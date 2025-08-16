Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện nguy kịch sau nhiều lần đột quỵ

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Phước Sang được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng hôn mê vào sáng 15/8. Con trai của ông phát hiện cha nằm bất động nên lập tức đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe của nam nghệ sĩ vẫn được các bác sĩ theo dõi sát sao.

Thông tin khiến nhiều đồng nghiệp lo lắng. Một số nghệ sĩ sau khi hay tin đã đến thăm, cầu mong Phước Sang vượt qua cơn nguy kịch.

Phước Sang xuất hiện ở đoàn phim cách đây không lâu (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, Phước Sang từng nhiều lần đối diện với những biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Anh đã trải qua 3 lần đột quỵ, gần nhất vào tháng 3/2024. Khi đó, anh bị tắc mạch máu não, phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp và được các bác sĩ can thiệp nội mạch, mổ hút huyết khối. Sau nửa tháng điều trị tích cực kết hợp vật lý trị liệu, nam nghệ sĩ mới có thể xuất viện về nhà.

Trong cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Việt Trinh hồi tháng 6/2024, Phước Sang cho biết hiện sống cùng các con tại TPHCM. Ông bị huyết áp cao, nhiều lần đột quỵ để lại di chứng, song vẫn giữ tinh thần lạc quan nhờ sự chăm sóc của người thân.

Phước Sang từng là nhà sản xuất nổi tiếng thập niên 2000 (Ảnh: Chụp màn hình).

Cách đây ít ngày, Phước Sang gây chú ý khi xuất hiện trong một đoạn clip ở phim trường. Trong video, ông đi lại khó khăn, hạn chế giao tiếp và gầy gò hơn trước.

Đạo diễn Trung Lùn xác nhận với phóng viên Dân trí rằng Phước Sang nhận lời tham gia bộ phim Làm giàu với ma 2.

"Sức khỏe anh ấy chưa ổn định, đi lại khó khăn, trí nhớ giảm sút sau cơn đột quỵ. Nhưng tôi thuyết phục anh trở lại để có thêm niềm vui, khuây khỏa sau biến cố. Dù vất vả, anh vẫn nỗ lực không để ảnh hưởng đến tiến độ quay phim", đạo diễn chia sẻ.