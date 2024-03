Natalie Portman âm thầm ly hôn chồng sau khi bị "cắm sừng"

Quá trình ly hôn diễn ra kín tiếng, đến thời điểm hiện tại, mọi thủ tục đã hoàn tất. Nữ diễn viên Natalie Portman quyết định dừng mọi nỗ lực hàn gắn hôn nhân với chồng, đôi bên đã lặng lẽ đi qua quá trình ly hôn.

Trước đó, thông tin về việc Benjamin Millepied thân mật với người khác giới, khi vẫn còn đang trong hôn nhân với Natalie Portman, từng gây sửng sốt đối với truyền thông và công chúng quốc tế.

Natalie Portman và chồng khi còn gắn bó (Ảnh: Page Six).

Theo người đại diện của Portman, nữ diễn viên đã bắt đầu tiến hành thủ tục ly hôn từ thời điểm 8 tháng trước. Tính tới thời điểm này, mọi thủ tục đã hoàn tất xong xuôi tại Paris, Pháp. Cả Portman và chồng cũ hiện vẫn sinh sống tại Paris, nơi họ từng gây dựng một gia đình chung và nuôi nấng hai người con - con trai Aleph (12 tuổi) và con gái Amalia (7 tuổi).

Trước khi đi tới quyết định ly hôn, Portman và Millepied đã có 10 năm gắn bó trong hôn nhân. Hai người kết hôn trong năm 2012. Họ ly thân trong năm 2022, nhưng thoạt tiên, đôi bên vẫn muốn tìm cách hàn gắn để cứu vãn hôn nhân.

Dù vậy, cuộc hôn nhân đã phải chịu một đòn giáng mạnh, khi thợ săn ảnh bắt gặp Millepied thân mật với một phụ nữ trẻ trên đường phố Paris, dù khi ấy, anh vẫn đang trong hôn nhân với Portman. Ngay lập tức, tin tức xuất hiện trên khắp các trang tin showbiz về việc Portman bị "cắm sừng".

Trước luồng tin tức bủa vây xung quanh cuộc hôn nhân rạn nứt của mình, Portman và Millepied luôn giữ im lặng. Đôi bên đều rất kín tiếng, cố giữ cho sự việc là chuyện riêng của họ và đảm bảo những gì tốt nhất cho hai con.

Thời gian gần đây, Portman thường xuất hiện một mình tại các sự kiện, cô không đeo nhẫn cưới (Ảnh: Page Six).

Trước khi xác nhận thông tin ly hôn, Portman luôn xuất hiện một mình tại các sự kiện, cô không còn có sự đồng hành của chồng. Portman cũng thường xuất hiện mà không đeo nhẫn cưới. Điều này đã làm dấy lên thông tin rằng cuộc hôn nhân của cô đã không còn cứu vãn được nữa.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Portman cũng chia sẻ rằng cô đang sống ở Pháp cùng với hai con và không hề đả động tới Millepied. Cô thừa nhận rằng bản thân cảm thấy rất khủng khiếp trước những tin tức liên tục dấy lên xung quanh cuộc hôn nhân rạn nứt của mình: "Thật khủng khiếp, tôi không muốn nói thêm lời nào xung quanh câu chuyện này".

Natalie Portman (SN 1981) là nữ diễn viên người Mỹ sinh ra tại Israel. Cô có một sự nghiệp diễn xuất ấn tượng kể từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Portman đã xuất hiện trong nhiều phim nghệ thuật độc lập và phim bom tấn kinh phí lớn. Cô nhận được nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có 1 giải Oscar và 2 giải Quả Cầu Vàng.

Portman bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 12 tuổi với vai diễn trong phim hành động Léon: The Professional (1994). Khi còn học trung học, cô đã bắt đầu tham gia diễn xuất kịch nghệ chuyên nghiệp và xuất hiện trong phim điện ảnh Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999).

Từ năm 1999 đến năm 2003, Portman theo học tại Đại học Harvard. Cô tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân chuyên ngành tâm lý học. Portman giảm bớt tần suất tham gia diễn xuất từ đây, nhưng vẫn xuất hiện trong một số vở kịch sân khấu lớn và một số phần trong loạt phim điện ảnh đình đám Star Wars.

Năm 2004, Portman được đề cử Nữ phụ xuất sắc tại giải Oscar và giành giải Quả Cầu Vàng khi vào vai vũ nữ thoát y trong phim Closer.

Một số bộ phim đáng chú ý khác trong sự nghiệp diễn xuất của Portman có thể kể tới V for Vendetta (2005), The Other Boleyn Girl (2008), Black Swan (2010). Vai diễn trong Black Swan đã mang về cho cô giải Oscar và giải Quả Cầu Vàng dành cho Nữ chính xuất sắc.

Vai diễn trong phim tiểu sử Jackie (2016) đem về cho Portman đề cử Oscar thứ 3 trong sự nghiệp. Portman còn được biết tới với vai diễn trong loạt phim siêu anh hùng của Marvel gồm Thor (2011), Thor: The Dark World (2013) và Thor: Love and Thunder (2022).

Việc tham gia vào loạt phim bom tấn của Marvel đã giúp Portman có giai đoạn lọt top những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất trên thế giới. Portman đã đồng sáng lập một công ty làm phim trong năm 2021. Cô vừa sản xuất và diễn xuất chính trong phim May December (2023).