Huyền thoại điện ảnh Mỹ Robert Redford qua đời trong lúc ngủ

Người đại diện của Robert Redford chia sẻ với tờ Page Six: “Robert Redford đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16/9 tại nhà tại Sundance, trên dãy núi Utah. Đây là nơi ông yêu mến, bên cạnh những người thân yêu. Mọi người sẽ mãi nhớ tới ông. Gia đình mong nhận được sự riêng tư vào thời điểm này”.

Theo New York Times, Redford ra đi trong giấc ngủ. Nguyên nhân chi tiết về cái chết của nam diễn viên từng đoạt Oscar chưa được công bố.

Huyền thoại điện ảnh Robert Redford vừa qua đời tại nhà riêng, thọ 89 tuổi (Ảnh: Getty Images).

Nhà phê bình Peter Bradshaw của tờ Guardian nhận định Redford là gã khổng lồ của điện ảnh Mỹ và đã góp phần định hình Hollywood thập niên 1970.

Nam nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền điện ảnh độc lập Mỹ khi đồng sáng lập Liên hoan phim Sundance - bệ phóng cho nhiều bộ phim nổi tiếng.

Robert Redford (SN 1936) theo học diễn xuất tại Pratt Institute và Học viện Nghệ thuật Sân khấu Mỹ. Sự nghiệp của ông khởi đầu với sân khấu Broadway qua vở Tall Story (1959), trước khi vở kịch được chuyển thể thành phim vào năm 1960.

Năm 1962, Redford được đề cử giải Emmy dành cho Nam phụ xuất sắc trong The Voice of Charlie Pont. Hai năm sau, ông đóng cùng Natalie Wood trong phim Inside Daisy Clover (1965) và nhận đề cử Quả cầu vàng.

Robert Redford sở hữu vẻ ngoài lãng tử và tài năng diễn xuất (Ảnh: News).

Năm 1969, Redford thành công với Butch Cassidy and the Sundance Kid. Bộ phim được đề cử 7 giải Oscar. Redford từng đóng cùng minh tinh Jane Fonda trong nhiều tác phẩm kinh điển như: The Chase hay Barefoot in the Park. Ông cũng hợp tác với hàng loạt ngôi sao hàng đầu như: Barbra Streisand, Faye Dunaway, Meryl Streep hay Michelle Pfeiffer.

Cuối thập niên 1970, Redford tạm rời màn ảnh để thử sức trong lĩnh vực đạo diễn. Tác phẩm đầu tay Ordinary People (năm 1980) mang về cho ông 4 giải Oscar, trong đó có Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc, đưa Redford trở thành một trong số ít nghệ sĩ thành công trong cả 2 vai trò.

Redford nhiều lần được vinh danh tại các sự kiện điện ảnh lớn như Oscar, Sư tử vàng cho thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice năm 2017, giải César danh dự năm 2019, Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Pháp vào năm 2010 và Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ do Barack Obama trao tặng vào năm 2016.

Liên hoan phim Sundance do ông gây dựng từ năm 1978 cũng trở thành cái nôi cho thế hệ đạo diễn mới của Mỹ như: Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Robert Rodriguez, Kevin Smith.

Robert Redford và Barbra Streisand (Ảnh: Hola!).

Redford góp mặt trong Vũ trụ điện ảnh Marvel với vai Alexander Pierce trong Captain America: The Winter Soldier (2014) và xuất hiện ngắn trong dự án Avengers: Endgame (2019).

Tờ People viết, Redford là người không ngừng nỗ lực vì những điều tốt đẹp. Ông là một nhà hoạt động môi trường suốt đời.

Ông chuyển đến Utah vào năm 1961, trở thành một trong những người nỗ lực bảo tồn đất công và nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. Ông từng là thành viên hội đồng quản trị của Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên.

Trong cuộc đời mình, ông nhiều lần thẳng thắn ủng hộ quyền lợi cho cộng đồng LGBTQ (cộng đồng người đồng tính, song tính, lưỡng tính) và tích cực với các hoạt động đấu tranh đòi công bằng xã hội.

Robert Redford và Jane Fonda (Ảnh: Getty Images).

Năm 2020, giữa những trận cháy rừng tàn khốc, Redford đã viết một bài xã luận kêu gọi nước Mỹ dừng thờ ơ với những cuộc khủng hoảng khí hậu.

Cùng năm đó, ông và gia đình trải qua một bi kịch khi con trai ông, David, một nhà làm phim và nhà hoạt động giống như cha mình, qua đời vì ung thư ở tuổi 58.

Ngay khi có tuổi, Redford vẫn không ngừng làm việc. Ông từng chia sẻ: “Đối với tôi, nghỉ hưu có nghĩa là dừng lại hoặc từ bỏ một điều gì đó. Cuộc sống vẫn còn đó, tại sao không sống hết mình, miễn là bạn còn có thể?”.

Về đời tư, ngôi sao 89 tuổi từng kết hôn với nhà sử học Lola Van Wagenen từ năm 1958 đến năm 1985. Họ có 4 người con. Năm 2009, ông tái hôn với nghệ sĩ Sibylle Szaggars.