Người phụ nữ được xem là “ngoại lệ” của tỷ phú Elon Musk

Cuộc hôn nhân kỳ lạ của Elon Musk và Talulah Riley

Talulah Riley là người vợ thứ 2 của tỷ phú Elon Musk. Nữ diễn viên sinh năm 1985, lớn lên tại Hertford (Anh). Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2003, khi mới 18 tuổi, với một vai trong loạt phim truyền hình Poirot.

Sau đó, Riley được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Kiêu hãnh và định kiến, Inception, Thor: The Dark World, Westworld, The Boat That Rocked…

Talulah Riley là người vợ thứ 2 của tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Getty).

Riley và Musk gặp nhau lần đầu tại một quán bar ở London (Anh) năm 2008. Hai năm sau, họ tổ chức đám cưới tại một nhà thờ ở Anh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu tiên chỉ kéo dài đến năm 2012 trước khi cả hai tuyên bố chia tay.

Khi đó, Musk viết trên trang cá nhân: “Bốn năm yêu nhau thật tuyệt vời. Anh sẽ luôn yêu em. Em sẽ khiến một người đàn ông khác rất hạnh phúc”.

Đến năm 2013, cặp đôi bất ngờ tái hợp và quyết định kết hôn lần thứ 2. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài. Cuối năm 2014, Musk một lần nữa nộp đơn ly hôn nhưng sau đó rút lại.

Mối quan hệ “hợp - tan” như phim truyền hình cuối cùng chính thức khép lại vào năm 2016 khi Riley nộp đơn ly hôn. Hai người chia tay trong hòa bình và không có con chung.

Sau ly hôn, Musk từng chia sẻ với Forbes rằng ông vẫn yêu Talulah Riley nhưng không còn đắm chìm trong tình cảm. “Tôi thực sự không thể cho Riley những gì cô ấy muốn”, tỷ phú công nghệ nói.

Talulah Riley từng kết hôn và ly hôn 2 lần với tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Getty).

Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. Riley từng nói: “Chúng tôi là những người bạn tốt. Tôi và Elon vẫn quan tâm đến nhau”.

Trong thời gian chung sống, Riley từng sống tại một trong những biệt thự của Musk ở Mỹ. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân không thực sự phù hợp với cuộc sống tại Los Angeles (Mỹ). Theo Riley, nhịp sống quá sôi động tại đây khiến cô khó thích nghi với đời sống hôn nhân.

Không có con chung, Riley vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc 5 người con riêng của Musk với người vợ đầu - nhà văn Justine Wilson.“Tôi và những đứa trẻ thích tham gia vào các hoạt động của Elon. Mọi thứ giống như một nỗ lực của cả gia đình”, Riley chia sẻ.

Theo truyền thông quốc tế, Riley cũng giữ mối quan hệ tốt với Justine Wilson. “Chúng tôi vẫn trở thành bạn và chia sẻ nhiều suy nghĩ về cuộc sống”, Wilson từng nói.

Dù không có con với Elon Musk, Talulah Riley tận tâm chăm sóc và yêu thương các con riêng của ông (Ảnh: Getty).

Năm 2016, Riley xuất bản cuốn sách đầu tay Acts of Love. Sau đó, nữ nhà văn tiếp tục ra mắt tiểu thuyết The Quickening. Trong phần đề tặng của cuốn sách, Riley gửi lời cảm ơn Musk và gọi ông là “người chồng cũ tuyệt vời nhất”.

Dù 2 lần ly hôn, Riley cho biết cô và Musk từng có một mối quan hệ sâu sắc. Trên chương trình The Elon Musk Show, nữ diễn viên kể lại một kỷ niệm lãng mạn khi Musk quên chuẩn bị quà Giáng sinh cho cô.

“Anh ấy thức dậy giữa đêm rồi biến mất khoảng hai giờ. Khi quay lại, anh mang theo một bó hoa nhỏ”, Riley nhớ lại.

Hóa ra Musk đã ra ngoài giữa trời tuyết, chỉ mặc áo phông và quần đùi, đi chân trần để tìm hoa. “Anh chỉ muốn cho em thấy anh yêu em đến nhường nào”, Musk nói với vợ khi đó.

Talulah Riley cũng thẳng thắn cho rằng việc cô và Elon Musk kết hôn rồi ly hôn tới 2 lần là điều khá “kỳ lạ”. Nữ diễn viên người Anh thừa nhận: “Tôi nghĩ lý do chúng tôi tái hôn là vì cả hai đã quen với cảm giác ở cạnh nhau”.

Theo Riley, tình yêu không nhất thiết phải đi đến một cuộc hôn nhân trọn vẹn, nhưng những kỷ niệm và sự trân trọng dành cho nhau vẫn có thể tồn tại ngay cả khi hai người đã chia tay.

Cuộc sống sau khi ly hôn Elon Musk

Sau khi ly hôn, Talulah Riley trở về Anh sinh sống. Cô bắt đầu hẹn hò với nam diễn viên Thomas Brodie-Sangster - bạn diễn của cô trong phim Pistol. Hai người kết hôn vào tháng 6/2024 sau 3 năm hẹn hò.

Thomas Brodie-Sangster là diễn viên người Anh, nổi tiếng từ khi mới 13 tuổi với bộ phim Love Actually. Năm 2020, anh gây chú ý khi vào vai kỳ thủ Benny Watts trong bộ phim The Queen’s Gambit trên Netflix.

Talulah Riley đang sống hạnh phúc và giản dị bên nam diễn viên Thomas Brodie-Sangster tại Anh (Ảnh: IG).

Chia sẻ với The Times, Riley cho biết mối quan hệ của họ phát triển tự nhiên sau nhiều tháng làm việc chung và trở thành bạn bè.

Hiện tại, nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống giản dị tại vùng quê nước Anh. Cô cùng chồng sống trong một trang trại nhỏ, nuôi lợn, gà, vịt, ngỗng và cừu. “Với tôi, hạnh phúc đến một cách chậm rãi và dường như tỷ lệ thuận với số lần vào bếp mỗi sáng”, Riley nói.

Theo cô, chồng mình là một nghệ sĩ thực thụ, có thể làm thợ mộc, sửa máy móc và sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế.