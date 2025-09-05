Huyền thoại thời trang Giorgio Armani qua đời

Huyền thoại thời trang Giorgio Armani ra đi thanh thản, bên cạnh những người thân yêu, theo thông cáo báo chí từ hãng thời trang danh tiếng mang tên ông.

Thông cáo cho biết, nhà thiết kế tài ba đã làm việc không ngừng nghỉ cho đến những ngày cuối đời, cống hiến trọn vẹn cho công ty mà ông đã dày công xây dựng.

Huyền thoại thời trang Giorgio Armani (Ảnh: Getty).

Trong một tuyên bố chung đầy xúc động, gia đình và toàn thể nhân viên Armani đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc: “Trong công ty này, chúng tôi luôn cảm thấy như là một gia đình. Hôm nay, chúng tôi cảm nhận sâu sắc khoảng trống mà người đã sáng lập gia đình này bằng đam mê và sự cống hiến đã để lại. Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ những gì ông đã xây dựng.

Sự ra đi của Armani diễn ra sau một thời gian ông vắng mặt tại các sự kiện quan trọng của hãng. Hồi tháng 6 vừa qua, ông đã vắng mặt lần đầu tiên sau 50 năm tại show thời trang nam của hãng trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan, Italia.

Theo AP, nhà thiết kế này vẫn theo dõi buổi trình diễn qua livestream trong thời gian dưỡng bệnh.

Giorgio Armani sinh ngày 11/7/1934, tại Piacenza, Italia, ban đầu không có ý định theo đuổi sự nghiệp thời trang. Ông từng theo học y khoa 3 năm trước khi rời bỏ để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sau đó, ông tìm được một công việc tại một cửa hàng bách hóa ở Milan với vai trò trang trí cửa sổ, rồi dần trở thành người mua hàng. Giữa thập niên 1960, ông bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực thiết kế, làm việc cho nhà thiết kế Nino Cerruti.

Năm 1975, ông quyết định thành lập thương hiệu riêng cùng với đối tác kinh doanh. Hãng thời trang của ông nhanh chóng đạt được thành công vang dội nhờ cách ông tái cấu trúc những bộ vest nam, sử dụng chất liệu mềm mại hơn và kiểu dáng rộng rãi, thoải mái hơn. Đây đã trở thành phong cách đặc trưng, được cả thế giới yêu mến.

Vào những năm 1980, các bộ suit (com-lê) của Armani trở thành biểu tượng quyền lực cho giới doanh nhân Mỹ, một phần nhờ sự xuất hiện nổi bật của thương hiệu trong các bộ phim điện ảnh.

Đặc biệt loạt phim Miami vice (Tội phạm Miami) giúp phong cách mặc áo phông bên trong áo khoác suit rộng rãi của Armani trở thành biểu tượng, đưa phong cách Italia hòa nhập hoàn toàn vào lối ăn mặc của người Mỹ.

Sau khi chinh phục giới doanh nhân, Armani nhanh chóng chuyển hướng sang thảm đỏ. Julia Roberts đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi mặc một bộ suit lấy cảm hứng từ trang phục nam giới đến lễ trao giải Quả cầu vàng năm 1990.

Giorgio Armani và diễn viên Julia Roberts năm 2019 (Ảnh: Wire).

Nhiều ngôi sao hạng A khác cũng là người hâm mộ của nhà thiết kế Giorgio Armani, bao gồm Rihanna, Cate Blanchett và Anne Hathaway. Ông thậm chí còn thiết kế trang phục cho Lady Gaga trong những ngày đầu của phong cách thời trang tiên phong.

Khi Armani thiết kế toàn bộ trang phục cho Lady Gaga tại lễ trao giải Grammy 2010, nữ ca sĩ đã ca ngợi: "Các thiết kế của ông Armani dành cho tôi thực sự mang tính biểu tượng. Chúng không chỉ đại diện cho thời trang, mà còn là tinh thần và bản chất của tôi".

Cate Blanchett từng chia sẻ rằng lý do cô luôn quay trở lại với nhà thiết kế Armani là bởi: "Ông ấy có sự pha trộn phi thường giữa nam tính và nữ tính. Tôi nghĩ đó là ranh giới mà tôi rất thích về mặt thẩm mỹ".

Trong một cuộc phỏng vấn với How to Spend It vào năm 2017, Giorgio Armani cho rằng thành công của ông đến từ việc bám sát phong cách đặc trưng của mình, không chạy theo những xu hướng nhất thời.

Giorgio Armani và siêu mẫu Alessandra Ambrosio (Ảnh: G.A).

"Tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc chạy theo xu hướng chỉ vì nó đang thịnh hành. Tôi có tầm nhìn và ý tưởng riêng và không ngại đi ngược lại dòng chảy thời trang, bởi nó thay đổi liên tục", ông nói.

Về bí quyết thành công và trường tồn của mình, ông đã đưa ra một công thức rất đơn giản: "Tám mươi phần trăm những gì tôi làm là kỷ luật. Phần còn lại là sáng tạo".

Dù sự nghiệp rực rỡ, ông thừa nhận nó cũng phải đánh đổi bằng cuộc sống cá nhân.

"Tôi đã hiểu rằng thành công của tôi đòi hỏi sự cống hiến. Tôi từng thất vọng vì nhiều lần phải từ bỏ các mối quan hệ vì công việc. Nhưng thực tế, tôi không hối tiếc. Tôi đã làm những gì tôi muốn trong cuộc đời mình", nhà thiết kế huyền thoại nói.