Người đóng Người Nhện đầu tiên trong lịch sử điện ảnh qua đời

Gia đình cho biết sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm dành cho cố diễn viên trong thời gian tới.

Đại diện gia đình chia sẻ: “Trong những năm cuối đời, Danny Seagren mong muốn được tham dự các sự kiện dành cho cộng đồng yêu truyện tranh, gặp gỡ những khán giả đã trưởng thành cùng hình ảnh của ông. Gia đình, bạn bè và những người hàng xóm sẽ luôn thương nhớ ông”.

Hiện, nguyên nhân cái chết của Danny Seagren chưa được công bố.

Nam nghệ sĩ Danny Seagren người thể hiện vai Người Nhện đầu tiên trên màn ảnh, đã qua đời (Ảnh: News).

Danny Seagren sinh ra và lớn lên tại Minneapolis, Minnesota (Mỹ). Ông theo đuổi nghệ thuật múa rối từ năm 1968 và từng góp mặt trong nhiều vở diễn như Hoàng tử Ếch, Ông già Noel vĩ đại và Nhạc sĩ Muppet xứ Bremen. Ông cũng đóng góp cho nhiều chương trình thiếu nhi và giành giải Daytime Emmy vào năm 1980.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Seagren đến khi ông đảm nhận vai Người Nhện trong chương trình The Electric Company thuộc Children’s Television Workshop, xuất hiện trong hơn 30 tập. Đây là lần đầu tiên nhân vật Người Nhện của Marvel được chuyển thể sang phim người đóng.

Năm 1974, khi đang hợp tác với The Muppet Show, Seagren được thông báo rằng The Electric Company đang tìm kiếm diễn viên cho vai Người Nhện. Ông tham gia thử vai và được lựa chọn.

Hồi tưởng về vai diễn, Seagren từng nói: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình ngớ ngẩn. Tôi chỉ cố gắng trở thành một siêu anh hùng. Trước khi chọn tôi, họ đã thử một số người có thân hình lực lưỡng nhưng họ không thể di chuyển linh hoạt. Tôi phải diễn hơi khoa trương, nhưng tôi thực sự thích điều đó và luôn mong chờ mỗi ngày quay”.

Danny Seagren được biết tới là một nghệ sĩ rối tài năng và truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ sau này (Ảnh: Getty Images).

Danny Seagren gắn bó với vai Người Nhện suốt 3 năm và trở thành một phần ký ức đặc biệt với nhiều thế hệ khán giả. Màn hóa thân của ông được xem là nguồn cảm hứng cho những mô phỏng Người Nhện sau này trên truyền hình và điện ảnh.

Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, Danny Seagren quyết định nghỉ hưu tại Little River, bang Nam Carolina (Mỹ).

Trong thời gian này, ông vẫn duy trì sự kết nối với người hâm mộ bằng cách tham dự các hội nghị, giao lưu và chia sẻ những câu chuyện hậu trường về quãng thời gian làm việc trên phim trường. Seagren được nhớ đến như một vũ công, nhà văn và nhà sản xuất tận tâm, luôn mong muốn mang lại niềm vui và nụ cười cho khán giả.

Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương cho người bạn thân lâu năm Kate Vereau, anh trai - Tiến sĩ Stephen L. Seagren vợ Jill R. Seagren cùng con trai Sean G. Seagren. Gia đình cho biết một buổi lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức, đồng thời đề nghị mọi khoản quyên góp được gửi tới Quỹ Cộng đồng Giải trí.

Trong mắt người hâm mộ và đồng nghiệp, Danny Seagren là “người hùng thầm lặng” của truyền hình. Các đóng góp của ông cho những chương trình thiếu nhi cùng vai diễn Người Nhện tiên phong đã trở thành dấu ấn khó phai trong lịch sử văn hóa đại chúng.