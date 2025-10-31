Á quân Vietnam Idol 2015 sau 10 năm: "Mọi thứ như một giấc mơ"

J.ADE (tên thật là Nguyễn Bích Ngọc) là Á quân Vietnam Idol 2015 (Trọng Hiếu đăng quang), gây chú ý bởi giọng hát đầy nội lực. Không giống như những thí sinh khác bước ra từ cuộc thi, cô chọn bước đi chậm rãi, dành nhiều năm để học viết nhạc, rèn luyện kỹ năng sáng tác và biểu diễn.

Nữ ca sĩ từng tâm sự: "Sau Vietnam Idol, trong túi tôi không có một đồng nào. Thời sinh viên, tôi cũng đi làm thêm, cố gắng tích góp, nhưng bài hát rẻ nhất là 10 triệu đồng, không đủ tiền mua. Vậy là tôi đi theo con đường tự sáng tác, cố gắng từng bước một, càng đi càng yêu khoảnh khắc tự viết bài".

J.ADE với hình ảnh trưởng thành sau "Vietnam Idol 2015" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến năm 2024, J.ADE đánh dấu sự trở lại với những sản phẩm thể hiện sự trưởng thành trong phong cách âm nhạc và tư duy nghệ sĩ. Trong đó, ca khúc Câu trả lời của nữ ca sĩ thu hút hàng triệu lượt nghe trực tuyến, liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng âm nhạc Việt, giúp cô khẳng định tên tuổi với hình mẫu nữ nghệ sĩ hát và tự sáng tác.

Dịp lễ 2/9, J.ADE cũng tham gia thể hiện nhạc phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn. Chia sẻ về những bước ngoặt trong hành trình 10 năm, J.ADE xúc động: “Giống như một giấc mơ, tôi rất biết ơn khán giả. Việc ra đường nghe người ta mở nhạc của mình, nghe giọng hát của mình vang lên, nghe học trò cover ca khúc của mình, với tôi đã là những điều quá hạnh phúc với một nghệ sĩ".

J.ADE chọn con đường "chậm nhưng chắc" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tối 30/10, J.ADE tiếp tục ra mắt MV mang tên Lưới tình, một bản ballad giàu chất tự sự, ca từ bay bổng. Nữ ca sĩ tiết lộ, bài hát diễn tả hình ảnh một cô gái bị “mắc kẹt” trong tình yêu, cũng như chính cô, từng bị kẹt trong câu chuyện “gà bông” năm 18 tuổi.

J.ADE cho biết, cô viết thật nhiều ca khúc với ước muốn chạm tới mọi tầng sâu cảm xúc vui buồn của mọi người. Cô đang hoàn thiện album thứ hai để ra mắt đầu năm tới. Chia sẻ về mối quan hệ với nhạc sĩ Thanh Bùi sau 10 năm, J.ADE tiết lộ: "Thầy Thanh vẫn không ngừng động viên tôi mỗi ngày. Tôi mong rằng sắp tới hai thầy trò sẽ có thêm sản phẩm hợp tác”.

Nhận xét về cô học trò của mình, nhạc sĩ Thanh Bùi từng nói: "Tôi thấy rất tự hào về J.ADE. Tôi nói với J.ADE rằng tôi không phải vào vai một người thầy mà là người đồng hành. Sau này, từng ca khúc J.ADE viết, tôi chỉ nghe khi bạn gần hoàn thành để đóng góp một vài ý kiến. Tôi thấy một giọng hát đẹp như vậy mà không làm gì hết thì mình hơi thiếu trách nhiệm".

J.ADE tên thật là Nguyễn Bích Ngọc, đăng quang Á quân Vietnam Idol 2015, sau đó đầu quân về công ty âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Bùi. Năm 2024, cô ra mắt album CONTINUUM gồm 12 bài hát do chính mình sáng tác, ghi lại hành trình 12 năm, từ cô nữ sinh trường đại học kiến trúc yêu ca hát, bắt đầu chạm tới giấc mơ với ngôi vị Á quân Vietnam Idol 2015, sau đó chuyên tâm trau dồi kỹ năng viết nhạc để trở thành ca sĩ, nhạc sĩ như hiện tại.

Hoàng Thư