Mỹ nam màn ảnh lang thang trên phố, thần trí bất ổn sau cú sốc tâm lý

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), Đường Trị Bình đang phải chịu cú sốc lớn sau khi mẹ ruột qua đời. Anh gặp khó khăn tài chính nên không thể lo liệu hậu sự cho mẹ.

Đường Trị Bình bị bắt gặp lang thang trên phố, có biểu hiện lạ những ngày gần đây (Ảnh: Ettoday).

Mẹ của Đường Trị Bình được phát hiện trong tình trạng tử vong trên tầng cao nhất của khu chung cư nơi anh và mẹ ruột đang thuê trọ vào đầu tháng 6.

Một số nhân chứng kể lại, Đường Trị Bình có nhiều hành vi lạ, gương mặt thất thần, hai mắt trũng sâu mệt mỏi. Đồng nghiệp thân thiết của Đường Trị Bình cho hay, tình trạng tâm lý của nam diễn viên ngày càng tệ, thần trí không ổn định.

Trước khi mẹ ruột qua đời, Đường Trị Bình từng phải điều trị trầm cảm và nghiện rượu khá nặng. Một tuần qua, nam diễn viên bị bắt gặp lang thang trên phố, không chịu về căn hộ mà anh và mẹ ruột từng sinh sống.

Trung tuần tháng 6, anh bị bắt gặp đứng lắc đầu, nhảy múa và nói chuyện một mình ở ngã tư đường. Sau đó, anh còn cố tình lao ra đường và bị nghi ngờ định tấn công một bé gái.

Đường Trị Bình từng là mỹ nam của màn ảnh nhỏ Đài Loan (Trung Quốc) (Ảnh: Ettoday).

Cũng trong tháng 6, Đường Trị Bình xuất hiện trước cửa một đài truyền hình và quỳ gối để xin cơ hội làm việc. Trước đó, hồi tháng 3 vừa rồi, Đường Trị Bình được trông thấy nói chuyện với một chú chó ven đường và gây sự với nhân viên tại một cửa hàng tiện lợi.

Cảnh sát cho biết, tinh thần của Đường Trị Bình không tỉnh táo. Các bác sĩ cũng chẩn đoán, nam diễn viên bị ảnh hưởng tâm lý sau cú sốc lớn trong đời, anh rất cần sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Đường Trị Bình (SN 1978) là nam diễn viên được yêu thích của dòng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc). Anh từng tham gia diễn xuất trong Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Nàng Juliet phương Đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ...

Thời điểm còn hoạt động trong làng giải trí, Đường Trị Bình nổi tiếng đào hoa. Anh từng hẹn hò với các người đẹp như Đinh Ninh, Tống Kỷ Nghiên, Hồ Tình Văn...

Năm 2014, Đường Trị Bình đột ngột biến mất khỏi làng giải trí không rõ lý do và cắt đứt liên hệ với các đồng nghiệp trong giới. Kể từ đó, không ai biết về cuộc sống của nam diễn viên.

Nam diễn viên sinh năm 1978 sinh ra trong một gia đình giàu có ở Thái Lan. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Đường Trị Bình là con trai của một doanh nhân người Thái Lan. Song, anh và mẹ được cho là không giữ quan hệ với cha ruột.

Theo nguồn tin của Ettoday, nam diễn viên hiện rơi vào tình trạng tài chính khó khăn, anh không có đủ tiền để lo tang lễ cho mẹ nên đành phải để mẹ nằm trong nhà lạnh.

Vài năm gần đây, tình hình tài chính của Đường Trị Bình suy kiệt. Anh không thể làm việc vì sức khỏe ngày càng yếu vì chứng nghiện rượu nặng. Mẹ anh là người chủ lực kinh tế.

Anh sống cùng mẹ trong một căn nhà thuê có giá khoảng 17.000 NDT (gần 61 triệu đồng) ở Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, Đường Trị Bình đã không thể trả tiền thuê nhà nửa năm qua và đang nợ số tiền thuê nhà lên tới 100.000 NDT (gần 358 triệu đồng).