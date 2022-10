Người đẹp từng tuyên bố sẽ khiến H'Hen Niê trao lại vương miện, giờ ra sao?

Hôm 19/10, vòng Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022 chính thức diễn ra tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của khán giả với sự xuất hiện của nhiều ứng viên tiềm năng như Lê Hoàng Phương, Lê Thu Trang, Vũ Thúy Quỳnh, Phạm Thị Anh Thư, Kiều Thị Thúy Hằng…

Trở lại đường đua nhan sắc sau 2 lần "lỡ hẹn" với danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và 2019, Lê Thu Trang khẳng định bản thân đã có nhiều thay đổi cả về tư duy lẫn cách sống.

Lê Thu Trang gây chú ý khi xuất hiện tại buổi sơ khảo Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022 (Ảnh: Fanpage Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam).

Chia sẻ với PV Dân trí, Lê Thu Trang cho biết suốt thời gian dài cô không xuất hiện tại bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào mà chỉ chú tâm vào sự nghiệp người mẫu và làm huấn luyện viên catwalk của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

"Trong khoảng thời gian rút lui khỏi các cuộc thi sắc đẹp, tôi cũng có nhiều trăn trở và phải vật lộn với cuộc sống. Tôi trải qua nhiều công việc, nhưng với công việc giảng dạy catwalk hiện tại, tôi như tìm được thấy đam mê của mình", người đẹp nói.

Bất ngờ ghi danh tại Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022, bạn thân của H'Hen Niê cho biết cô chỉ suy nghĩ 1 ngày và quyết định dự thi trước ngày sơ khảo chính thức, với mong muốn tìm kiếm cơ hội mới và chứng minh bản thân.

Nói về khả năng được ưu ái tại cuộc thi vì từng là huấn luận viên catwalk tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Lê Thu Trang tâm sự: "Tôi không nghĩ mình sẽ được ưu ái, nếu có thì chỉ ở chừng mực nhất định. Tại cuộc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, tôi may mắn được làm người dạy catwalk và chỉ dừng lại ở đó. Tôi vẫn đến đây như một thí sinh bình thường, nỗ lực để chinh phục Ban giám khảo. Các thí sinh khác cũng đẹp, nếu có ưu ái tại sao không phải là người khác mà là tôi".

Người đẹp cho biết không muốn mang đến cho khán giả những thứ bên ngoài như quần áo, tóc tai lộng lẫy vì cô không có nhiều tiền, mà chỉ có đúng 2 điều là niềm tin và may mắn. Lê Thu Trang cũng mong muốn khán giả thấy được con người thật của mình vì trước đó cô từng bị nhiều hiểu lầm.

"Có thể mọi người chưa tiếp xúc với tôi nên không biết tôi như thế nào và dễ hiểu nhầm. Có thể tôi rất khắt khe trong công việc nhưng tôi là một người rất vui vẻ, thoải mái", người đẹp sinh năm 1997 cho biết.

Chia sẻ về đối thủ Lê Hoàng Phương - top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Lê Thu Trang nói thêm: "Phương là một cô gái xinh đẹp và rất thông minh. Có thể cô ấy sẽ là đối thủ nặng ký của tôi, nhưng cô ấy cũng nên dè chừng tôi".

Bước ra từ những thất bại, người đẹp gốc Hà Nội mong muốn khán giả nhìn thấy một Lê Thu Trang có nhiều thay đổi tích cực hơn.

Trước đó, người đẹp sinh năm 1997 được biết đến là một trong những người bạn thân thiết của H'Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Dù dừng chân ở top 10 nhưng cô vẫn tràn đầy tự tin khi tuyên bố: "2 năm sau, Lê Thu Trang sẽ trở lại và H'Hen sẽ trao lại vương miện cho tôi".

Năm 2019, Lê Thu Trang giữ đúng lời hứa, trở lại chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng tiếp tục dừng chân ở top 10. Đây từng là cú sốc lớn đối với cô. "Tôi không hiểu vì sao mình thất bại và gần như gục ngã khi bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng không đạt ngôi vị cao nhất. Ngay sau đó, tôi thoát khỏi các nhóm về sắc đẹp, không quan tâm đến chuyện thi thố và trở lại với cuộc sống bình thường", người đẹp chia sẻ.

Lê Thu Trang từng được kỳ vọng sẽ kế nhiệm Hoa hậu H'Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022 với chủ đề The next 10 - Striving for excellence là cuộc thi tìm kiếm đại diện thứ 10 của Việt Nam chinh chiến tại Miss Supranational 2023 - một trong 5 đấu trường nhan sắc quốc tế lớn nhất thế giới. Cuộc thi quy tụ dàn giám khảo gồm những tên tuổi nổi bật như: Hoàng Thùy, Khánh Vân, Minh Tú, Kim Duyên...