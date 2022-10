Ngoại hình ngày càng khác lạ của "búp bê sống đình đám" Park Bom

Trong những bức ảnh mới được đăng tải, nữ ca sĩ gây hoang mang khi xuất hiện với thân hình đầy đặn hơn. Khán giả nhận xét, cựu thành viên của nhóm 2NE1 lại có dấu hiệu tăng cân.

Cuối năm ngoái, thành viên nhóm 2NE1 hạnh phúc chia sẻ, cô đã giảm 11kg nhờ ăn kiêng, luyện tập. Ngoại hình mới mẻ của Park Bom được fan ủng hộ. Song, chỉ sau một năm "ở ẩn", nữ thần tượng lại có dấu hiệu quay lại cân nặng cũ.

Hình ảnh mới nhất của Park Bom trên sân khấu ca nhạc tháng 10/2022 khiến fan bất ngờ (Ảnh: The Seoul Story).

Fan lo lắng nữ ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe sau thời gian "ở ẩn" (Ảnh: The Seoul Story).

Nhiều khán giả bày tỏ lo lắng, Park Bom đang đối mặt với vấn đề sức khỏe. Đáp lại nghi vấn này, công ty quản lý của Park Bom cho biết: "Sức khỏe của Park Bom không có vấn đề. Hiện, cô ấy vẫn đang ăn kiêng và tập thể dục đều đặn. Cô ấy mới bắt đầu tập gần đây".

Park Bom, sinh năm 1984, là thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng 2NE1. Cô còn thành công trong sự nghiệp solo với 2 bản hit You And I và Don't Cry. Sự nghiệp của Park Bom bắt đầu có dấu hiệu tụt dốc từ năm 2011 khi cô liên tục dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Đáp lại những nghi vấn "dao kéo", Park Bom giải thích, gương mặt cô thay đổi là do ảnh hưởng của căn bệnh hiếm gặp, sưng hạch bạch huyết. Gương mặt của Park Bom thay đổi theo chiều hướng xấu đi với hai má sưng phồng, khuôn miệng lệch, nụ cười thiếu tự nhiên. Nhiều cư dân mạng còn miệt thị ngoại hình và khiến nữ ca sĩ tổn thương.

Nữ thần tượng Park Bom từng là thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc 2NE1 (Ảnh: Naver).

Park Bom từng được xem là "búp bê sống" của làng nhạc xứ Hàn vì ngoại hình xinh đẹp, ngọt ngào (Ảnh: Naver).

Sự nghiệp của Park Bom tiếp tục bị ảnh hưởng vào năm 2014 khi nữ ca sĩ bị điều tra vì tàng trữ chất cấm (80 viên thuốc chứa amphetamin) thông qua đường bưu điện quốc tế trong quá khứ. Một bưu phẩm do thành viên gia đình ở Mỹ gửi cho Park Bom đã bị bộ phận hải quan của sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) chặn lại. Nữ ca sĩ lập tức bị điều tra nhưng không bị buộc tội.

Được biết, thuốc an thần amphetamin được dùng để điều trị một số bệnh về rối loạn tâm lý ở Mỹ nhưng bị cấm lưu hành ở Hàn Quốc. Park Bom giải thích, cô đã liên hệ với bác sĩ của cô ở Mỹ để được kê đơn thuốc trên. Ồn ào này đã ảnh hưởng tới sự nghiệp của Park Bom cũng như hoạt động chung của nhóm 2NE1.

Từ năm 2011, Park Bom thay đổi ngoại hình và cân nặng tới chóng mặt (Ảnh: Asia).

Sau scandal nghi vấn dùng chất cấm, Park Bom tạm ngừng mọi hoạt động trong làng giải trí trong 3 năm. Nhóm nhạc 2NE1 thông báo chấm dứt sự nghiệp ca hát vào năm 2016 và sự nghiệp ca hát của Park Bom càng thêm thảm hại sau đó.

Tháng 4/2022, 2NE1 bất ngờ xuất hiện và trình diễn ca khúc I Am the Best sau sân khấu của CL thuộc chuỗi sân khấu của công ty 88rising tại sự kiện âm nhạc đình đám Coachella 2022 ở Mỹ. Đây là sân khấu đầu tiên của 2NE1 có đầy đủ cả 4 thành viên sau 6 năm kể từ khi nhóm tan rã vào năm 2016.

Năm 2021, Park Bom phấn khởi chia sẻ với fan giảm cân xuống còn 59kg và thấy bản thân yêu đời, tươi mới. Cô cũng tiết lộ kế hoạch trở lại với con đường ca hát hay tham gia các chương trình truyền hình sau khi có ngoại hình nhỏ nhắn hơn.

"Vì tôi phải uống thuốc điều trị ADD (chứng rối loạn thiếu chú ý) nên việc ăn kiêng thực sự rất khó nhưng cảm giác giảm được cân thật sự rất tuyệt. Tôi đã giảm được khá nhiều cân, uống thuốc cũng ít hơn và đang rất khỏe mạnh. Tôi sẽ không để mình trở về phiên bản mũm mĩm thêm lần nào nữa. Ngoài ra, hãy chờ đợi sự trở lại của tôi", cô nói.

Năm 2021, Park Bom khoe giảm được 11kg và trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ (Ảnh: Instagram).

Nữ thần tượng cho biết, cô giảm cân nhờ ăn kiêng, tập luyện nghiêm túc (Ảnh: Naver).

Năm 2019, mỹ nhân sinh năm 1984 phát hành một sản phẩm âm nhạc riêng, đánh dấu sự trở lại của chính cô với con đường ca hát. Park Bom tâm sự rằng, việc nhóm 2NE1 tan rã khiến cô suy nghĩ rất nhiều và ảnh hưởng tới quyết định tiếp tục ca hát của cô. Thậm chí, trong thời gian khủng hoảng, Park Bom cũng nghĩ tới việc kết hôn hay đi du học để thay đổi suy nghĩ. Tuy nhiên, sau nhiều thời gian cân nhắc, cô tin rằng, ca hát là con đường duy nhất của mình.

Park Bom thừa nhận, cô thực sự đau lòng khi đọc những bình luận ác ý dành cho mình. Giọng ca 38 tuổi lựa chọn việc làm lại cuộc đời, đối mặt với những hiểu lầm để gột rửa những thị phi quanh cuộc sống của mình. Cô khẳng định: "Tôi biết vẫn có nhiều người không đón nhận khi tôi trở lại, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để dần thay đổi cách nhìn nhận của họ về tôi".