Mỹ nhân kế thừa phong cách thời trang hở bạo của Madonna

Từ lâu, Madonna được xem là biểu tượng của sự nổi loạn và sáng tạo trong làng nhạc pop. Không chỉ gây ảnh hưởng bằng âm nhạc, “nữ hoàng nhạc pop” còn nổi tiếng với phong cách thời trang phá vỡ nhiều chuẩn mực truyền thống.

Ngay từ thập niên 1980, bà đã gây chú ý với những bộ trang phục mang tinh thần nổi loạn như áo corset (áo nịt ngực), ren, găng tay lưới, trang sức bản lớn và cách phối đồ thách thức các quan niệm về giới tính và vẻ đẹp.

Một trong những khoảnh khắc thời trang mang tính biểu tượng nhất của Madonna là khi bà xuất hiện trong chiếc áo corset hình nón do nhà thiết kế huyền thoại Jean-Paul Gaultier sáng tạo cho tour diễn Blond Ambition World Tour năm 1990. Thiết kế này nhanh chóng trở thành biểu tượng của văn hóa pop, thể hiện thông điệp mạnh mẽ về quyền lực, sự tự do và quyền làm chủ cơ thể của phụ nữ.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 4 thập kỷ, Madonna liên tục thay đổi hình ảnh và phong cách thời trang, từ vẻ nổi loạn của thập niên 1980, hình tượng gợi cảm và khiêu khích trong giai đoạn album Erotica, đến phong cách sang trọng và huyền bí ở các giai đoạn sau. Việc không ngại thử nghiệm những trang phục táo bạo, đôi khi gây tranh cãi, giúp Madonna luôn trở thành tâm điểm của truyền thông và văn hóa đại chúng.

Người được xem là “kế thừa” phần nào tinh thần thời trang táo bạo của Madonna chính là Lourdes Leon, con gái của bà. Mới đây, Lourdes gây chú ý khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) với trang phục corset kết hợp chân váy xuyên thấu xẻ cao, thu hút nhiều ánh nhìn. Bộ trang phục để lộ phần lớn đôi chân và vòng ba, được phối cùng bốt da đen cá tính.

Trước đó, con gái Madonna nhiều lần gây chú ý với phong cách thời trang gợi cảm. Tại Tuần lễ thời trang Paris 2025, cô từng xuất hiện trong bộ váy ren xuyên thấu ôm sát, không mặc áo ngực, để lộ gần như toàn bộ cơ thể. Trang phục táo bạo này đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Lourdes Leon cũng thường xuyên lựa chọn những thiết kế như bodysuit (thiết kế ôm sát) ren xuyên thấu, váy đục lỗ hay trang phục ôm sát cơ thể tại các sự kiện thời trang lớn. Phong cách “mặc mà như không” với chất liệu mỏng và xuyên thấu trở thành dấu ấn quen thuộc của cô trong những năm gần đây.

Sinh năm 1996, Lourdes Leon là con gái đầu lòng của Madonna và huấn luyện viên thể hình Carlos Leon. Cô sở hữu vẻ đẹp pha trộn từ nhiều dòng máu như Pháp, Canada, Italy và Cuba. Với chiều cao khoảng 1,7m cùng gương mặt sắc sảo, Lourdes Leon thường xuyên được mời chụp ảnh quảng cáo và tham gia trình diễn tại các sự kiện thời trang.

Dù sớm được chú ý nhờ xuất thân đặc biệt, Lourdes Leon luôn khẳng định mong muốn tự lập và xây dựng sự nghiệp bằng năng lực của mình. Cô từng theo học nghệ thuật biểu diễn tại University of Michigan - ngôi trường mà Madonna cũng từng theo học trước khi trở thành ngôi sao quốc tế.

Sau đó, Lourdes Leon bắt đầu tham gia các dự án thời trang, hợp tác với nhiều thương hiệu lớn và dần xuất hiện trên các sàn diễn quốc tế. Một bước ngoặt trong sự nghiệp của cô là khi trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá của thương hiệu Marc Jacobs. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong các show diễn của thương hiệu Savage X Fenty do Rihanna sáng lập.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Lourdes Leon còn thử sức với âm nhạc. Năm 2022, cô ra mắt ca khúc đầu tay Lock&Key dưới nghệ danh Lolahol. Dù chưa tạo được sức ảnh hưởng như mẹ, sản phẩm này cho thấy nỗ lực của cô trong việc tìm kiếm bản sắc nghệ thuật riêng.

Bên cạnh sự nghiệp, Lourdes Leon cũng gây chú ý với những phát biểu thẳng thắn. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Interview vào năm 2021, cô khẳng định bản thân không muốn trở thành “đứa trẻ sống dựa vào gia đình nổi tiếng”, đồng thời tiết lộ Madonna yêu cầu các con phải tự lập và tự trang trải cuộc sống từ sớm.

“Tôi nghĩ mẹ tôi đã nhìn thấy con cái của nhiều người nổi tiếng khác và bà không muốn con mình như vậy. Nếu bố mẹ trả tiền cho mọi thứ, họ sẽ có quyền lực hơn bạn. Mẹ tôi là người thích kiểm soát và tôi cần phải hoàn toàn độc lập khỏi bà ấy ngay khi tốt nghiệp trung học”, Lourdes Leon chia sẻ.

Dù vẫn đang trong giai đoạn xây dựng tên tuổi, Lourdes Leon được đánh giá là gương mặt trẻ cá tính của làng thời trang quốc tế. Với phong cách mạnh mẽ, tư duy độc lập và tinh thần nghệ thuật táo bạo, cô đang từng bước khẳng định mình không chỉ là “con gái của Madonna” mà còn là một nghệ sĩ và người mẫu có dấu ấn riêng.

Ảnh: Vogue/Getty/IG