Người đẹp nặng gần 100 kg diện váy gợi cảm, tìm kiếm vũ công ngoại cỡ

Nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy Lizzo đã tham dự buổi ra mắt cuộc thi khiêu vũ mới của cô, Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls, tổ chức vào tối 25/3 tại Hollywood, California, Mỹ.

Xuất hiện trong sự kiện, nữ Rapper 34 tuổi diện bộ váy gợi cảm, màu sắc rực rỡ của LaPointe khoe thân hình đầy đặn. Lizzo rất hào hứng với dự án mới mà cô thực hiện để tìm kiếm những vũ công có vóc dáng ngoại cỡ giống như cô.

Lizzo xinh đẹp dự giải Grammy (Video: Grammy).

Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls là một chương trình thực tế sẽ chiếu trên Amazon Prime. Trong chương trình có 10 vũ công tham gia dự thi và họ sẽ chứng minh rằng họ có đủ tài năng để tham gia chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Lizzo trong thời gian tới.

Lizzo cho biết, cô tìm kiếm một đội vũ công trông giống cô hơn là sử dụng những vũ công gầy gò thông thường vẫn trình diễn với các nghệ sĩ khác. Nữ ca sĩ nói: "Tôi cần tìm những cô gái to lớn hơn là cần thực hiện một chương trình truyền hình. Tôi vốn không thấy hình ảnh của tôi phản chiếu trong các vũ công nên tôi nghĩ phải có một chương trình truyền hình để nâng cao nhận thức về điều này và tôi quyết định thực hiện chương trình riêng của mình".

Lizzo dự ra mắt chương trình tìm kiếm vũ công ngoại cỡ (Ảnh: Getty Images).

Ngôi sao tài năng cũng nói rằng loạt chương trình của cô khác với các chương trình thực tế khác bằng cách không buộc các thí sinh phải cạnh tranh tàn nhẫn để có được một suất tham gia cuộc thi.

Lizzo giải thích: "Điều quan trọng là tôi đã thay đổi cách thực hiện của một chương trình truyền hình cạnh tranh thực tế. Chúng ta không cần lúc nào cũng phải tàn nhẫn, chúng ta có thể tử tế với nhau. Chúng ta không cần phải đấu đá lẫn nhau quá nhiều. Tôi cảm thấy môn nghệ thuật khiêu vũ đã đủ khó đối với những cô gái trông giống tôi, vậy tại sao tôi lại tạo ra môi trường đó trong không gian của mình? Nếu tôi có khả năng thay đổi thì tại sao lại không thay đổi điều đó?".

Trong buổi ra mắt chương trình mới, Lizzo vô cùng xúc động và hạnh phúc. Khi trò chuyện với các vũ công trẻ, nữ nghệ sĩ đã rơi nước mắt nhiều lần. Cô nói: "Tôi vô cùng xúc động khi bước vào căn phòng này và tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc này với các bạn. Tôi muốn đặt những nữ vũ công của tôi lên bệ phóng và chứng minh cho cả thế giới thấy rằng bạn không thể đối xử với những người trông giống tôi theo cách tồi tệ như vậy. Hãy theo dõi chương trình của chúng tôi".

Lizzo xúc động rơi lệ trong sự kiện (Ảnh: Getty Images).

Là một trong những nghệ sĩ tên tuổi làng nhạc trong những năm gần đây, Lizzo luôn phải đối mặt với nhiều lời bình phẩm về ngoại hình và tháng 8 năm ngoái, cô thậm chí đã khóc khi chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô thường bị chê béo và bị đối xử phân biệt chủng tộc.

Lizzo khẳng định, những bình luận tiêu cực về ngoại hình của cô đã khiến cô vô cùng tổn thương và nói thêm rằng, cô cảm thấy năng lượng tích cực mà cô cố gắng mang tới cho khán giả đã không được đáp lại.

Ngôi sao nổi tiếng với bản hit Juice cho biết: "Có nhiều người bình luận những điều không tích cực về tôi và tôi cố gắng không để tâm tới những lời bình luận đó. Tuy nhiên dường như khi tôi càng làm việc chăm chỉ, khả năng chịu đựng của tôi sẽ kém đi. Sự kiên nhẫn của tôi giảm đi và tôi cũng nhạy cảm hơn. Tôi đang thấy những bình luận tiêu cực hướng về tôi theo cách kỳ lạ nhất.

Họ bình luận tôi béo, họ phân biệt chủng tộc và điều đó gây tổn thương. Nếu bạn không thích âm nhạc của tôi, không sao cả. Nếu bạn không thích ca khúc Rumors cũng không sao nhưng nếu các bạn ghét tôi vì vẻ bề ngoài của tôi thì...", Lizzo vừa nói vừa khóc.

"Tôi đang muốn lan tỏa năng lượng tích cực và tình yêu của tôi đối với thế giới nhưng đôi khi tôi cảm thấy như thế giới không còn yêu tôi nữa. Bạn đặt bao nhiêu năng lượng tích cực vào thế giới vậy mà vẫn có những người có những điều tồi tệ để nói về bạn.... Tôi nghĩ tôi đang bị cảm xúc lấn át", Lizzo buồn bã chia sẻ.

Lizzo diện váy điệu đà dự sự kiện (Video: Grammy).

Nữ ca sĩ từng giành nhiều giải Grammy đã từng công khai về chứng rối loạn cơ thể của cô và cho biết, cô đã vấp phải rất nhiều lời chê bai, chỉ trích về ngoại hình trong nhiều năm. Sau đó, cô tập thể dục chăm chỉ với mong muốn cơ thể nhanh nhẹn, khỏe khoắn hơn và đã đạt được một số kết quả tích cực.

Lizzo cho biết: "Thực ra tôi đã tập thể dục liên tục trong 5 năm qua. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tôi không tập luyện để có được thân hình lý tưởng theo ý kiến của bạn. Tôi đang tập luyện vì chính tôi".

"Vóc dáng của tôi là việc của tôi. Không ai phải giải thích về cơ thể, cân nặng hay ngoại hình của mình cho bất kỳ ai khác. Tôi đẹp, tôi mạnh mẽ, tôi làm công việc của mình và tôi sẽ tiếp tục như vậy".

Trang cá nhân của nữ ca sĩ ngập tràn những hình ảnh cô diện trang phục táo bạo và gợi cảm. Lizzo chia sẻ, cô muốn người hâm mộ cũng luôn có được sự tự tin như cô. Lizzo nói thêm, sự tự tin và cảm giác yêu thương bản thân mình là rất quan trọng đối với mỗi người.