Madonna vượt qua đau đớn, hát miễn phí phục vụ 1,6 triệu khán giả

Madonna đã khép lại tour Celebration bằng một đêm nhạc miễn phí tổ chức trên bãi biển Copacabana, thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Đêm nhạc diễn ra vào tối thứ 7 (4/5). Một khu vực rộng lớn trên bãi biển Copacabana đã trở thành hộp đêm khổng lồ trong đêm nhạc miễn phí do Madonna tổ chức.

Xuất hiện trên sân khấu, nữ ca sĩ 65 tuổi đã nói trước đám đông 1,6 triệu người: "Chúng ta đang có mặt ở nơi đẹp đẽ hàng đầu thế giới. Đứng ở đây, chúng ta thấy biển cả và núi non. Nơi này thật tuyệt diệu". Sau đó, đêm nhạc bắt đầu.

Để chuẩn bị cho đêm nhạc quy mô này, 170 chuyến bay tăng cường đã được các hãng bay tại Brazil thực hiện để các fan trong nước và quốc tế kịp có mặt tại bãi biển Copacabana theo dõi đêm nhạc.

Nhiều người đã theo dõi đêm nhạc từ các căn hộ hoặc khách sạn có góc nhìn trông xuống bãi biển. Nhiều người khác có mặt trên các con thuyền neo đậu gần khu vực diễn ra đêm nhạc. Đêm nhạc này chính là sự kiện kết thúc tour Celebration của Madonna. Các khán giả có mặt tại sự kiện đánh giá đêm nhạc rất hoành tráng và ấn tượng.

Madonna hát lại nhiều bản hit trong sự nghiệp của mình, trong đó có những ca khúc như Like a Virgin hay Like a Prayer. Trong đêm nhạc, nhiều lần đám đông khán giả đã cùng hò reo: "Queen Madonna!" (Nữ hoàng Madonna), bởi trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế, Madonna vốn được mệnh danh là "nữ hoàng pop".

Một số nghệ sĩ người Brazil như Anitta hay Pabllo Vittar đã tham gia biểu diễn trong đêm nhạc. Đây được xem là đêm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp trải dài 4 thập kỷ của Madonna, với số lượng khán giả có mặt ở mức kỷ lục. Các màn hình lớn và hệ thống thiết bị âm thanh đã được huy động để đảm bảo đám đông khổng lồ có thể cùng tận hưởng đêm nhạc.

Để có được vị trí đẹp theo dõi đêm nhạc, nhiều fan đã có mặt để giữ chỗ trên bãi biển Copacabana từ vài ngày trước khi đêm nhạc diễn ra. Các fan ra về từ đêm nhạc đều có những nhận định tích cực về trải nghiệm đã có.

Để tổ chức thành công đêm nhạc này, Madonna đã nhận được sự hỗ trợ từ nhà chức trách địa phương. Rút kinh nghiệm từ việc một fan bị thiệt mạng khi đi xem đêm nhạc của Taylor Swift trong năm 2023 do bị kiệt sức vì nắng nóng, nhà chức trách đã huy động lực lượng cứu hỏa tìm cách giảm nhiệt ở khu vực tổ chức đêm nhạc.

Nước đã được xối quanh khu vực tổ chức đêm nhạc trước khi sự kiện bắt đầu. Nước uống miễn phí được phát tới các khán giả có nhu cầu. Hơn 3.000 cảnh sát đã được huy động tuần tra và giữ gìn an ninh trật tự quanh khu vực biểu diễn.

Sự kiện này đã tạo nên không khí lễ hội trong thành phố Rio de Janeiro trong suốt một tuần trước khi đêm nhạc chính thức diễn ra. Các nhà hàng, quán bar đều phục vụ đồ ăn, đồ uống lấy cảm hứng từ những bản hit của Madonna. Các món đồ thời trang, đồ lưu niệm có hình ảnh Madonna được bày bán ở nhiều nơi.

Các nhà nghỉ, khách sạn xung quanh bãi biển Copacabana đều "cháy phòng". Nhà chức trách tại thành phố Rio de Janeiro đã tạo điều kiện để Madonna có thể tổ chức thành công đêm nhạc. Bên cạnh lực lượng giữ gìn an ninh trật tự chuyên nghiệp, nhà chức trách còn huy động 1.500 người dân tham gia hỗ trợ.

An ninh quanh vùng biển có nhiều tàu thuyền neo đậu để theo dõi đêm nhạc cũng được đảm bảo. Nhà chức trách thành phố ước tính sự kiện đêm nhạc của Madonna đưa lại khoản kích cầu chi dùng lên tới 293 triệu real Brazil (tương đương gần 58 triệu đô la Mỹ) cho Rio de Janeiro.

Việc Madonna tổ chức một đêm nhạc miễn phí và nỗ lực vượt qua những chấn thương gặp phải ở cổ tay và đầu gối, để biểu diễn hết mình trên sân khấu, khiến khán giả Brazil rất cảm động. Thực tế, trong suốt quá trình tập dượt chuẩn bị cho đêm nhạc và ngay cả khi xuất hiện trên sân khấu, Madonna vẫn phải sử dụng các loại băng giúp hỗ trợ chấn thương ở cổ tay và đầu gối.

Nữ ca sĩ Madonna (Ảnh: Daily Mail).

Madonna Louise Ciccone (SN 1958) là nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên gạo cội trong showbiz Mỹ. Bà được biết tới với danh xưng "nữ hoàng pop". Madonna được nhìn nhận là một biểu tượng của văn hóa đại chúng trong thế kỷ 20 và 21. Bà liên tục làm mới hình ảnh bản thân qua các thời kỳ, cũng như tích cực thay đổi phong cách ca hát, biểu diễn, sáng tác và tạo dựng hình ảnh.

Xuyên suốt sự nghiệp ca hát, Madonna vừa được giới phê bình và công chúng khen ngợi, vừa là nhân vật gây tranh cãi vì những động thái táo bạo. Cho tới hôm nay, Madonna vẫn là ngôi sao nổi tiếng. Bà là nguồn cảm hứng của những bài phân tích chuyên sâu trong lĩnh vực âm nhạc.

Madonna bắt đầu theo đuổi sự nghiệp vũ công từ năm 1978. Sau khi thử sức với vai trò nghệ sĩ chơi trống, nhạc công guitar, ca sĩ, Madonna quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát solo với album đầu tay Madonna (1983).

Bà có hàng loạt album thành công như Like a Virgin (1984), True Blue (1986), Like a Prayer (1989), The Immaculate Collection (1990), Ray of Light (1998), Confessions on a Dance Floor (2005)... Xuyên suốt sự nghiệp, Madonna tạo nên nhiều bản hit như Like a Virgin, Papa Don't Preach, Like a Prayer, Vogue, Take a Bow, Frozen, Music, Hung Up và 4 Minutes...

Madonna từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như Desperately Seeking Susan (1985), Dick Tracy (1990), A League of Their Own (1992) và Evita (1996). Trong vai trò nữ doanh nhân, Madonna thành lập công ty thu âm riêng từ năm 1992. Đây là một trong những công ty thu âm do nghệ sĩ sở hữu có hoạt động thành công nhất trong lịch sử âm nhạc quốc tế.

Với hơn 300 triệu đĩa hát bán ra trên khắp thế giới, Madonna là một trong những nữ ca sĩ ăn khách nhất mọi thời đại. Bà còn là một trong những nghệ sĩ đi lưu diễn thành công nhất mọi thời đại. Madonna chính là nữ ca sĩ đầu tiên thu về doanh số 1 tỷ USD từ hoạt động lưu diễn.