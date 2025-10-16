Tối 15/10, 77 thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Miss Grand International) đã tham gia đêm thi bán kết với phần trình diễn áo tắm và váy dạ hội. Ngay sau đó, màn kêu gọi bình chọn Miss Popular Vote do Chủ tịch Nawat và MC của chương trình đã được thực hiện trên sân khấu.

Theo đó, ông Nawat kêu gọi khán giả có mặt tại trường quay và đang xem trực tiếp bỏ tiền mua phiếu bình chọn cho thí sinh yêu thích nhất. Chủ tịch Nawat cho biết, thí sinh thắng hạng mục Miss Popular Vote sẽ vào thẳng top 10 cuộc thi năm nay và chắc suất là Á hậu 5 của mùa giải 2025.

Chủ tịch Nawat gây tranh cãi khi kêu gọi khán giả bỏ tiền bình chọn cho thí sinh ngay trên sóng trực tiếp (Ảnh: MGI).

Màn kêu gọi bỏ phiếu bình chọn ngay trên sóng trực tiếp của Chủ tịch Nawat đã tạo nên cuộc tranh luận dữ dội trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng, việc kêu gọi bình chọn trực tiếp này không khác gì “mua giải trực tiếp”, làm mất đi ý nghĩa thực sự của cuộc thi sắc đẹp.

Sau đêm thi bán kết, top 10 của Miss Popular Vote đã lộ diện. Theo đó, đứng đầu bảng xếp hạng là đại diện Colombia với 20% phiếu bầu.

Xếp sau đó là các đại diện Thụy Điển (19% phiếu bầu), Tanzania (16% phiếu bầu), Myanmar (8% phiếu bầu), Thái Lan (7% phiếu bầu), Panama (5% phiếu bầu), Guatemala (4% phiếu bầu), Anh (4% phiếu bầu), Malaysia (3% phiếu bầu), Philippines (3% phiếu bầu).

Được biết, việc bình chọn Miss Popular Vote sẽ kéo dài tới ngày diễn ra chung kết, 18/10.

Đại diện Việt Nam, Yến Nhi, đang có 1% phiếu bầu trong hạng mục bình chọn Miss Popular Vote. Trước bán kết, Yến Nhi đã kêu gọi khán giả Việt Nam dừng bỏ tiền mua phiếu bầu cho cô. Người đẹp muốn khán giả trong nước dùng số tiền đó để đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt.

Yến Nhi đã yêu cầu Ban tổ chức cuộc thi xóa clip kêu gọi bình chọn của cô (Ảnh: Instagram).

Đại diện Việt Nam giải thích: “Tôi đã quay một video nói bằng tiếng Việt để kêu gọi lượt bình chọn. Tuy nhiên, tôi đã xin phép xóa đoạn video đó. Tôi có trình bày với Ban tổ chức về tình hình bão lũ tại Việt Nam.

Trên trang cá nhân, tôi cũng đã kêu gọi mọi người ủng hộ khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão ở Thái Nguyên. Do đó, tôi muốn ban tổ chức xóa đoạn clip kêu gọi bình chọn của mình”.

Đêm thi bán kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã diễn ra sôi động tại Thái Lan. Các người đẹp đã mang đến một đêm diễn nhiều màu sắc, năng lượng. Yến Nhi, đại diện của Việt Nam, đã rất nỗ lực và mang đến 2 phần trình diễn được khán giả trong nước đánh giá cao.

Trong phần trình diễn bikini, Yến Nhi và các thí sinh mặc thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoét hông cao. Đại diện Việt Nam nằm trong nhóm thí sinh nhận được nhiều lời khen của các chuyên trang quốc tế cùng đại diện Philippines, Thái Lan, Venezuela, Guatemala, Ghana…

Phần trình diễn của Yến Nhi cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả tại Việt Nam như: "Hôm nay Yến Nhi đẹp, sáng bừng luôn"; "Dáng vóc đẹp thật sự, trình diễn rất đã"; "Bạn ấy chỉ có 2 tuần để chuẩn bị những trình diễn và thần thái đều rất tuyệt vời"...

Một số người hâm mộ quốc tế cũng khen mái tóc xoăn phóng khoáng của Yến Nhi, giúp cô trông khác biệt giữa dàn thí sinh.

Yến Nhi được khán giả Việt Nam khen ngợi khi trình diễn áo tắm tại bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: Instagram).

Đại diện của Venezuela trình diễn áo tắm tại bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: Instagram).

Trong phần trình diễn váy dạ hội, Yến Nhi thay bộ đầm lấp lánh Khổng tước diệu. Trang phục của cô lấy cảm hứng từ hình ảnh chim khổng tước với những chi tiết cắt xẻ, đính kết thủ công bằng đá cao cấp khắp bề mặt để tạo hiệu ứng trên sân khấu.

Khác phần trình diễn áo tắm sôi động, ở phần trình diễn váy dạ hội, Yến Nhi sải bước nhẹ nhàng, mượt mà hơn. Những cú xoay người và hất tà váy của cô đều rất hoàn hảo.

Phần trình diễn của Yến Nhi cũng được khán giả trong nước khen ngợi. Các thí sinh có màn trình diễn váy dạ hội ấn tượng tại bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 gồm Philippines, Thái Lan, Venezuela, Ghana…

Yến Nhi duyên dáng trong phần diễn trang phục dạ hội tại bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, hôm 13/10, Yến Nhi gây chú ý khi thi Trình diễn trang phục dân tộc. Cô diện thiết kế Thăng Long Hội, lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, kết hợp hiệu ứng phản quang bảy màu và hệ thống đèn công suất cao giúp trang phục bắt sáng mạnh trên sân khấu quốc tế. Trên TikTok, phần thi của Yến Nhi đạt lượt xem kỷ lục trong các thí sinh, với hơn 33 triệu lượt xem.

Sau bán kết, một số người hâm mộ sắc đẹp dự đoán thí sinh Việt Nam có cơ hội lọt vào top 20 chung cuộc. Thành tích hiện tại của Yến Nhi tại cuộc thi là top 20 bình chọn Country’s Power of the Year (Sức mạnh quốc gia). Chiến thắng phần thi này cô sẽ có cơ hội vào thẳng top 20 trước chung kết.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hiện là một trong những cuộc thi sắc đẹp được quan tâm hiện nay. Cuộc thi được thành lập từ năm 2013, nhằm lan tỏa thông điệp hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tới. Người đang giữ vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Christine Juliane Opiaza đến từ Philippines.