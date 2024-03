Madonna phải xin lỗi vì mắng fan ngồi xe lăn... không chịu nhảy

Madonna vừa gặp phải một tình huống ái ngại trong tour lưu diễn Celebration. Bà đã phải nhanh chóng lên tiếng xin lỗi một fan ngồi xe lăn.

Ban đầu, Madonna quan sát thấy có một fan vẫn ngồi nguyên tại vị trí, trong lúc các fan khác đứng lên nhún nhảy theo tiếng nhạc. Bà hướng về phía fan này và đặt câu hỏi từ trên sân khấu, rằng tại sao người này không đứng lên hưởng ứng trong khi bà biểu diễn.

Trong đoạn clip được khán giả ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, Madonna đứng trên sân khấu nói với fan không chịu đứng lên nhún nhảy theo tiếng nhạc: "Hãy tận hưởng cuộc vui này với tôi chứ? Bạn làm gì mà cứ ngồi lì ở đó vậy? Bạn đang làm gì vậy?".

Sau đó, Madonna tiến gần hơn về phía khán giả ngồi xe lăn và nhanh chóng nhận ra sơ suất của mình, bà nói: "Tôi sai quá, xin lỗi bạn nhé. Tôi rất vui vì bạn đã có mặt ở đây".

Tour lưu diễn Celebration của Madonna đang diễn ra tại Mỹ. Trước khi thực hiện tour này, Madonna đã gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Hồi tháng 6/2023, bà bị nhiễm trùng nặng và phải điều trị tích cực, tạm hoãn lịch lưu diễn một thời gian.

Trong quá trình Madonna đi lưu diễn, có một đêm nhạc tổ chức tại New York được Madonna bắt đầu lúc... 22h30. Điều này khiến nhiều fan rất phẫn nộ vì họ đã phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ. Thậm chí, có hai fan đã đệ đơn kiện.

Theo ê-kíp thực hiện tour lưu diễn Celebration, họ tự tin bước vào vụ kiện, bởi đêm nhạc diễn ra muộn không phải bởi Madonna đến trễ, mà bởi đêm nhạc gặp phải một số vấn đề kỹ thuật về mặt âm thanh.

Madonna đang ở tuổi 65 (Ảnh: Page Six).

Madonna Louise Ciccone (SN 1958) là nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên gạo cội trong showbiz Mỹ. Bà được biết tới với danh xưng "Nữ hoàng pop". Madonna được nhìn nhận là một biểu tượng của văn hóa đại chúng trong thế kỷ 20 và 21. Bà liên tục làm mới hình ảnh bản thân qua các thời kỳ cũng như tích cực thay đổi phong cách ca hát, biểu diễn, sáng tác và tạo dựng hình ảnh.

Madonna đã phá vỡ một số giới hạn trong cách biểu đạt nghệ thuật thông qua hoạt động ca hát. Bà nắm giữ quyền kiểm soát đối với mọi mặt trong sự nghiệp của mình.

Xuyên suốt sự nghiệp ca hát. Madonna vừa được giới phê bình và công chúng khen ngợi, vừa là nhân vật gây tranh cãi vì những động thái táo bạo của bà.

Cho tới hôm nay, Madonna vẫn là ngôi sao nổi tiếng. Bà là nguồn cảm hứng của những bài phân tích chuyên sâu trong lĩnh vực âm nhạc.

Madonna bắt đầu theo đuổi sự nghiệp vũ công từ năm 1978. Sau khi thử sức với vai trò nghệ sĩ chơi trống, nhạc công guitar, ca sĩ, Madonna quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát solo với album đầu tay Madonna (1983).

Bà có hàng loạt album thành công như Like a Virgin (1984), True Blue (1986), Like a Prayer (1989), The Immaculate Collection (1990), Ray of Light (1998), Confessions on a Dance Floor (2005)...

Xuyên suốt sự nghiệp, Madonna tạo nên nhiều bản hit như Like a Virgin, Papa Don't Preach, Like a Prayer, Vogue, Take a Bow, Frozen, Music, Hung Up và 4 Minutes.

Danh tiếng của Madonna được gia tăng thông qua vai diễn của bà trong một số bộ phim như Desperately Seeking Susan (1985), Dick Tracy (1990), A League of Their Own (1992) và Evita (1996).

Trong vai trò nữ doanh nhân, Madonna thành lập công ty thu âm riêng từ năm 1992. Đây là một trong những công ty thu âm do nghệ sĩ sở hữu có hoạt động thành công nhất trong lịch sử âm nhạc quốc tế.

Madonna còn thử sức trong các hoạt động kinh doanh thời trang, xuất bản, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm phim...

Với hơn 300 triệu đĩa hát bán ra trên khắp thế giới, Madonna là một trong những nữ ca sĩ ăn khách nhất mọi thời đại. Bà còn là một trong những nghệ sĩ đi lưu diễn thành công nhất mọi thời đại. Madonna chính là nữ ca sĩ đầu tiên thu về doanh số 1 tỷ USD từ hoạt động lưu diễn.

Dù có những yếu tố gây tranh cãi, nhưng Madonna vẫn được nhiều chuyên trang âm nhạc uy tín nhìn nhận là một trong những nữ ca sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại.