Vũ Cát Tường, Karik lấy nước mắt khán giả trong "Anh trai say hi"

Tập 2 Anh trai say hi 2025 lên sóng tối 27/9 tiếp tục mang đến các màn trình diễn nằm trong live stage 1 (đêm thi đầu tiên). Lượt thi này, 2 liên quân bốc thăm, chia 3 cặp thi đấu cho 6 bài hát.

Trong các bài hát, tiết mục ballad Người như anh xứng đáng cô đơn của Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, Karik, Jey B và Negav nhận được phản ứng tích cực từ khán giả.

Vũ Cát Tường hát ballad gây sốt tại "Anh trai say hi" (Video: Vie Channel Music).

Trước phần thi, MC Trấn Thành gây tò mò khi dẫn dắt: "Một năm có bao nhiêu mùa? Các bạn quên một mùa rồi, chúng ta còn mùa cô đơn nữa".

Nhóm của Vũ Cát Tường đầu tư dàn dựng 5 toa tàu trên sân khấu, kết hợp hiệu ứng của từng mùa trong năm. Trang phục của các thành viên phù hợp với từng mùa của mỗi toa tàu, còn Vũ Cát Tường xuất hiện trong toa tàu đặc biệt mang tên "mùa cô đơn".

Điệp khúc bài hát "Phải chăng anh đã lỡ đến sớm một vài kiếp người để yêu em" nói về duyên số không thành của cặp đôi được nhận xét chạm tới cảm xúc người nghe, lấy nước mắt nhiều khán giả.

Dù có đến 2 rapper trong đội, bài hát vẫn thể hiện được sự da diết của thể loại ballad, được dự đoán sẽ công phá các bảng xếp hạng thời gian tới.

Khán giả cũng dành lời khen cho Vũ Cát Tường khi thể hiện được khả năng làm nhạc, trình diễn và giọng hát ấn tượng trong chương trình.

Đội của Vũ Cát Tường, Karik, Ngô Kiến Huy, Jey B, Negav (Ảnh: Vie Channel).

Vũ Cát Tường chia sẻ, bài hát nói về chàng trai có tất cả trong tay nhưng không thể thắng nổi định mệnh, không có được cô gái mà mình yêu. Karik giải thích thêm, ca khúc kể về tâm trạng của nhiều cặp đôi yêu nhau, song vì nỗi lo sự nghiệp, danh vọng, vị trí trong cuộc sống, nên không vun vén được cho tình yêu của chính mình.

Ở vòng đấu cặp với tiết mục Thiêu thân của KHOI VU, Bùi Duy Ngọc, B Ray, Thái Ngân, màn trình diễn Người như anh xứng đáng cô đơn đã giành chiến thắng với 157 phiếu bình chọn.

Tiết mục "Thiêu thân" của đội B Ray ấn tượng nhưng không thắng được tiết mục của đội Vũ Cát Tường (Ảnh: Vie Channel).

Ngoài cặp đấu nói trên, tập 2 Anh trai say hi còn có cặp đấu Chạm và So Good; cặp đấu Người yêu chưa sinh ra và Hermosa.

Kết thúc 3 cặp đấu căng thẳng, với tổng điểm là 732, Liên quân 2 (dẫn dắt bởi Karik) đã xuất sắc vượt qua Liên quân 1 (dẫn dắt bởi BigDaddy). Mỗi thành viên trong Liên quân 2 được cộng thêm 50 điểm vào điểm cá nhân, tạo lợi thế lớn cho các vòng thi tiếp theo.