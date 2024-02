Minh tinh Natalie Portman đáp trả thẳng thắn khi bị hỏi chuyện ly hôn

Không ít lần tin đồn nữ diễn viên người Mỹ Natalie Portman chuẩn bị ly hôn đã dấy lên trong dòng chảy tin tức showbiz. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tạp chí Vanity Fair (Mỹ), Natalie Portman thẳng thắn chia sẻ cảm nhận của bản thân.

Portman cho biết, cô không chịu nổi những đồn đoán về cuộc hôn nhân của mình: "Những đồn đoán thật tệ hại, tôi không muốn góp thêm lời vào những đồn đoán ấy".

Chồng của nữ diễn viên Natalie Portman - biên đạo múa Benjamin Millepied - bị phát hiện ngoại tình (Ảnh: New York Post).

Nữ diễn viên Natalie Portman đã gắn bó với biên đạo múa Benjamin Millepied được 12 năm và có 2 người con chung. Kể từ khi tin đồn ly hôn dấy lên trong năm 2023, Natalie Portman (42 tuổi) và Benjamin Millepied (46 tuổi) chỉ giữ im lặng.

Trong mắt truyền thông và công chúng, Natalie Portman được xem là ngôi sao có học vấn ấn tượng. Cô từng có hai nghiên cứu được công bố trên những tờ tạp chí khoa học. Portman đã tốt nghiệp Đại học Harvard với tấm bằng cử nhân trong lĩnh vực tâm lý học. Cô trở thành sinh viên đầu tiên của Đại học Harvard được nhận giải Oscar. Portman còn biết tới... 6 ngoại ngữ.

Người đẹp từng nói: "Tôi thích làm một người thông thái hơn là làm một ngôi sao điện ảnh". Ở Hollywood, Natalie Portman được nhìn nhận như một nữ diễn viên hoàn hảo, cô có cả tài năng diễn xuất và sắc đẹp ấn tượng. Hơn thế, Portman có đời tư không vướng lùm xùm. Mọi thứ ở Portman rất chuẩn mực, rất xuất sắc.

Việc hôn nhân của cô gặp khủng hoảng và chồng của cô có "tình ngoài luồng" khiến nhiều người cảm thấy sửng sốt. Portman quen biên đạo múa Millepied hồi năm 2009 trên phim trường Black Swan (Thiên nga đen - 2010). Bộ phim đã đưa về cho cô tượng vàng Oscar dành cho Nữ chính xuất sắc. Millepied làm nhiệm vụ biên đạo cho các phân cảnh múa ba-lê trong phim.

Những đồn đoán xung quanh cuộc hôn nhân của Natalie Portman bắt đầu dấy lên trong năm 2023 (Ảnh: New York Post).

Hai người đính hôn trong năm 2010 và kết hôn trong năm 2012. Hiện tại, cặp đôi có 2 con chung, gồm con trai Aleph (12 tuổi) và con gái Amalia (6 tuổi).

Portman đang mang thai con đầu lòng với Millepied khi cô nhận giải Oscar dành cho vai diễn trong phim Thiên nga đen. Bước lên sân khấu nhận giải, Portman hạnh phúc nói: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tình yêu đẹp của mình, anh Benjamin Millepied. Anh là người đóng vai trò biên đạo múa trong bộ phim này, anh cũng là người đã giúp tôi thực hiện vai trò quan trọng nhất trong cuộc đời mình".

Hồi tháng 8/2022, cặp đôi kỷ niệm 10 năm ngày cưới, họ đăng tải những điều ngọt ngào lên mạng xã hội. Khi ấy, Portman từng viết: "Cuộc hôn nhân này càng lúc càng tuyệt vời hơn".

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2018, khi nhớ lại quãng thời gian mới quen Millepied trên phim trường Thiên nga đen, Portman nói: "Giai đoạn ấy giống như một giấc mơ. Anh ấy dạy tôi múa, thật lãng mạn... Mọi thứ diễn ra rất vui vẻ và thú vị, rất đẹp đẽ và phấn khích.

Nói đây là tình yêu sét đánh không biết có đúng không, nhưng tôi ngay lập tức muốn tìm hiểu rõ hơn về anh ấy và cảm nhận thấy ngay rằng, đây chính là người mà mình đang tìm kiếm".

Natalie Portman xuất hiện trong phim mới "May December" (Video: ONE Media Coverage).

Natalie Portman (SN 1981) là nữ diễn viên người Mỹ sinh ra tại Israel. Cô có một sự nghiệp diễn xuất ấn tượng trên màn bạc kể từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Portman đã xuất hiện trong nhiều phim nghệ thuật độc lập và phim bom tấn kinh phí lớn. Cô nhận được nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có 1 giải Oscar và 2 giải Quả Cầu Vàng.

Portman bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 12 tuổi với vai diễn trong phim hành động Léon: The Professional (1994). Khi còn học trung học, cô đã bắt đầu tham gia diễn xuất kịch nghệ chuyên nghiệp và xuất hiện trong phim điện ảnh Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999).

Từ năm 1999 đến năm 2003, Portman theo học tại Đại học Harvard. Cô tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân chuyên ngành tâm lý học. Portman giảm bớt tần suất tham gia diễn xuất từ đây, nhưng vẫn xuất hiện trong một số vở kịch sân khấu lớn và một số phần phim trong loạt phim điện ảnh đình đám Star Wars.

Năm 2004, Portman được đề cử Nữ phụ xuất sắc tại giải Oscar và giành giải Quả Cầu Vàng khi vào vai vũ nữ thoát y trong phim Closer.

Một số bộ phim đáng chú ý khác trong sự nghiệp diễn xuất của Portman có thể kể tới V for Vendetta (2005), The Other Boleyn Girl (2008), Black Swan (2010). Vai diễn trong Black Swan đã đưa về cho cô giải Oscar và giải Quả Cầu Vàng dành cho Nữ chính xuất sắc.

Vai diễn trong phim tiểu sử Jackie (2016) đem về cho Portman đề cử Oscar thứ 3 trong sự nghiệp. Portman còn được biết tới với vai diễn trong loạt phim siêu anh hùng của Marvel gồm Thor (2011), Thor: The Dark World (2013) và Thor: Love and Thunder (2022).

Việc tham gia vào loạt phim bom tấn của Marvel đã giúp Portman có giai đoạn lọt top những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất trên thế giới. Portman đã đồng sáng lập một công ty làm phim trong năm 2021. Cô vừa sản xuất và diễn xuất chính trong phim May December (2023).