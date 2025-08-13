Tiến Luật nói về tình huống nghẹt thở, vượt qua nỗi sợ trong show thực tế

Gần đây, nghệ sĩ Tiến Luật thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trong chương trình Chiến sĩ quả cảm. Sau 3 tập lên sóng, nam diễn viên nhận nhiều lời khen nhờ tính cách hài hước, duyên dáng cùng tinh thần đồng đội, khả năng vượt qua chính mình trong những tình huống nghẹt thở.

Nghệ sĩ Tiến Luật được chú ý khi tham gia "Chiến sĩ quả cảm" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, nhiều khán giả lo lắng nghệ sĩ Tiến Luật là thành viên lớn tuổi nhất chương trình nên khó đảm bảo được những yếu tố thể lực để hoàn thành các thử thách khó trong chương trình. Tuy nhiên, anh chứng minh sự thích nghi, khả năng ứng biến và nhiệt tình trong mọi hoạt động, hoàn cảnh.

Nam nghệ sĩ thừa nhận, môi trường kỷ luật giúp anh cảm nhận tinh thần sảng khoái, khỏe khoắn hơn. Khi ghi hình, anh cũng tiết chế những mảng miếng gây cười quen thuộc vì Chiến sĩ quả cảm không phải là chương trình giải trí thông thường.

Bước vào những thử thách thực hành chuyên môn của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, nghệ sĩ Tiến Luật thể hiện sự nghiêm túc, phát huy tốt khả năng chỉ huy của mình ở vai trò tiểu đội trưởng, thường được các thành viên gọi là "anh cả".

Nghệ sĩ Tiến Luật tại buổi giao lưu của ê-kíp "Chiến sĩ quả cảm" ở Hà Nội gần đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong tập 3, khi cả nhóm nhận nhiệm vụ cứu hộ ở giếng sâu, "anh cả" Tiến Luật dù sợ độ cao vẫn vượt qua giới hạn tâm lý bản thân, theo dõi từng bước đi của MONO.

“Ban đầu tôi không dám nhìn xuống giếng. Nhưng không nhìn xuống thì sẽ không biết đồng đội mình lên xuống làm sao, nên bắt buộc tôi phải theo dõi. Lúc đó chân tôi run lắm”, nghệ sĩ Tiến Luật chia sẻ.

Gạt sang những lo lắng, nghệ sĩ Tiến Luật tập trung triển khai đội hình, bình tĩnh phối hợp cùng các thành viên khác để hoàn thành nhiệm vụ, đưa MONO và nạn nhân thoát khỏi không gian nguy hiểm.

MONO - thành viên trong đội của Tiến Luật trực tiếp xuống giếng thực hiện cứu nạn nhân - chia sẻ: “Tôi sợ độ cao nhưng nhờ có tiểu đội trưởng Tiến Luật theo dõi sát sao, tôi đã vượt qua thử thách. Khi ở dưới, tôi nhìn thấy biểu cảm anh ấy vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy ánh mắt anh, tôi rất xúc động”.

Tiến Luật trong tập 3 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghệ sĩ Tiến Luật chia sẻ thêm, bà xã Thu Trang cũng rất bất ngờ khi xem tập 3 và chứng kiến màn vượt qua thử thách của anh.

“Đời thường, mỗi khi đi chơi ở những chỗ cao, tôi đều tránh vì ám ảnh. Tuy nhiên khi vào chương trình và thực hiện thử thách, tôi nghĩ rằng cả đội đang cố gắng hết sức cho nhiệm vụ nên bản thân mình phải vượt qua nỗi sợ này. Nhất là khi MONO ở dưới giếng sâu, chỉ một chút lơ là hay chệch choạc có thể ảnh hưởng đến em ấy. Vậy nên tôi gạt bỏ nỗi sợ của mình, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Tiến Luật cũng khẳng định, với anh, tuổi tác không phải là trở ngại. "Tôi chậm nhưng luôn về đích. Mọi người xem các tập sau sẽ rõ", anh nói.