"Người Nhện" Tom Holland bị chấn thương não khi quay phim

Theo tờ The Hollywood Reporter, Tom Holland bị chấn động não vì va chạm trong một cảnh quay phim Người Nhện vào ngày 19/9.

Để đảm bảo an toàn, anh sẽ tạm nghỉ quay phim một thời gian để hồi phục.

Tom Holland - nam diễn viên chính phim "Người Nhện" - bị chấn thương não khi quay phim (Ảnh: Getty).

Tờ Daily Mail cho biết Tom Holland đã bị ngã trên phim trường tại Leavesden Studios ở Watford, cách London (Anh) khoảng 32km. Ngay sau sự cố, anh được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Trong một bữa tiệc từ thiện vào ngày 21/9, ông Dominic Holland, bố của nam diễn viên, xác nhận với truyền thông rằng con trai mình sẽ phải tạm nghỉ diễn xuất. Sự cố này có thể ảnh hưởng đến lịch phát hành dự kiến của bộ phim là ngày 31/7/2026.

Trước đó, hồi tháng 4, hãng phim Sony Pictures công bố phần tiếp theo của loạt phim Người Nhện có tên là Ngày mới. Tom Holland đã bắt đầu quay phim từ tháng 8 tại Scotland và Vương quốc Anh.

Nhà sản xuất bộ phim chia sẻ với truyền thông rằng, phim Người Nhện: Ngày mới (Spider-Man: Brand new day) trị giá 150 triệu bảng Anh (hơn 5.300 tỷ đồng).

Ngoài Tom Holland, Người Nhện: Ngày mới cũng có sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc như Zendaya, Jacob Batalon và Jon Favreau.

Phim cũng có sự tham gia của các diễn viên mới như Liza Colón-Zayas, Sadie Sink, cùng các gương mặt đã gắn bó với "vũ trụ điện ảnh Marvel" như Mark Ruffalo, Michael Mando và Jon Bernthal.

Hình ảnh tại phim trường "Người Nhện" (Ảnh: P.A).

Tom Holland tên thật là Thomas Stanley Holland (SN 1996, tại London, Anh). Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trên sân khấu kịch, nổi tiếng với vai chính trong vở nhạc kịch Billy Elliot the Musical từ năm 2008 đến 2010.

Sự nghiệp điện ảnh của Tom Holland bắt đầu được chú ý với vai diễn trong bộ phim The Impossible (2012). Tuy nhiên, vai diễn làm nên tên tuổi và đưa anh trở thành một trong những ngôi sao trẻ hàng đầu Hollywood chính là "Người Nhện" Peter Parker trong "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU), bắt đầu từ năm 2016.

Ngoài diễn xuất, Tom Holland còn được biết đến với khả năng vũ đạo điêu luyện và sự hài hước, thân thiện. Anh tích cực tham gia các hoạt động từ thiện cùng ba người em trai thông qua quỹ từ thiện The Brothers Trust.

Chuyện tình của Tom và nữ diễn viên Zendaya cũng được truyền thông quốc tế chú ý. Cặp đôi yêu nhau kín tiếng nhưng là một trong những cặp đôi "phim giả tình thật" được yêu thích nhất làng giải trí Hollywood.

Zendaya và Tom Holland gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2016 khi cùng được chọn vào vai chính trong bộ phim Người Nhện: Trở về nhà (Spider-Man: Homecoming), sau đó họ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong loạt phim điện ảnh này.

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ việc là đồng nghiệp, đến khi hẹn hò, cả hai được bạn bè thân thiết hết mực ủng hộ.