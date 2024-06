Sơn Tùng ra MV: Được khen "dễ nghe", cảnh cầu hôn hot girl Thái Lan gây sốt

Tối 8/6, Sơn Tùng M-TP phát hành ca khúc mới mang tên Đừng làm trái tim anh đau. Đây là sự trở lại bất ngờ của nam ca sĩ gốc Thái Bình sau 3 tháng kể từ ca khúc Chúng ta của tương lai.

MV "Đừng làm trái tim anh đau" của Sơn Tùng M-TP (Video: Sơn Tùng M-TP Official).

Ca khúc mới thuộc thể loại pop ballad do Sơn Tùng M-TP sáng tác với nội dung tươi mới, ca từ gần gũi.

Trong MV, Sơn Tùng hóa thân thành anh chàng nhân viên công sở ngập tràn niềm hạnh phúc bên người yêu. Các cảnh quay trong MV đậm chất ngọt ngào, lãng mạn.

Đảm nhận vai nữ chính là hot girl người Thái Lan Pimtha (SN 1993). Khán giả khen "nàng thơ" mới của Sơn Tùng có ngoại hình tươi tắn, diễn xuất tốt.

Ở những cảnh đóng chung, Sơn Tùng và Pimtha được nhận xét đẹp đôi. Tuy nhiên, cũng có một số người hâm mộ cho rằng họ thích giọng ca Chạy ngay đi phù hợp kết hợp với "nàng thơ" Hải Tú hơn.

Sơn Tùng và Pimtha có nhiều cảnh diễn chung trong MV (Ảnh: Chụp màn hình).

Chỉ sau hơn 2 giờ ra mắt, MV ca khúc đạt 1,3 triệu lượt xem, giữ vị trí số 1 trên top âm nhạc thịnh hành YouTube Việt Nam, thu về 290.000 lượt thích cùng hơn 43.000 lượt bình luận.

Bên cạnh sự quan tâm dành cho Sơn Tùng M-TP và nữ chính người Thái Lan, khán giả cũng nhận xét điểm thu hút của MV là phần vũ đạo bắt mắt. Một số ý kiến dự đoán điệu nhảy này sẽ trở thành xu hướng, là "bài hát cầu hôn", "nhạc phát đám cưới" của nhiều cặp đôi thời gian tới.

Cảnh cầu hôn trong MV được khán giả khen đáng yêu (Ảnh: Chụp màn hình).

Sơn Tùng M-TP thực hiện vũ đạo theo phong cách trẻ trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người hâm mộ cũng cho rằng Sơn Tùng M-TP đang trở lại phong cách hướng tới thị hiếu số đông khán giả Việt Nam. Trước đây, một số ca khúc như There's no one at all (2022) hay Making my way (2023) bị chê "khó ngấm, ca từ khó nghe".

Tuy nhiên, kể từ Chúng ta của tương lai đến Đừng làm trái tim anh đau, âm nhạc của Sơn Tùng M-TP dần trở nên gần gũi. Ở tuổi 30, nam ca sĩ trở lại trong âm nhạc với hình ảnh trẻ trung, tràn đầy năng lượng, gợi nhớ chàng Sơn Tùng M-TP từng gây "sốt" cùng bản hit Em của ngày hôm qua cách đây hơn 10 năm.

Cũng có một số ý kiến cho rằng bài hát mới của Sơn Tùng không có nhiều điểm đặc sắc, giai điệu "đại trà" như các ca khúc phổ biến mang chủ đề tình yêu. Các ý kiến này nhận xét sở dĩ MV bài hát đạt lượng xem lớn vì Sơn Tùng vẫn có cộng đồng khán giả trung thành, sẵn sàng ủng hộ mọi sản phẩm mới của anh.