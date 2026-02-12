Ngày 12/12, nam diễn viên người Mỹ trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng dương 48 tuổi. Trên trang cá nhân, đại diện gia đình chia sẻ: “James David Van Der Beek yêu quý của chúng tôi đã ra đi thanh thản vào sáng nay. Anh đón nhận những ngày cuối đời với lòng dũng cảm, niềm tin và sự bình an”.

Tài tử James Van Der Beek qua đời ở tuổi 48 (Ảnh: Getty).

Vợ anh, Kimberly Brook, cũng đăng tải bức ảnh cuối cùng của chồng kèm dòng nhắn gửi xúc động: “Có rất nhiều điều để chia sẻ về nguyện vọng của anh ấy, về tình yêu thương và sự thiêng liêng của thời gian. Những ngày đó sẽ đến. Hiện tại, gia đình chúng tôi mong được giữ sự riêng tư trong lúc tiễn biệt người chồng, người cha, người con, người anh và người bạn yêu quý”.

Sự ra đi của James Van Der Beek khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng. Trên mạng xã hội, họ gửi lời chia buồn tới gia đình nam diễn viên và bày tỏ mong anh không còn phải chịu đựng đau đớn.

Nữ diễn viên Reese Witherspoon cũng bày tỏ sự “đau lòng” khi nhắc đến James, đặc biệt trong bối cảnh anh vừa tham gia một vai diễn mới thuộc dự án tiền truyện của Legally Blonde.

Hình ảnh cuối cùng của James Van Der Beek trước khi mất do bạn bè của anh chia sẻ (Ảnh: IG).

Bạn thân của nam diễn viên - vận động viên Stacy Keibler - cho biết cô đã ở bên anh trong những ngày cuối đời. Cô chia sẻ bức ảnh chụp chung cuối cùng, ghi lại khoảnh khắc Van Der Beek ngồi trên xe lăn, diện vest nhung hồng cài hoa trên ve áo, cùng bạn ngắm hoàng hôn.

Keibler viết: “Được ở bên anh trong những ngày cuối cùng là món quà từ Chúa. Khi biết thời gian là điều thiêng liêng, bạn sẽ không lãng phí một hơi thở nào. Hãy ngồi xuống, lắng nghe, nắm tay nhau và ngắm bầu trời đổi màu”.

Cô cho rằng những ngày ở bên Van Der Beek đã dạy mình “cách sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hơn bất kỳ cuốn sách nào”, đồng thời ca ngợi anh là người chồng tuyệt vời.

James Van Der Beek và vợ, Kimberly Brook, có 6 người con chung. Con gái lớn Olivia năm nay 14 tuổi, trong khi con út Jeremiah mới 3 tuổi. Kimberly là người đồng hành cùng anh từ khi phát hiện mắc ung thư vào năm 2023 và bắt đầu điều trị.

James Van Der Beek và vợ có 6 người con chung (Ảnh: IG).

Nhà thiết kế Erin Fetherston cũng xác nhận đã ở bên nam diễn viên trong những ngày cuối đời. Cô bày tỏ sự biết ơn vì tình bạn của anh và gọi đó là “một vinh dự”.

Tài tử James Van Der Beek nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với vai Dawson Leery trong loạt phim truyền hình ăn khách Dawson’s Creek (Ngã rẽ cuộc đời).

Tác phẩm đưa tên tuổi anh trở thành biểu tượng của dòng phim tuổi teen thời bấy giờ. Bộ phim truyền hình kéo dài từ năm 1998 đến năm 2003 kể về một nhóm bạn sống trong một thị trấn nhỏ ở Massachusetts (Mỹ), cùng hành trình trưởng thành của họ.

Sau thành công của Dawson’s Creek, Van Der Beek tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Varsity Blues (1999), The Rules of Attraction (2002), cùng các series như CSI: Cyber, Pose. Ngoài diễn xuất, anh còn tham gia sản xuất và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế.

Dàn diễn viên đình đám của "Ngã rẽ cuộc đời" (Ảnh: News).

Với hình ảnh gắn liền thế hệ khán giả 8X-9X, James Van Der Beek duy trì sức hút riêng tại làng giải trí Mỹ cũng như ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Năm 2024, anh lần đầu thông báo mắc ung thư và tạm dừng hoạt động nghệ thuật để điều trị. Van Der Beek chia sẻ: “Tôi đã âm thầm đối mặt với căn bệnh này cho đến lúc này. Tôi tập trung điều trị và đang ở trạng thái tốt, khỏe mạnh. Tôi chỉ muốn nói rằng, đôi khi trong cuộc sống, mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch mà ta mong muốn”.

Sau đó, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People, nam diễn viên cho biết anh muốn dùng câu chuyện của mình để nâng cao nhận thức về ung thư đại trực tràng - căn bệnh ngày càng phổ biến ở những người trưởng thành khỏe mạnh dưới 55 tuổi.

James tham gia dự án The Real Full Monty, chương trình truyền hình đặc biệt nhằm thúc đẩy việc phát hiện sớm ung thư. Khi sức khỏe dần ổn định, anh trở lại phim trường.

Trên chương trình Today của NBC, anh nói: “Điều tuyệt vời nhất về công việc là trong khoảng thời gian từ khi bấm máy đến khi kết thúc cảnh quay, ung thư dường như không tồn tại”.

James Van Der Beek đã chiến đấu kiên cường với bệnh tật tới những ngày cuối đời (Ảnh: IG).

Tháng 9 năm ngoái, dàn diễn viên chính của Dawson’s Creek hội ngộ tại New York (Mỹ) để đọc trực tiếp tập phim thí điểm nhằm gây quỹ cho một tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư và vinh danh Van Der Beek. Do sức khỏe không cho phép, anh không thể tham dự nhưng đã gửi thông điệp video đầy xúc động.

Năm 2025, James công bố kế hoạch bán một số kỷ vật từ Dawson’s Creek, trong đó có chiếc vòng cổ Dawson tặng Joey trong buổi dạ hội, nhằm trang trải chi phí điều trị.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2011, nam diễn viên từng khẳng định rằng, anh hài lòng với con đường sự nghiệp của mình: “Nhìn chung, tôi tự hào về quá khứ hơn là coi đó là điều cần phải xóa bỏ”.

Sự ra đi của James Van Der Beek khép lại hành trình nghệ thuật của một gương mặt quen thuộc với khán giả toàn cầu suốt hơn 2 thập niên.