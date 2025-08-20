Nghệ sĩ Hồng Đào áp lực khi đóng phim của Khương Ngọc

Nữ nghệ sĩ cho biết, vai diễn lần này mang đến cho chị không ít áp lực bởi lo ngại trùng lặp hình ảnh với những nhân vật trước đó. Tuy nhiên, sự tin tưởng từ ê-kíp và không khí làm việc gần gũi đã giúp chị làm mới hình ảnh bản thân từ giọng nói, cử chỉ cho đến chiều sâu nội tâm.

"Đó là một vai diễn bình dị, nhưng khác lạ", Hồng Đào chia sẻ.

Hồng Đào, Lê Khánh và Việt Hương trên phim trường "Cục vàng của ngoại" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Thời gian qua, Hồng Đào thường vào vai những người mẹ sang trọng, quyền lực đến nỗi chị được mệnh danh là “người mẹ quốc dân”. Chia sẻ về điều này trong cuộc trò chuyện gần đây với diễn viên Mai Thanh Hà, Hồng Đào nói việc vào vai người mẹ hay người bà phù hợp với tuổi tác của chị ở hiện tại. Tuy nhiên, nữ diễn viên mong muốn trải nghiệm những vai diễn đa dạng.

Đạo diễn Khương Ngọc cho biết anh làm phim "Cục vàng của ngoại" xuất phát từ ký ức về bà, về gia đình, về xóm nhỏ quen thuộc, "những điều nhiều người từng trải qua”.

Từng cảnh quay, từng nhân vật được phát triển từ ký ức của chính ê-kíp và diễn viên. Đạo diễn Khương Ngọc chia sẻ: “Chúng tôi đã hỏi mọi người về người bà trong ký ức: Bà từng ăn gì, nói gì, có những kỷ niệm nào? Những ký ức ấy đã trở thành chất liệu sống, làm nên linh hồn của bộ phim”.

Ê-kíp cũng qua nhiều khu dân cư cũ tại TPHCM để tìm bối cảnh ưng ý, trong đó có những món đồ cũ, vật dụng gắn liền với các gia đình Việt trong thập niên 1980-1990, thay vì tạo dựng không gian giả cổ.

Đạo diễn Khương Ngọc chăm chút từng bối cảnh (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nghệ sĩ Việt Hương, trong vai bà Hậu, chia sẻ rằng khi bước vào bối cảnh là một xóm nhỏ tại quận Phú Nhuận (cũ) chị lập tức cảm thấy như trở về nơi mình lớn lên. Cảm giác thân quen ấy khiến chị không cần “đóng phim” nữa, mà đơn giản là sống lại trong ký ức tuổi thơ của mình.

Diễn viên Lê Khánh - trong vai Diễm con gái bà Khanh, ở cạnh nhà bà Hậu - bày tỏ sự biết ơn với đạo diễn Khương Ngọc khi được đồng hành cùng một đạo diễn trẻ nhưng rất kỹ lưỡng và đầy tâm huyết. Mỗi lời thoại, từng chuyển động đều được trau chuốt tỉ mỉ, giúp chị thực sự chạm vào cảm xúc nhân vật.

Phim Cục vàng của ngoại thuộc thể loại tâm lý gia đình, xoay quanh mối quan hệ 3 thế hệ bà - mẹ - cháu, đặc biệt là tình cảm bà - cháu. Phim dự kiến khởi chiếu từ 17/10.