca nhạc của Campuchia, làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu hoàng gia và thu hút hơn 500.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội Instagram.

Tiểu công chúa cũng tham gia diễn xuất trong hai bộ phim truyền hình. Trong đó, bộ phim đầu tay Teptida Phkar Thkol Meas của Jenna nhận được sự yêu thích nồng nhiệt của khán giả Campuchia.

Công chúa Jenna Norodom có hơn nửa triệu người theo dõi trên Instagram và gần 2 triệu người theo dõi trên YouTube cá nhân.

Jenna còn sở hữu kênh YouTube riêng với gần 2 triệu người theo dõi. Tiểu công chúa rất quan tâm đến việc quảng bá những nét văn hóa đặc biệt của đất nước quê hương khi thực hiện các điệu nhảy hay diện trang phục truyền thống.

Ngoài ra, kênh YouTube này còn giới thiệu những bản nhạc nổi tiếng mà Jenna "cover" như I will always love you, Last Christmas, Can't take my eyes of you, At my worst... đều đạt lượng xem ấn tượng.

Đã xinh đẹp còn có xuất thân hoàng gia, Jenna Norodom được truyền thông quan tâm đặc biệt và xem là viên ngọc quý của làng giải trí Campuchia.

Khi không hoạt động nghệ thuật, Jenna Norodom tích cực tham gia công tác xã hội. Cô bé 11 tuổi được người dân Campuchia yêu mến và xem như "quốc bảo" đáng để thế hệ trẻ noi theo.

Nhân dịp năm mới, tiểu công chúa được mời tham gia biểu diễn tại đại nhạc hội K-Wave Concert cùng nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của Campuchia. Sự nghiệp trong làng giải trí của tiểu công chúa 11 tuổi đang ngày càng rộng mở.

Công chúa Jenna Norodom sở hữu vẻ ngoài quyến rũ và ngọt ngào, tổng hòa của vẻ đẹp lai Á - Âu hoàn hảo.

Jenna Norodom cover ca khúc "I just called to say I love you" (Vdieo: Jenna Norodom Official Music).

Công chúa Jenna Norodom sinh ra tại Paris, Pháp và chuyển về Campuchia sinh sống từ năm 4 tuổi.

Mới 11 tuổi nhưng Công chúa Jenna Norodom rất nổi tiếng và được xem là hình tượng hoàn hảo của giới trẻ Campuchia.

Công chúa Jenna Norodom gửi tặng ca khúc "Happy New Year" (Video: Jenna Norodom Official Music).

Mi Vân

Theo KhmerTimes/Instagram