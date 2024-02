Madonna bị ngã sõng soài trong lúc thực hiện vũ đạo trên sân khấu

Trong buổi biểu diễn mới nhất diễn ra vào cuối tuần qua tại thành phố Seattle, nữ ca sĩ Madonna gây ấn tượng khi có cách xử lý đẳng cấp sau cú ngã sõng soài trên sân khấu.

Khi đang biểu diễn bản hit Open Your Heart, Madonna ngồi trên ghế và được một vũ công kéo đi trên sân khấu. Vũ công này đã bị loạng choạng và khiến Madonna ngã lăn ra sàn sân khấu của nhà thi đấu Climate Pledge Arena.

Sau cú ngã bất ngờ, Madonna nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà tiếp tục thể hiện ca khúc và bật cười trước tình huống vừa gặp phải. Sau đó, nữ ca sĩ gạo cội đứng lên và tiếp tục hoàn tất phần trình diễn.

Tình huống này đã thu hút sự chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Cư dân mạng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước bản lĩnh sân khấu của Madonna. Đây là không phải lần đầu tiên Madonna thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao dạn dày kinh nghiệm trên sân khấu trong việc xử lý sự cố.

Hồi năm 2015, bà từng bị ngã lăn xuống nhiều bậc cầu thang khi đang biểu diễn ca khúc Living for Love tại lễ trao giải âm nhạc BRIT Awards (Anh) vì một sự cố trang phục.

Hiện tại, Madonna tiếp tục thực hiện tour lưu diễn Celebration. Tour lưu diễn này là một sự tổng hợp, nhìn nhận lại toàn bộ sự nghiệp ca hát trải dài 4 thập kỷ của Madonna. Tour lưu diễn đưa vào những ca khúc hit gắn liền với từng album và từng chặng đường âm nhạc trong sự nghiệp của Madonna.

Tour lưu diễn này thoạt tiên những tưởng đã không thể thực hiện, bởi ngay trước khi bắt đầu tour, Madonna phải điều trị tích cực vì nhiễm trùng nghiêm trọng. Đột biến sức khỏe này đã khiến Madonna phải tạm dời lịch biểu diễn ở khu vực Bắc Mỹ.

Chia sẻ về biến cố sức khỏe, Madonna từng cho hay: "Thật kỳ diệu vì tôi vẫn còn sống. Tôi thấy mình là một người may mắn và luôn biết ơn vì những may mắn đã có được trong đời".

Madonna Louise Ciccone (SN 1958) là nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên gạo cội trong showbiz Mỹ. Bà được biết tới với danh xưng "Nữ hoàng pop". Madonna được nhìn nhận là một biểu tượng của văn hóa đại chúng trong thế kỷ 20 và 21. Bà liên tục làm mới hình ảnh bản thân qua các thời kỳ cũng như tích cực thay đổi phong cách ca hát, biểu diễn, sáng tác và tạo dựng hình ảnh.

Madonna đã phá vỡ một số giới hạn trong cách biểu đạt nghệ thuật thông qua hoạt động ca hát. Bà nắm giữ quyền kiểm soát đối với mọi mặt trong sự nghiệp của mình.

Xuyên suốt sự nghiệp ca hát. Madonna vừa được giới phê bình và công chúng khen ngợi, vừa là nhân vật gây tranh cãi vì những động thái táo bạo của bà.

Cho tới hôm nay, Madonna vẫn là ngôi sao nổi tiếng. Bà là nguồn cảm hứng của những bài phân tích chuyên sâu trong lĩnh vực âm nhạc.

Madonna bắt đầu theo đuổi sự nghiệp vũ công từ năm 1978. Sau khi thử sức với vai trò nghệ sĩ chơi trống, nhạc công guitar, ca sĩ, Madonna quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát solo với album đầu tay Madonna (1983).

Bà có hàng loạt album thành công như Like a Virgin (1984), True Blue (1986), Like a Prayer (1989), The Immaculate Collection (1990), Ray of Light (1998), Confessions on a Dance Floor (2005)...

Xuyên suốt sự nghiệp, Madonna tạo nên nhiều bản hit như Like a Virgin, Papa Don't Preach, Like a Prayer, Vogue, Take a Bow, Frozen, Music, Hung Up và 4 Minutes.

Danh tiếng của Madonna được gia tăng thông qua vai diễn của bà trong một số bộ phim như Desperately Seeking Susan (1985), Dick Tracy (1990), A League of Their Own (1992) và Evita (1996).

Trong vai trò nữ doanh nhân, Madonna thành lập công ty thu âm riêng ừ năm 1992. Đây là một trong những công ty thu âm do nghệ sĩ sở hữu có hoạt động thành công nhất trong lịch sử âm nhạc quốc tế.

Madonna còn thử sức trong các hoạt động kinh doanh thời trang, xuất bản, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm phim...

Với hơn 300 triệu đĩa hát bản ra trên khắp thế giới, Madonna là một trong những nữ ca sĩ ăn khách nhất mọi thời đại. Bà còn là một trong những nghệ sĩ đi lưu diễn thành công nhất mọi thời đại. Madonna chính là nữ ca sĩ đầu tiên thu về doanh số 1 tỷ USD từ hoạt động lưu diễn.

Dù có những yếu tố gây tranh cãi, nhưng Madonna vẫn được nhiều chuyên trang âm nhạc uy tín nhìn nhận là một trong những nữ ca sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại.