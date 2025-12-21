Sắc vóc búp bê tóc vàng vừa đăng quang Miss Cosmo 2025

Tối 20/12, chung kết Miss Cosmo 2025 diễn ra tại TPHCM với sự tham gia của 71 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả chung cuộc, Yolina Lindquist giành vương miện trong sự chúc mừng của các thí sinh và nhận được đánh giá cao từ người hâm mộ.

Yolina Lindquist năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp Đại học Southern Illinois. Cô từng đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo trong các tổ chức sinh viên và hiện làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng. Người đẹp thông thạo tiếng Anh và tiếng Đức.

Sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Mỹ, Yolina Lindquist sớm được tiếp xúc với môi trường đa văn hóa khi mẹ cô là người nhập cư đến từ Thụy Sĩ. Tuổi thơ của người đẹp tóc vàng gắn liền với những chuyến thăm gia đình tại Thụy Sĩ và Croatia, qua đó giúp cô tích lũy nhiều trải nghiệm văn hóa đa dạng. Yolina cho biết, cô may mắn được đặt chân tới 16 quốc gia khác nhau.

Ngay từ đầu cuộc thi, Yolina Lindquist được xem là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất. Khán giả đánh giá cao cô ở sắc vóc nổi bật, kỹ năng trình diễn sân khấu và khả năng ứng xử thông minh. Trong đêm chung kết, đại diện Mỹ gây ấn tượng với phần hùng biện mạch lạc, thuyết phục, qua đó giành chiến thắng thuyết phục.

Yolina Lindquist sở hữu vẻ đẹp hiện đại, hài hòa giữa nét sắc sảo của phụ nữ phương Tây và sự mềm mại, nữ tính. Nụ cười rạng rỡ được xem là điểm nhấn trên gương mặt của “búp bê tóc vàng”.

Bên cạnh đó, cô còn gây ấn tượng với phong cách thời trang thanh lịch, đa dạng, phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Dù xuất hiện trong trang phục nào, Yolina cũng toát lên thần thái tự tin và cuốn hút.

Trong khoảnh khắc đăng quang, Yolina Lindquist khiến khán giả Việt Nam thích thú khi nói câu tiếng Việt “Trộm vía Việt Nam”. Sự thân thiện này giúp cô nhận được nhiều thiện cảm, khán giả Việt ưu ái gọi cô với biệt danh “Ngọc Na”.

Trước khi đến với Miss Cosmo 2025, Yolina Lindquist từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt thành tích đáng chú ý như Á hậu 3 Hoa hậu bang Illinois (Mỹ) 2023 và Á hậu 1 Hoa hậu bang Illinois 2025. Sau đó, người đẹp đăng quang Miss Cosmo Mỹ 2025 và tham dự cuộc thi Miss Cosmo 2025 tại Việt Nam.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Yolina Lindquist tích cực tham gia các dự án cộng đồng. Cô là người sáng lập nền tảng Courage Over Cancer, tập trung hỗ trợ nghiên cứu và kết nối bệnh nhân ung thư.

Ý tưởng này xuất phát từ trải nghiệm cá nhân khi người dì của Yolina Lindquist phải cắt bỏ ngực chỉ 2 ngày sau lễ tốt nghiệp của cô. Trong một năm qua, dự án đã gây quỹ hơn 20.000 USD cho Quỹ Nghiên cứu Ung thư Huntsman.

Tại phần thi tranh biện dành cho top 2 của chung kết Miss Cosmo 2025, Yolina trình bày kế hoạch mở rộng hợp tác với các tổ chức y tế uy tín như Huntsman Cancer Institute hay St. Jude’s, đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ tại những cộng đồng có tỷ lệ mắc ung thư cao.

Người đẹp Mỹ nhấn mạnh, mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở việc gây quỹ mà còn hướng tới hỗ trợ lâu dài cho các gia đình bệnh nhân và đầu tư cho nghiên cứu điều trị. "Mục tiêu của dự án là để không còn ai phải nghe câu nói "Tôi mắc ung thư"", cô kết phần trả lời trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Trên mạng xã hội, tân hoa hậu thường xuất hiện trong những bộ trang phục tối giản, ôm dáng, tôn vòng eo săn chắc và làn da khỏe mạnh, toát lên vẻ đẹp tự tin, năng động đúng tinh thần phụ nữ Mỹ.

Chia sẻ sau khi đăng quang, Hoa hậu Yolina cho biết cô hiểu danh hiệu Miss Cosmo 2025 không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn đi kèm với trách nhiệm lớn lao. Người đẹp mong muốn tận dụng vai trò mới để lan tỏa năng lượng tích cực, thúc đẩy sự kết nối cộng đồng và tham gia nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa trong thời gian tới.

Miss Cosmo là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do UniMedia sáng lập, lần đầu tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024. Cuộc thi hướng đến mục tiêu trao quyền cho phụ nữ và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Ở mùa giải đầu tiên, Miss Cosmo quy tụ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo hiệu ứng truyền thông đáng chú ý. Sang mùa giải thứ hai, số lượng thí sinh tăng lên 71 người, cho thấy sức hút ngày càng lớn và sự quan tâm bước đầu từ các chuyên trang sắc đẹp quốc tế.

Ảnh: Miss Cosmo/Instagram