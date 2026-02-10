Đạo diễn “Tam Quốc diễn nghĩa” qua đời, hưởng thọ 74 tuổi

Theo di nguyện của cố nghệ sĩ, gia đình tổ chức tang lễ đơn giản, riêng tư và không tổ chức lễ viếng.

Theo Sina, đạo diễn Trương Trung Nhất ra đi sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh. Gia đình không công bố cụ thể tình trạng sức khỏe của ông trong thời gian qua.

Đạo diễn Trương Trung Nhất vừa qua đời (Ảnh: Sina).

Lễ tang của cố đạo diễn được tổ chức trong phạm vi gia đình. Trên trang cá nhân, nhà sản xuất Nhậm Uông Thụy đã đăng tải bài viết dài, bày tỏ niềm tiếc thương và tưởng nhớ Trương Trung Nhất.

“Trước ống kính, ông là một nghệ sĩ tài hoa, có hoài bão và khí tiết. Sau ống kính, ông là người anh em hào sảng, chân thành. Chúng tôi từng cùng nhau giải quyết nhiều bài toán khó trên phim trường. Tâm huyết và tinh thần làm việc tận tụy của ông luôn khiến mọi người khâm phục. Cầu mong đạo diễn yên nghỉ, không còn đau đớn”, Nhậm Uông Thụy chia sẻ.

Theo Beijing News, trong sự nghiệp của mình, đạo diễn Trương Trung Nhất nhiều lần được giao thực hiện những phân đoạn khó, đòi hỏi chiều sâu tâm lý nhân vật. Đáng chú ý nhất là cảnh Gia Cát Lượng khóc tang Chu Du trong phân đoạn Ngọa Long điếu hiếu.

"Tam Quốc diễn nghĩa" là bộ phim truyền hình kinh điển của Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Đạo diễn Trương Trung Nhất tham gia thực hiện 3 phần quan trọng của Tam Quốc diễn nghĩa (sản xuất năm 1994) - bản chuyển thể truyền hình được đánh giá là xuất sắc nhất từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của La Quán Trung.

Các yếu tố như phục trang, âm nhạc và mỹ thuật của phim được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo bám sát nguyên tác và tôn trọng lịch sử. Bộ phim được sản xuất trong vòng bốn năm, do Vương Phù Lâm làm tổng đạo diễn, với kinh phí lên tới 170 triệu NDT (gần 636 triệu đồng).

Tam Quốc diễn nghĩa không chỉ được khán giả Trung Quốc yêu mến mà còn trở thành tác phẩm để đời của nhiều diễn viên nổi tiếng như Tôn Ngạn Quân, Đường Quốc Cường, Lục Thụ Minh, Bảo Quốc An…

Sinh thời, đạo diễn họ Trương từng cho biết ông đã chủ động phá vỡ một số quy tắc quen thuộc trong quá trình thực hiện bộ phim. Tam Quốc diễn nghĩa sau đó tạo tiếng vang lớn tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.