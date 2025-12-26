Mỹ: Nữ diễn viên 26 tuổi bị bạn trai sát hại, để lại con trai 3 tuổi

Theo Variety, nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao tại nơi ở và không qua khỏi do vết thương quá nặng. Nghi phạm trong vụ việc là Jordan D. Jackson-Small (35 tuổi), được xác định có quan hệ tình cảm với Imani Smith.

Nữ diễn viên Imani Smith vừa qua đời ở tuổi 26 (Ảnh: Instagram).

Hiện, Jordan D. Jackson-Small bị truy tố với hàng loạt tội danh nghiêm trọng gồm: Giết người cấp độ 1, gây nguy hiểm cho trẻ em cấp độ 2, tàng trữ vũ khí với mục đích trái pháp luật cấp độ 3 và tàng trữ vũ khí trái phép cấp độ 4.

Cảnh sát địa phương cho biết họ có mặt tại hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi khẩn báo cáo về một vụ tấn công nghiêm trọng. Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện Imani Smith trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương do dao gây ra.

Nữ diễn viên sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Robert Wood Johnson, song không qua khỏi dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa.

Cơ quan chức năng hiện chưa công bố nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc, cũng như chưa xác nhận liệu có người khác có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra án mạng hay không.

Tuy nhiên, các công tố viên khẳng định nghi phạm và nạn nhân có quen biết từ trước, do đó đây không phải là một vụ tấn công ngẫu nhiên.

Nữ diễn viên Imani Smith và con trai (Ảnh: Instagram).

Bà Kira Helper, dì của Imani Smith, đã đăng tải thông tin về sự ra đi của nữ diễn viên trên trang gây quỹ GoFundMe nhằm kêu gọi hỗ trợ cho gia đình. Tính đến hết ngày 25/12, số tiền quyên góp đã vượt mốc 61.000 USD.

Khoản tiền này dự kiến được sử dụng cho chi phí tang lễ, dọn dẹp hiện trường, hỗ trợ trị liệu tâm lý, chi phí pháp lý - hành chính, cũng như chăm sóc con trai của cố diễn viên.

Trên trang gây quỹ, gia đình bày tỏ: “Imani còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Cô ấy là người năng động, giàu tình cảm và vô cùng tài năng. Vai diễn của Imani trong vở nhạc kịch Vua Sư Tử phản ánh trọn vẹn niềm vui và sự sáng tạo mà cô mang đến cho thế giới”.

Imani Smith từng là sao nhí, được công chúng yêu mến khi đảm nhận vai Nala trong vở nhạc kịch Vua Sư Tử trên sân khấu Broadway giai đoạn 2011-2012.

Imani Dia Smith là một người mẹ trẻ có con trai 3 tuổi. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên đã khiến giới nghệ thuật và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, thương tiếc.