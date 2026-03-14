Người mẫu Việt gây chú ý ở Paris với màn catwalk được so với "báo đen"

Paris Fashion Week (Tuần lễ Thời trang Paris) Thu - Đông 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm với hàng loạt show diễn của các nhà mốt lớn. Trong khuôn khổ Tuần lễ, thương hiệu cao cấp Celine giới thiệu bộ sưu tập mới dưới sự dẫn dắt của giám đốc sáng tạo Michael Rider.

Trong khi nhiều khán giả tập trung vào sự xuất hiện của các ngôi sao quốc tế, người hâm mộ thời trang Việt Nam lại đặc biệt chú ý với sự xuất hiện của người mẫu Dahan Phương Oanh trên sàn diễn Paris.

Chân dài sinh năm 1999 đảm nhận mẫu trang phục số 47 trong tổng số 70 thiết kế của bộ sưu tập. Cô diện áo khoác dáng dài màu be qua gối, kết hợp áo cổ lọ đen, quần ống rộng đen và bốt da. Điểm nhấn của trang phục là chiếc vòng cổ charm nhiều màu sắc với các chi tiết như chìa khóa, lông vũ, kim loại và đá màu - tạo nên cảm hứng du mục hiện đại, phù hợp tinh thần mới của nhãn hàng.

Những bước catwalk dứt khoát, mạnh mẽ như chiến binh của Phương Oanh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số khán giả thậm chí so sánh năng lượng trình diễn của cô với siêu mẫu "báo đen" Naomi Campbell - biểu tượng nổi tiếng của làng mốt quốc tế.

Tuy vậy, chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Oanh cho rằng sự so sánh này có phần khập khiễng. "Tôi cho rằng phần trình diễn của tôi và Naomi Campbell không giống nhau, từ cách bước đi cho tới biểu cảm gương mặt", cô nói.

Dahan Phương Oanh muốn tạo cho mình cá tính riêng, không trộn lẫn với bất cứ ai khi hoạt động trong lĩnh vực thời trang.

Màn catwalk đầy quyền lực của Dahan Phương Oanh tại Paris (Video: Instagram Celine).

Theo Phương Oanh, năng lượng trên sàn diễn đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: Cá tính cá nhân, trang phục, kiểu tóc và bối cảnh trình diễn. Tất cả hòa hợp với nhau để tạo nên một phiên bản Dahan khác biệt khi bước ra sàn diễn.

Người mẫu cho biết cô tham gia diễn thử (casting) cho show của Celine vào ngày 27/2, với hai vòng tuyển chọn diễn ra trong cùng ngày. Tại đây, cô có cơ hội gặp trực tiếp giám đốc sáng tạo Michael Rider và Casting director (Giám đốc tuyển chọn) Samuel Ellis.

Theo Phương Oanh, cô góp mặt cùng nhiều người mẫu chuyên nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới. “Celine lựa chọn người mẫu có cá tính riêng. Họ chỉ cần mỗi người mẫu là chính mình, sau đó sẽ chọn bộ đồ phù hợp nhất với năng lượng của người đó”, Phương Oanh chia sẻ.

Bộ sưu tập lần này của Celine tập trung nhiều hơn vào cảm xúc và cá tính cá nhân thay vì một concept cứng nhắc. Trang phục cô trình diễn cũng hướng đến sự tự nhiên, gần gũi với phong cách ăn mặc đời thường nhưng vẫn giữ tinh thần thời trang đặc trưng của thương hiệu.

Trước khi xuất hiện tại show Celine, Phương Oanh từng gây chú ý khi trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Cao cấp Paris (Paris Haute Couture Week) cho nhà mốt Armani Privé. Trong bộ sưu tập của Giorgio Armani, cô đảm nhận một thiết kế mang tinh thần tối giản đặc trưng, đòi hỏi người mẫu phải kiểm soát hình thể và thần thái chặt chẽ.

Theo Phương Oanh, môi trường thời trang cao cấp có tiêu chuẩn khắt khe hơn nhiều so với các show thông thường. Người mẫu thường phải cao tối thiểu khoảng 1,77m và số đo vòng hông không vượt quá 90cm để phù hợp với trang phục may đo chuẩn tỷ lệ.

Bên cạnh hình thể, các nhà tuyển chọn người mẫu quốc tế còn đánh giá cao thần thái và nền tảng văn hóa của người mẫu. “Họ tìm kiếm những gương mặt châu Á có sự trong trẻo nhưng vẫn phải có chiều sâu”, cô cho biết.

Quá trình casting tại các tuần lễ thời trang quốc tế thường diễn ra nhanh chóng. Theo Phương Oanh, casting director chỉ cần quan sát cách đi, cách nói chuyện hoặc thần thái là có thể cảm nhận được người mẫu có phù hợp với thương hiệu hay không.

So sánh giữa thị trường trong nước và quốc tế, cô cho rằng cách đánh giá người mẫu có sự khác biệt rõ rệt. “Ở Việt Nam, yếu tố nổi tiếng hoặc các mối quan hệ đôi khi ảnh hưởng nhiều đến cơ hội. Còn ở quốc tế, họ không quan tâm bạn là ai, chỉ cần bạn đáp ứng đúng yêu cầu công việc”, cô nói.

Phương Oanh cũng cho biết chính môi trường làm việc minh bạch này khiến cô cảm thấy phù hợp với thị trường quốc tế.

Sau nhiều năm hoạt động, người mẫu sinh năm 1999 đã làm việc tại nhiều thị trường lớn như Anh, Pháp, Mỹ, Italy và Đức. Cô cũng là người mẫu Việt Nam hiếm hoi từng sải bước tại cả 4 kinh đô thời trang lớn của thế giới gồm New York, London, Milan và Paris.

Trong sự nghiệp quốc tế, Phương Oanh từng trình diễn cho nhiều thương hiệu như Dolce & Gabbana, MM6 Maison Margiela, Stella McCartney, Marc Jacobs, Alexander Wang và Prabal Gurung.

Dù vậy, người mẫu cho biết cô không coi những dấu mốc hiện tại là đích đến cuối cùng. “Nếu so với Việt Nam, những gì tôi đạt được có thể vượt kỳ vọng ban đầu. Nhưng nếu so với thế giới, tôi vẫn chưa là gì cả”, cô thẳng thắn.