Tài tử "Người Nhện" nghỉ diễn một năm để "xả vai" nghi phạm cưỡng dâm

Nghỉ diễn một năm vì ám ảnh sau vai diễn nghi phạm cưỡng dâm

Trong bộ phim mới nhất mà Tom Holland tham gia - bộ phim nhiều tập The Crowded Room (tạm dịch: Căn phòng đông đúc), Holland vào vai một thanh niên bị tình nghi phạm tội cưỡng dâm.

Vai diễn này đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của Holland. Sau khi hoàn tất dự án phim, Holland tự thấy mình cần nghỉ diễn một năm để "xả vai", lấy lại cân bằng cho bản thân.

Tom Holland diễn xuất chính trong phim "The Crowded Room" (Ảnh: Daily Mail).

Bộ phim nhiều tập thuộc thể loại tâm lý giật gân thoạt tiên không nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình. Điều này đã khiến nhiều người tưởng rằng Holland vì quá thất vọng nên quyết định "ở ẩn" một thời gian.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên sóng truyền hình, nam diễn viên khẳng định: "Tôi chỉ đang tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi thoải mái, chơi golf, đi xem thi đấu thể thao... Tôi dành cho mình một năm nghỉ ngơi bởi bộ phim The Crowded Room là một dự án khó khăn.

Tôi tham gia với vai trò nam chính kiêm nhà sản xuất của phim. Nội dung phim khá nặng nề khiến tôi cảm thấy mình cần một quãng nghỉ để lấy lại cân bằng chuẩn bị cho những dự án tiếp theo".

Sau khi bộ phim xuất hiện trên một nền tảng giải trí trực tuyến, dần dần những phản hồi dành cho phim trở nên tích cực hơn. Điều này khiến Tom Holland cảm thấy rất phấn khởi bởi sau cùng, những nỗ lực của anh đã được ghi nhận.

Bộ phim nhiều tập "The Crowded Room" thuộc thể loại tâm lý giật gân (Ảnh: Daily Mail).

Trong phim, Tom Holland vào vai Danny Sullivan, một thanh niên bị bắt giữ vì bị tình nghi là tội phạm cưỡng dâm. Các tình tiết bắt đầu bộc lộ trong quá trình Danny bị điều tra. Bản thân nhân vật Danny là một người có tâm lý yếu đuối và đằng sau vụ án còn có nhiều uẩn khúc.

Holland chia sẻ: "Vai diễn này thực sự khó khăn. Tôi phải trải qua những xúc cảm mà cả cuộc đời mình tôi chưa từng trải qua. Bên cạnh vai trò là nam chính của phim, tôi còn là nhà sản xuất trong dự án này. Tôi phải đương đầu với những vấn đề nảy sinh trên phim trường mỗi ngày.

Đó là những chuyện thường gặp đối với bất cứ dự án phim nào, nhưng quả thực, tôi đã phải chịu đựng nhiều căng thẳng, áp lực. Tôi đã có được một trải nghiệm thú vị, được học hỏi nhiều điều trong vai trò một nhà sản xuất phim. Nhưng quả thực bộ phim này đã khiến tôi bị ảnh hưởng nhiều, vì vậy, sau khi hoàn tất mọi việc, tôi cần một quãng nghỉ".

Tom Holland diễn xuất chính trong phim "The Crowded Room" (Video: AppleTV).

Sẽ chỉ tiếp tục đảm nhận vai Người Nhện nếu được thỏa mãn một yêu cầu

Tom Holland đã vào vai Người Nhện trong 6 bộ phim của Marvel tính tới thời điểm này, bắt đầu từ Captain America: Civil War (2016) tới Spider-Man: No Way Home (2021). Nam diễn viên 27 tuổi đã đảm nhận vai Người Nhện trong 3 bộ phim điện ảnh làm riêng về siêu anh hùng này, gồm Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) và Spider-Man: No Way Home (2021).

Nói về khả năng tiếp tục nhập vai Người Nhện, Tom Holland bày tỏ: "Nếu tôi tiếp tục được vào vai Người Nhện trong tương lai, tôi sẽ là người may mắn nhất trên đời này. Tôi yêu nhân vật Người Nhện, vai diễn này đã làm thay đổi sự nghiệp và cuộc sống của tôi.

Nhưng chúng ta sẽ cần phải tìm ra một cách nào đó để câu chuyện của Người Nhện có thể cạnh tranh được với chính những bộ phim từng được thực hiện về nhân vật này. Nếu không làm được như vậy, Người Nhện sẽ... đi về phía hoàng hôn.

Điều cần làm bây giờ là tiếp tục tạo nên những chuyện phim hấp dẫn xung quanh nhân vật này, khiến nhân vật chứa đựng thêm nhiều ý nghĩa. Nếu làm được điều này, tôi sẽ tiếp tục gắn bó với vai diễn".

Tom Holland đã vào vai Người Nhện trong 6 bộ phim của Marvel tính tới thời điểm này (Ảnh: Daily Mail).

Tom Holland đang có mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Zendaya (Ảnh: Daily Mail).

Tom Holland là một tài tử trẻ tuổi có sự nghiệp ấn tượng ở Hollywood. Hiện tại, Holland có mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Zendaya, hai người quen nhau chính từ quá trình diễn xuất chung trong loạt phim Người Nhện. Holland tự nhận mình là một người sống kín đáo và không thích chia sẻ nhiều câu chuyện đời tư.

Trong mối quan hệ của anh và Zendaya, Holland cho rằng truyền thông có những lúc đã đi quá giới hạn và khiến nam diễn viên cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư.

Holland tâm sự rằng anh thường bị mộng du và bóng đè vì cảm thấy áp lực trước sự quan tâm mà truyền thông và công chúng dành cho mình. Trong những cơn ác mộng, Holland thường bị ám ảnh về sự đeo bám của thợ săn ảnh.