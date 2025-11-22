“Mưa đỏ” đủ điều kiện tranh giải Oscar

Ngày 21/11, AMPAS công bố danh sách những bộ phim chính thức đủ tiêu chuẩn xét giải ở các hạng mục: Phim hoạt hình, Phim tài liệu và Phim quốc tế hay nhất.

Ở nhóm Phim quốc tế hay nhất, bên cạnh Mưa đỏ, khu vực Đông Nam Á còn có các đại diện: Stranger Eyes (Singapore), Magellan (Philippines), Pavane for an Infant (Malaysia) và Sore: A Wife from the Future (Indonesia).

Theo danh sách này, Mưa đỏ sẽ phải cạnh tranh với 85 tác phẩm để giành suất vào top 15 phim được chọn ở vòng rút gọn.

Phim "Mưa đỏ" tiếp tục lọt vào vòng trong của đề cử Oscar 2026 (Ảnh: Nhà sản xuất).

Tháng 9 vừa qua, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã quyết định gửi Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar.

Lãnh đạo Cục Điện ảnh nhận định, việc một bộ phim Việt Nam góp mặt trong đường đua Oscar là cơ hội quan trọng để giới thiệu và quảng bá điện ảnh Việt tới bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định bước phát triển của ngành trong quá trình hội nhập.

Trước khi “mang chuông đi đánh xứ người”, Mưa đỏ đã tạo cơn sốt tại phòng vé Việt Nam khi ra mắt đúng dịp Quốc khánh 2/9. Bộ phim tái hiện xúc động trang sử bi tráng của dân tộc, đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng và trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Việc Mưa đỏ được lựa chọn tranh giải Oscar cũng nhận sự đồng thuận của giới làm phim và các nhà phê bình.

Trong hơn 3 thập kỷ qua, Việt Nam từng gửi nhiều tác phẩm dự Oscar ở hạng mục Phim truyện quốc tế như: Mùi đu đủ xanh, Áo lụa Hà Đông, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Hai Phượng…

Ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất, có 35 tác phẩm đủ điều kiện bước vào vòng xem xét tiếp theo. Các thành viên của nhánh hoạt hình thuộc AMPAS sẽ bỏ phiếu để chọn ra 5 đề cử cuối cùng.

Hạng mục Phim tài liệu cũng ghi nhận số lượng lớn nhất với 201 phim được xem xét; danh sách rút gọn sẽ còn 15 phim, trước khi chọn ra 5 đề cử chính thức.

Vòng bỏ phiếu sơ bộ cho một số hạng mục của Oscar 98 sẽ diễn ra từ ngày 8/12 đến ngày 12/12. Danh sách rút gọn dự kiến công bố vào ngày 16/12.

Các đề cử chính thức của Oscar 2026 sẽ được công bố ngày 22/1/2026. Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 dự kiến diễn ra vào ngày 15/3/2026 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ).