MV của Sơn Tùng M-TP: Bị chê "nhạc trẻ con", vì sao thịnh hành nhiều nước?

Ra mắt tối 8/6, ca khúc Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng M-TP đang nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả. Với sự trở lại này, nam ca sĩ 9X được nhận xét lấy lại phong độ sau những ca khúc "hụt hơi" 2 năm qua.

MV "Đừng làm trái tim anh đau" của Sơn Tùng M-TP (Video: Sơn Tùng M-TP Official).

Tính đến sáng 13/6, MV bài hát đạt 17,5 triệu lượt xem, dẫn đầu top thịnh hành YouTube Việt Nam suốt 6 ngày qua. Video cũng vào top thịnh hành âm nhạc trên YouTube nhiều quốc gia như Australia, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Canada...

Hôm 9/6, theo thống kê của Kworb, video ca nhạc của Sơn Tùng M-TP được xem nhiều nhất trên YouTube toàn cầu trong 24 giờ. Thành tích này giúp Sơn Tùng trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất có 2 bài hát giữ vị trí số 1 của bảng xếp hạng YouTube toàn cầu hằng ngày.

Trước đó, MV Đừng làm trái tim anh đau cũng phá kỷ lục của MV Đom đóm (Jack, phát hành năm 2020) để trở thành video đạt vị trí số 1 trên danh sách thịnh hành YouTube Việt Nam nhanh nhất, chỉ sau 2 giờ ra mắt.

Trên các nền tảng nhạc số tại Việt Nam như iTunes, Spotify, Apple Music, Sơn Tùng vẫn giữ vị trí số 1 nhiều ngày qua. Đặc biệt, hôm 10/6, ca khúc thiết lập kỷ lục "bài hát của nghệ sĩ Việt Nam được stream (phát) nhiều nhất trong ngày" trên Spotify với 689.902 lượt phát.

Sơn Tùng M-TP trở lại với hình ảnh trẻ trung, gần gũi trong ca khúc mới (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh các số liệu về lượt xem, lượt nghe, ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP cũng tạo hiệu ứng truyền miệng tốt trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét nam ca sĩ gốc Thái Bình trở lại với thế mạnh pop ballad, gợi nhớ những phong cách trẻ trung, nhiều năng lượng thời Em của ngày hôm qua, Nơi này có anh...

Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng Sơn Tùng M-TP "cưa sừng làm nghé", "nhạc như trẻ con" trong lần trở lại này. Những khán giả này nhận định bài hát mới của nam ca sĩ không có sự đột phá, thiếu sáng tạo, na ná những bản tình ca quen thuộc trong làng nhạc Việt.

Trước những tranh cãi, nhiều người trong nghề đã đưa ra quan điểm bênh vực Sơn Tùng M-TP. Nhạc sĩ, nhà sản xuất K-ICM cho biết viết nhạc thất tình rất dễ, nhưng để tạo nên bản nhạc tươi vui là chuyện không đơn giản.

"Ai bảo bài Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng là nhạc đơn giản, nhạc trẻ con thì cứ thử viết dòng nhạc đó đi rồi biết. Sầu khổ, thất tình viết rất dễ, nhưng thử viết tươi vui mà chọn câu từ và giai điệu không hay thì xem có bị "quê" hay không", nhà sản xuất nói.

Ông Trần Quang Huy (một chuyên gia truyền thông trong lĩnh vực âm nhạc) cho biết một nghệ sĩ sáng tác nhạc hay để khán giả thưởng thức là điều thành công, không nhất thiết phải sáng tạo, đổi mới quá mức.

"Sơn Tùng M-TP cứ mãi là trẻ con, cho năng lượng tươi mới, được thế thì lại quá hời? Nghe bài này thấy màu sắc âm nhạc, cách sáng tác, lối hát, viết lời của Sơn Tùng qua bao nhiêu năm vẫn giữ được bản chất", ông Huy nêu quan điểm.

Khán giả cũng cho rằng sau những màn thử nghiệm hát tiếng Anh có phần "hụt hơi" như There's no one at all (2022) hay Making my way (2023), Sơn Tùng M-TP cần có một ca khúc tiếng Việt hợp thị hiếu số đông người nghe để lấy lại hào quang phong độ.

Một đoạn vũ đạo trong bài hát (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh sự ủng hộ, "cày view", "cày lượt nghe" nhiệt tình của cộng đồng Sky (tên gọi người hâm mộ Sơn Tùng M-TP), một lý do khác khiến Đừng làm trái tim anh đau có sức lan tỏa, nhận phản ứng tích cực từ công chúng là phần vũ đạo.

Đoạn điệp khúc dễ nhớ kết hợp điệu nhảy đơn giản, dễ thực hiện trong MV được khen phù hợp với những màn tỏ tình, cầu hôn hay mở trong đám cưới. Trên TikTok, video về vũ đạo ca khúc cũng đạt gần 9 triệu lượt xem sau 3 ngày đăng tải.

"Không cần phải là người hâm mộ, người bình thường nghe bài này cũng sẽ dễ dàng nhún nhảy theo. Đây là bản tình ca phù hợp để mở khi cầu hôn, trong lễ cưới, trong các điệu nhảy đám đông", một ý kiến trên mạng xã hội.

Công chúng nhận xét Đừng làm trái tim anh đau nhiều khả năng sẽ là bản hit mới của Sơn Tùng M-TP, thay vì là "bom xịt" hoặc chỉ được cộng đồng fan chú ý như một số ca khúc trước đó: Chúng ta của hiện tại (2020), Chúng ta của tương lai (tháng 3/2024)...