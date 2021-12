Sao phim "Người nhện" đi giày đế độn khi đứng cạnh bạn gái "chân dài"

Dân trí Do không cao bằng bạn gái xinh đẹp Zendaya, ngôi sao Tom Holland đã đi giày đế độn khi sánh đôi bạn gái dự buổi công chiếu phim mới.

Tối 13/12, cặp diễn viên Zendaya và Tom Holland đã tham dự buổi ra mắt bộ phim mới nhất Spider-Man: No Way Home ở Los Angeles, Mỹ. Spider-Man: No Way Home là bộ phim "bom tấn" có kinh phí thực hiện lên tới 200 triệu USD.

Zendaya và Tom Holland dự công chiếu phim mới

Zendaya và Tom Holland tình tứ sánh bước bên nhau trên thảm đỏ của nhà hát Regency Village. Cặp diễn viên 25 tuổi không chỉ là bạn diễn trên phim mà còn là một cặp đôi yêu nhau ngoài đời thực.

Nữ diễn viên từng được đề cử giải Emmy khoe dáng vóc đẹp như người mẫu trong một bộ váy xẻ tà của nhãn hiệu Maison Valentino với họa tiết mạng nhện lạ mắt. Nam diễn viên Tom Holland diện bộ vest lịch lãm màu chocolate.

Tom Holland đi giày đế độn khi dự công chiếu phim Người nhện cùng bạn gái.

Zendaya vốn sở hữu chiều cao 1,78 m và còn đi thêm giày cao gót trong khi bạn trai cô Tom Holland chỉ cao 1,72 m. Vì thế nam diễn viên trẻ Tom Holland đã đi giày đế độn để không quá chênh lệch chiều cao so với bạn gái gợi cảm.

Vấn đề chênh lệch chiều cao giữa Zendaya và Tom Holland luôn được báo giới và người hâm mộ rất quan tâm. Hôm 10/12, khi đôi diễn viên chính của phim Người nhện trả lời phỏng vấn trên sóng phát thanh Mỹ, họ tiếp tục được hỏi về chủ đề này.

Zendaya đẹp đôi bên Tom Holland

Tom Holland, 25 tuổi đã trả lời một cách hài hước rằng: "Cô ấy không cao hơn tôi bao nhiêu. Hãy đừng nói về chủ đề này. Cô ấy có thể cao hơn tôi một hoặc hai inch mà thôi. Nhiều người cũng nói với chúng tôi là: "Hai người hôn nhau như thế nào? Chắc khó quá". Nam diễn viên trẻ thừa nhận anh có chiều cao "khiêm tốn" và mọi nữ diễn viên tới thử vai trong phim Người nhện đều cao hơn anh.

Zendaya cũng chia sẻ, cô không hiểu vì sao sự chênh lệch chiều cao giữa cô và bạn trai lại khiến mọi người quan tâm trong khi cá nhân cô, người trong cuộc thì lại chưa từng nghĩ về chuyện này. "Tôi thấy chuyện này rất bình thường. Nó chẳng có vấn đề gì cả. Mẹ tôi cũng cao hơn bố tôi. Thật ra mẹ tôi cao hơn tất cả mọi người".

Zendaya là biểu tượng thời trang của Hollywood.

Giữa tháng 11 vừa qua, ngôi sao điện ảnh 25 tuổi Zendaya là người trẻ nhất giành giải biểu tượng thời trang do hiệp hội thời trang Mỹ trao tặng. Zendaya là một trong những biểu tượng thời trang mới của Hollywood hiện nay. Nữ nghệ sĩ trẻ tài năng có gu thời trang ấn tượng, phá cách và sự xuất hiện của cô trong bất cứ sự kiện nào cũng thu hút sự chú ý đặc biệt.

Zendaya rực rỡ váy hồng

Zendaya không chỉ xinh đẹp mà còn là một trong những nữ diễn viên trẻ tài năng nhất nước Mỹ hiện nay. Cô từng giành được giải Primetime Emmy cho vai diễn trong bộ phim Euphoria. Cô còn được đề cử tại giải NAACP Image Awards, giành giải Radio Disney Music Award và Young Artist Awards. Vai phụ trong bộ phim The Greatest Showman đã giúp cô giành giải thưởng Kids 'Choice và Teen Choice. Với hai phần phim Người nhện, Zendaya đã nhận giải Saturn cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Vĩnh Ngọc

Theo DM