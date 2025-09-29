Dấu ấn âm nhạc và điện ảnh thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa

Từ nhạc Việt tỏa sáng trên đấu trường quốc tế

Sự kiện ca sĩ Đức Phúc đăng quang quán quân Intervision 2025 tại Nga vừa qua đã trở thành cột mốc đáng tự hào cho âm nhạc Việt Nam. Chiến thắng này không chỉ là thành công cá nhân của Đức Phúc, mà còn là minh chứng cho tiềm năng của các nghệ sĩ Việt, đưa văn hóa Việt Nam ghi dấu ấn rực rỡ trên bản đồ toàn cầu.

Trong chương trình Podcast Đối thoại do báo Dân trí thực hiện, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, nhận định rằng thành tựu của Đức Phúc là một phần trong chuỗi tín hiệu lạc quan của văn hóa Việt Nam thời gian gần đây.

Từ hiện tượng Ghen CoV lan tỏa toàn cầu giữa dịch Covid-19, đến See Tình của Hoàng Thùy Linh trở thành trào lưu quốc tế, hay dấu ấn của Phương Mỹ Chi tại thị trường Trung Quốc, các nghệ sĩ Việt đang ngày càng khẳng định vị thế. Những thành công đang cho thấy một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy tự tin, sẵn sàng mang âm nhạc và văn hóa Việt Nam vươn xa.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội (bên trái) - nhận định công nghiệp văn hóa tại Việt Nam đã có những thành công đáng kể trong vài năm trở lại đây (Ảnh: Thành Đông).

Trước những nét chấm phá có phần đơn lẻ này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng để âm nhạc Việt tiếp tục tỏa sáng, cần có chiến lược phát triển bài bản và sự đồng hành từ các chính sách hỗ trợ.

“Khi xây dựng Chiến lược từ năm 2014, chúng tôi chưa có sự tự tin như ngày hôm nay. Lúc đó khái niệm "công nghiệp văn hóa" còn khá mới, thậm chí còn bị phê bình. Nhưng giờ đây, nó không còn là hiện tượng mà đã trở thành một xu hướng”, ông Sơn chia sẻ.

Thành công của Đức Phúc hôm nay, theo ông Sơn, sẽ không chỉ là một giải thưởng, mà còn là nguồn cảm hứng để các nghệ sĩ trẻ tiếp tục sáng tạo và đưa văn hóa Việt ra thế giới.

Ngoài ra, các lễ hội âm nhạc quốc tế như Monsoon Music Festival của nhạc sĩ Quốc Trung hay Hozo tại TPHCM cũng cho thấy tiềm năng định vị Việt Nam trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Ông Sơn gợi ý rằng việc xây dựng thương hiệu âm nhạc Việt Nam là hướng đi cần được chú trọng. “Không phải đến bây giờ chúng ta mới có những sự kiện âm nhạc lớn… Vấn đề là làm sao chăm sóc cho các sự kiện này lớn hơn, thu hút được sự quan tâm của thế giới”, vị này nhấn mạnh.

Đến “Mưa Đỏ” và sức hút của điện ảnh lịch sử

Bên cạnh âm nhạc, điện ảnh Việt Nam cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với Mưa Đỏ - bộ phim đã tạo nên cơn sốt tại phòng vé. Khai thác đề tài lịch sử - chiến tranh, vốn thường bị cho là khó tiếp cận với khán giả trẻ, Mưa Đỏ lại đạt doanh thu kỷ lục và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định: “Hiện tượng “Mưa Đỏ” chắc chắn sẽ còn được nhắc đến trong một thời gian khá dài nữa. Khi có cách tiếp cận phù hợp thì thể loại phim lịch sử - chiến tranh cách mạng vẫn có thể mang lại doanh thu bùng nổ”.

Yếu tố tạo nên sức hút của Mưa Đỏ nằm ở sự đồng điệu với tâm trạng xã hội. “Tâm trạng xã hội đang rất phù hợp để ủng hộ một bộ phim có chủ đề yêu nước, tôn vinh những giá trị lịch sử dân tộc”, ông Sơn chia sẻ.

"Văn hóa sẽ là sức mạnh mềm của chúng ta trong bối cảnh hiện nay", PSG.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định (Ảnh: Thành Đông).

Bộ phim không chỉ kể lại những trang sử hào hùng mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo nên sự kết nối sâu sắc với khán giả. Những tác phẩm tương tự như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cũng đã chứng minh rằng, khi được đầu tư đúng mức, phim lịch sử - chiến tranh có thể trở thành “mỏ vàng” của điện ảnh Việt.

Một yếu tố quan trọng khác là việc Mưa Đỏ đã khéo léo áp dụng công nghệ điện ảnh hiện đại, từ kỹ xảo đến cách dàn dựng, giúp bộ phim gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Ông Sơn nhấn mạnh: “Với bất kỳ một loại hình nghệ thuật nào thì tài năng là yếu tố quan trọng nhất. Nhưng bên cạnh con người, công nghệ và kỹ năng kinh doanh cũng là những mảnh ghép cần thiết để tạo nên một sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa”.

Sự kết hợp này không chỉ giúp Mưa Đỏ thành công về mặt thương mại, mà còn mở ra hướng đi mới cho các nhà làm phim Việt Nam khi khai thác đề tài lịch sử.

Để nâng tầm điện ảnh Việt, ông Sơn cho rằng cần học hỏi từ những mô hình thành công như Liên hoan phim Busan của Hàn Quốc, nơi đã đưa những tác phẩm như Ký sinh trùng ra thế giới. Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội hay Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, nếu được đầu tư xứng tầm, được dự đoán hoàn toàn có thể trở thành bệ phóng cho điện ảnh Việt vươn xa.

3 ưu tiên phát triển để công nghiệp văn hóa Việt Nam tăng trưởng đúng mục tiêu

Sau hơn một thập kỷ kiên trì với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, Việt Nam đang chứng kiến những bước tiến đáng kể. Năm 2020, công nghiệp văn hóa đóng góp 3,61% GDP, mục tiêu đạt 7% vào năm 2030.

Những con số ấn tượng từ các sự kiện như concert của BlackPink hay doanh thu phòng vé của Mưa Đỏ lên đến hàng trăm tỷ đồng cho thấy tiềm năng kinh tế to lớn của lĩnh vực này. Theo ông Sơn, với tốc độ tăng trưởng hiện nay, mục tiêu 7% GDP là hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng chỉ ra những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt. Những rào cản hiện nay bao gồm nhận thức chưa đồng đều về vai trò của công nghiệp văn hóa, chính sách thuế và luật pháp còn thiếu đồng bộ, cũng như sự cần thiết phải đầu tư mạnh mẽ hơn vào tài năng, cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái sáng tạo.

Ông nhấn mạnh rằng, khi bốn yếu tố: con người, nguồn lực văn hóa, công nghệ và kỹ năng thương mại được kết nối chặt chẽ, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bước đột phá.

Để hiện thực hóa tiềm năng, ông Sơn đề xuất ba ưu tiên: phát triển tài năng, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng chính sách phù hợp. Trong đó, việc ban hành Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa được xem là bước ngoặt.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, nghị quyết khi ban hành sẽ có tác động tích cực với thực tiễn cuộc sống. Nền văn hóa thực sự là nền tảng cho sự phát triển đất nước, là hệ điều tiết và nguồn lực nội sinh của quốc gia”, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội khẳng định.