Ca khúc đạt 1,9 tỷ lượt xem “APT.” thắng giải Ca khúc của năm tại VMAs 2025

Lễ trao giải VMAs 2025 đã diễn ra tại New York (Mỹ) vào rạng sáng 8/9 (giờ Việt Nam). Trong đó, ca khúc APT. của Rosé và Bruno Mars đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để mang về giải thưởng danh giá Ca khúc của năm.

Bruno Mars đã vắng mặt tại sự kiện. Rosé đại diện, thay anh nhận giải và có bài phát biểu cảm động ngay trên sân khấu.

Rosé hạnh phúc nhận giải Ca khúc của năm tại VMAs 2025, ngày 8/9 (Ảnh: Getty Images).

Xuất hiện tại lễ trao giải, Rosé bày tỏ niềm hạnh phúc lớn và thú nhận, Bruno Mars không chỉ là thần tượng mà còn là giáo viên đáng kính đối với cô.

Cô gửi lời tri ân đến Bruno Mars, các thành viên Blackpink, đội ngũ hỗ trợ và người hâm mộ đã giúp cô có động lực theo đuổi đam mê, không bỏ cuộc.

Trong bài phát biểu nhận giải, Rosé nhắc đến bản thân. Cô nhấn mạnh rằng, chiến thắng ngày hôm nay và cuộc hành trình chinh phục khán giả toàn cầu đã giúp cô thoát khỏi nỗi sợ hãi của bản thân vào năm 16 tuổi.

“Tôi muốn trao giải thưởng này cho Rosé đầy ước mơ khi mới 16 tuổi. Tôi cũng muốn gửi giải thưởng này tới những người luôn theo dõi tôi dần trưởng thành trong vai trò một nghệ sĩ và đặt ước mơ của họ vào tôi. Chính các bạn đã giúp tôi có thể đến đây ngày hôm nay", cô nói.

Rosé gửi tặng giải thưởng cho chính bản thân, cho người thân, đồng nghiệp và những người hâm mộ luôn ủng hộ cô (Ảnh: Getty Images).

Giọng ca thế hệ 9X còn nhắc đến bác sĩ trị liệu tâm lý của cô trong bài phát biểu nhận giải. "Đúng như bác sĩ trị liệu từng nói với tôi mỗi ngày, tôi nên cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc vào những giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Hãy luôn ghi nhớ, ta luôn có một người ở bên, đó chính là bản thân ta", cô nhấn mạnh.

Chiến thắng của APT. tại lễ trao giải VMAs 2025 có ý nghĩa rất lớn với bản thân Rosé. Cô đã trở thành nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) đầu tiên thắng giải Ca khúc của năm tại một kỳ VMAs.

Chiến thắng của thành viên nhóm Blackpink cũng tiếp tục khẳng định sự ảnh hưởng của nhạc trẻ xứ Hàn với khán giả toàn cầu.

APT. - (viết tắt của Apartment, tạm dịch: Căn hộ) được sáng tác bởi Bruno Mars và Rosé. Giai điệu lạ tai, sôi động và sự kết hợp ăn ý giữa Rosé và Bruno đã tạo nên thành công cho ca khúc.

APT. đánh dấu bước chuyển mình của Rosé khi rời khỏi tập đoàn giải trí YG Entertainment để phát triển sự nghiệp ca hát riêng. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc khuynh đảo các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu, trong đó có thành tích vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 toàn cầu.

Rosé ngày càng thành công và nổi tiếng (Ảnh: Instagram).

Rosé sinh ra và lớn lên tại Australia. Tuy nhiên, từ năm 15 tuổi, cô trở về Hàn Quốc, trở thành thực tập sinh của tập đoàn giải trí YG Entertainment. Sau này, cô gia nhập làng giải trí Hàn Quốc với tư cách thành viên nhóm Blackpink.

Rosé và các thành viên của Blackpink đã gặt hái nhiều thành công lớn, trở thành nhóm nhạc toàn cầu. Ngoại hình xinh đẹp, vũ đạo tốt và giọng hát cuốn hút cùng khả năng chơi nhạc cụ tốt giúp cô có một lượng fan không nhỏ trên toàn thế giới.

Từ cuối năm 2023, Rosé kết thúc hợp đồng cá nhân với Tập đoàn giải trí YG Entertainment để phát triển sự nghiệp riêng. Hiện, cô vẫn chịu sự quản lý của YG Entertainment trong các hoạt động chung của Blackpink. Tuy nhiên, với các hoạt động nghệ thuật cá nhân, cô không chịu sự chi phối của YG Entertainment.