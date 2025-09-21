Phạm Anh Duy kể quá khứ chật vật, kỷ niệm lần đầu song ca cùng Ái Phương

Phạm Anh Duy sinh năm 1992, theo đuổi con đường ca hát 10 năm. Từ năm 2024, nam ca sĩ vào TPHCM sinh sống, tên tuổi đến gần hơn với khán giả sau thành công từ các show thực tế Anh trai say hi, Bài hát của chúng ta...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phạm Anh Duy cho biết cuộc sống, sự nghiệp anh có nhiều thay đổi tích cực sau khi Nam tiến. Giọng ca 33 tuổi vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định công việc, tìm lại cảm hứng với âm nhạc.

Phạm Anh Duy trong chương trình âm nhạc gần đây (Ảnh: Ban tổ chức).

"Trước đây, tôi trải qua nhiều năm chật vật vì Covid-19. Sau khi vào TPHCM, tôi tình cờ được mời tham gia Anh trai say hi. Ban đầu không ai tự tin rằng chương trình sẽ gây sốt, nhưng cuối cùng nhờ Anh trai say hi, sau đó là show Bài hát của chúng ta, tôi được khán giả đón nhận, biết đến nhiều hơn", Phạm Anh Duy chia sẻ.

Nam ca sĩ bộc bạch, anh vốn sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, cha mẹ muốn anh theo nghề tài chính ngân hàng để tốt hơn cho tương lai. Năm 2013, anh đối diện với cú sốc cha qua đời. Từ đây, anh quyết tâm theo đuổi đam mê âm nhạc, mong muốn tìm cơ hội đổi đời, gánh vác kinh tế cho gia đình.

"Từ chương trình Giọng hát Việt 2015 đến nay là hành trình nhiều chông chênh, thăng trầm. Trước đây, cát-xê đi diễn của tôi chỉ đủ chi trả phí sinh hoạt cơ bản. Khi vượt qua giai đoạn những vất vả, tôi càng thêm trân trọng những gì mình có và rút ra được nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm.

Hiện tại, những cơ hội dần dần đến với tôi, giúp tôi có tăng thu nhập, có thể lo được thêm cho gia đình. Trước đây tôi không có điều kiện nhưng bây giờ tôi có thêm kinh tế để đầu tư cho những dự án nghệ thuật", Phạm Anh Duy cho biết.

Phạm Anh Duy và Ái Phương song ca (Ảnh: Ban tổ chức).

Gần đây, Phạm Anh Duy cũng thu hút sự chú ý khi lần đầu song ca "chị đẹp" Phan Lê Ái Phương trong đêm nhạc thuộc chương trình Ngày hội khinh khí cầu tổ chức ở TPHCM tối 20/9.

Trên sân khấu, cặp ca sĩ "anh trai - chị đẹp" mang đến cho khán giả nhiều ca khúc như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Tình yêu tôi hát...

Phạm Anh Duy cho biết, anh hâm mộ giọng hát Ái Phương từ thời sinh viên, từng hát ca khúc của đàn chị trong những lần biểu diễn phòng trà nhưng chưa có cơ hội đứng chung sân khấu.

Khi tổng duyệt chương trình, hai ca sĩ hát theo trải nghiệm riêng của mỗi người, song đứng trước khán giả, Phạm Anh Duy và Ái Phương hòa giọng ăn ý, tạo nên không khí ngập tràn cảm xúc cho người hâm mộ.

"Tôi vinh dự khi được hát với chị Ái Phương. Ban đầu, chúng tôi nghĩ ý tưởng chị Ái Phương ở trên cao, tôi giữ dây phía dưới và chị ấy xuất hiện từ từ trên chiếc khinh khí cầu. Nhưng chị ấy không tin tưởng tôi lắm, cuối cùng kịch bản này không thực hiện được", Phạm Anh Duy nói vui về hậu trường chuẩn bị màn trình diễn cùng đàn chị Ái Phương.