Mười mỹ nhân được khao khát nhất Ấn Độ

Katrina Kaif xếp thứ 6 trong cuộc bình chọn của The Times. Nữ diễn viên 38 tuổi cũng là một trong những nữ diễn viên được trả cát sê cao nhất của Ấn Độ. Sinh ra ở Hồng Kông, Kaif đã sống tại nhiều quốc gia trước khi tới Ấn Độ sống và làm việc. Katrina Kaif bắt đầu được biết tới khi vai diễn trong bộ phim kinh dị New York (2009) đã mang về cho cô một đề cử tại giải thưởng Filmfare. Năm 2015, Kaif trở thành diễn viên Bollywood thứ 8 được dựng tượng sáp tại bảo tàng Madame Tussauds ở London, Anh quốc. Năm 2013, Kaif lọt Top những nghệ sĩ giải trí nổi tiếng nhất Ấn Độ do Forbes bình chọn với thu nhập gần 9 triệu USD.