"Người nhện" Tom Holland lại lộ chiều cao khiêm tốn bên bạn gái

Ngày 25/4, cánh săn ảnh đã bắt gặp hai ngôi sao trẻ Zendaya và Tom Holland nắm tay nhau đi dạo trên đường phố Boston, Massachusetts, Mỹ.

Cặp diễn viên của phim Người nhện ăn vận đơn giản trong buổi dạo phố. Nữ diễn viên Zendaya, người sở hữu chiều cao 1,79 m đeo túi xách hàng hiệu và mặc chiếc áo len giá 300 USD kết hợp với quần Jeans và giày thể thao năng động.

Tom Holland, người có chiều cao 1,73 m cũng ăn vận rất thoải mái khi ra phố. "Người nhện" và bạn gái là hai trong số những diễn viên trẻ nổi tiếng nhất tại Hollywood hiện nay.

Zendaya và Tom Holland đi dạo phố tại Mỹ ngày 25/4 (Ảnh: Backgrid).

Tom và Zendaya gặp nhau lần đầu vào năm 2016 khi họ đóng vai chính trong phim Spider-Man: Homecoming. Trong suốt 4 năm, hai diễn viên trẻ luôn phủ nhận việc họ có quan hệ tình cảm trên mức tình bạn.

Năm 2017, tờ People đưa tin là Zendaya và Tom Holland đang bí mật hẹn hò nhưng cặp đôi cố gắng giữ bí mật chuyện tình cảm. Người trong cuộc cho biết: "Zendaya và Tom Holland bắt đầu gặp nhau khi quay phim Người nhện. Họ cực kỳ cẩn thận để giữ bí mật mối quan hệ này nhưng họ đã đi nghỉ mát với nhau và cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho nhau".

Zendaya và Tom Holland tình tứ nắm tay đi ăn tối (Video: The Hollywood Fix).

Vào tháng 7/2017, Zendaya cũng phủ nhận những tin đồn tình cảm dù thừa nhận cô và Tom Holland từng đi nghỉ mát cùng với nhau. Zendaya chia sẻ với tờ Variety rằng Tom thực sự là một trong những người bạn tốt nhất của cô. "Chúng tôi đã cùng đóng phim và đi quảng bá phim trong thời gian rất dài. Có rất ít người hiểu được mối quan hệ và tình cảm chúng tôi dành cho nhau", Zendaya nói.

Zendaya và Tom Holland (Ảnh: Getty Images).

Sau hàng loạt tin đồn tình cảm, cuối cùng cặp tình nhân trẻ cũng xác nhận thông tin họ đang hẹn hò vào tháng 7/2021, sau khi họ bị bắt gặp hôn nhau trong ô tô. Sau đó, khi đi quảng bá phim mới Spider-Man: No Way Home, Zendaya và Tom Holland thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ rất ngọt ngào.

Vấn đề chênh lệch chiều cao giữa Zendaya và Tom Holland luôn được báo giới và người hâm mộ rất quan tâm kể từ khi cặp đôi công khai hò hẹn và Tom Holland, 26 tuổi đã hài hước nói rằng: "Cô ấy không cao hơn tôi bao nhiêu. Hãy dừng nói về chủ đề này. Cô ấy có thể cao hơn tôi một hoặc hai inch mà thôi. Nhiều người cũng nói với chúng tôi là: "Hai người hôn nhau như thế nào? Chắc khó quá". Nam diễn viên trẻ thừa nhận anh có chiều cao "khiêm tốn" và mọi nữ diễn viên tới thử vai trong phim Người nhện đều cao hơn anh.

Zendaya cũng chia sẻ, cô không hiểu vì sao sự chênh lệch chiều cao giữa cô và bạn trai lại khiến mọi người quan tâm trong khi cá nhân cô, người trong cuộc thì lại chưa từng nghĩ về chuyện này. "Tôi thấy chuyện này rất bình thường. Nó chẳng có vấn đề gì cả. Mẹ tôi cũng cao hơn bố tôi. Thật ra mẹ tôi cao hơn tất cả mọi người", Zendaya nói.

Tom Holland và Zendaya là hai diễn viên trẻ nổi tiếng Hollywood hiện nay. Cặp đôi sinh năm 1996 được khán giả yêu thích qua bộ phim "bom tấn" Người nhện. Là những người nổi tiếng nhưng Tom Holland và Zendaya đều rất kín đáo về đời tư.

Zendaya đẹp đôi bên Tom Holland (Video: ET Canada).

Cuối năm ngoái, "sao" phim Người nhện Zendaya đã nhận giải biểu tượng thời trang của Mỹ. Zendaya là người trẻ tuổi nhất giành được giải Biểu tượng thời trang CFDA, giải thưởng do hội đồng các nhà thiết kế thời trang Mỹ trao tặng.

Zendaya từng giành được giải Primetime Emmy cho vai diễn trong bộ phim Euphoria. Cô còn được đề cử tại giải NAACP Image Awards, giành giải Radio Disney Music Award và Young Artist Awards. Vai phụ trong bộ phim The Greatest Showman đã giúp Zendaya giành giải thưởng Kids 'Choice và Teen Choice. Với hai phần phim Người nhện, Zendaya đã nhận giải Saturn cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Ngôi sao đang lên Tom Holland, 26 tuổi từng tham gia ba phần phim về Người nhện đó là Spider-Man: Homecoming (năm 2017); Spider-Man: Far From Home (năm 2019) và mới nhất là Spider-Man: No Way Home (năm 2021).

Tom nhận được khoản "lương cứng" rất khiêm tốn là 500.000 USD khi lần đầu đảm nhận vai Người nhện. Sau đó, nhờ thành công lớn về doanh thu phòng vé của bộ phim này nên tổng thu nhập của Tom Holland được nâng lên là 1,5 triệu USD.

Tới năm 2019, cát sê của Tom Holland đã lên tới 4 triệu USD cho lần thứ hai anh thủ vai Người nhện. Với vai diễn này, ngôi sao điển trai nhận được hai giải thưởng là giải Saturn và Teen Choice Awards.