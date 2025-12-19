Brad Pitt giành chiến thắng trước vợ cũ Angelina Jolie

Dù cuộc chiến ly hôn đã khép lại, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn chưa thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Hai ngôi sao Hollywood tiếp tục đối đầu tại tòa trong vụ tranh chấp quyền đồng sở hữu điền trang Château Miraval - bất động sản chung của họ tại Pháp, được mua vào năm 2008.

Château Miraval là điền trang trị giá hàng chục triệu USD, nơi Brad Pitt và Angelina Jolie từng tổ chức đám cưới vào năm 2014. Năm 2016, Jolie nộp đơn ly hôn, mở đầu cho chuỗi tranh chấp kéo dài liên quan đến tài sản và quyền nuôi con.

Cuộc chiến tranh chấp tài sản chung của Brad Pitt và Angelina Jolie chưa có dấu hiệu kết thúc (Ảnh: People).

Năm 2022, Brad Pitt đệ đơn kiện vợ cũ, cáo buộc Angelina Jolie đã bán phần sở hữu của mình tại Miraval cho tỷ phú Nga Yuri Shefler - chủ sở hữu công ty mẹ của thương hiệu rượu Stoli - với giá 67 triệu USD vào năm 2021 mà không có sự đồng ý của anh. Trước đó, hai bên được cho là đã ký thỏa thuận không bán cổ phần nếu chưa có sự chấp thuận của đối phương.

Trong nhiều năm, Brad Pitt kiên trì theo đuổi vụ kiện. Gần đây, tài tử Hollywood đề nghị được tiếp cận các tài liệu của Angelina Jolie liên quan đến thương vụ bán cổ phần tại nhà máy rượu Pháp, cho rằng đây chỉ là những trao đổi kinh doanh thông thường, không thuộc diện bảo mật.

Tuy nhiên, nữ diễn viên Tiên hắc ám phản đối, lập luận rằng các tài liệu này được bảo vệ bởi thỏa thuận không tiết lộ (NDA). Brad Pitt đồng thời yêu cầu tòa bác bỏ đề nghị của Jolie buộc anh phải chi trả 33.000 USD tiền phí luật sư.

Điền trang Château Miraval từng là tổ ấm và tài sản chung của Brad Pitt và Angelina Jolie từ năm 2008 (Ảnh: Reuters).

Trong bối cảnh hai bên đều đưa ra lập luận riêng, phán quyết mới nhất của tòa án đang nghiêng về phía Brad Pitt. Cụ thể, Thẩm phán Tòa án cấp cao Los Angeles (Mỹ) Lia Martin đã ra lệnh buộc Angelina Jolie giao nộp 22 tài liệu, bao gồm email (thư điện tử) và tin nhắn trao đổi với các trợ lý, liên quan trực tiếp đến việc bán vườn nho Miraval. Jolie có 45 ngày để thực hiện yêu cầu này.

Phán quyết được ban hành vào ngày 17/12 - đúng một ngày trước sinh nhật lần thứ 62 của Brad Pitt.

Nhóm pháp lý của nam diễn viên cho rằng các tài liệu bị che giấu có thể chứa đựng những chỉ đạo và quan điểm cá nhân của Jolie, cũng như các trao đổi liên quan đến việc có nên phản hồi đề nghị mua lại vườn nho từ phía Stoli hay không.

Theo hồ sơ vụ việc, Dalton, Helic và Bird được cho là đã phối hợp soạn thảo các văn bản trao đổi giữa luật sư và thân chủ để gửi cho luật sư của Angelina Jolie, ông Laurent Schummer, xoay quanh bức thư then chốt trong thương vụ mua bán.

Brad Pitt hiện chiếm ưu thế trong cuộc chiến pháp lý tranh chấp tài sản với Angelina Jolie (Ảnh: Getty Images).

Angelina Jolie được cho là từng hợp tác với Amal Clooney Helic từ năm 2012 trong một sáng kiến chống bạo lực tình dục. Các nguồn tin cho biết nữ diễn viên coi Helic là “người cố vấn”.

Năm 2015, Jolie, Helic và Dalton đồng sáng lập quỹ Jolie Pitt Dalton Helic, nhằm ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và hỗ trợ người tị nạn.

Ngoài ra, phía Brad Pitt cũng yêu cầu tiếp cận các trao đổi giữa Jolie và các cố vấn tài chính, bao gồm Marjorie Brabet-Friel và James Friel.

Sau phán quyết mới nhất, luật sư đại diện của Angelina Jolie - Paul Murphy - bày tỏ sự thất vọng: “Phán quyết này vi phạm luật, làm suy yếu quyền cơ bản của bà Jolie được xét xử công bằng. Đây cũng là một phần trong nỗ lực kéo dài nhiều năm của ông Pitt nhằm quấy rối và kiểm soát bà ấy. Chúng tôi sẽ kháng cáo”.

Theo truyền thông Mỹ, Angelina Jolie có thể đối mặt với các yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu không hủy bỏ thỏa thuận đã ký với Yuri Shefler liên quan đến việc bán cổ phần tại Miraval. Đầu tháng 12, nữ diễn viên đã nộp đơn lên tòa, bày tỏ sự không hài lòng về diễn biến tranh chấp quanh nhà máy rượu vang ở Pháp.

Nữ đạo diễn 50 tuổi cho biết sau khi chia tay Brad Pitt vào năm 2016, cô để chồng cũ toàn quyền kiểm soát và cư trú tại ngôi nhà gia đình ở Los Angeles (Mỹ) cũng như Miraval, mà không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào, với hy vọng giúp tình hình giữa hai bên bớt căng thẳng sau giai đoạn đầy sang chấn.

Angelina Jolie phủ nhận các cáo buộc của chồng cũ và phản đối phán quyết mới của tòa án (Ảnh: Getty Images).

“Trong nhiều năm, các con và tôi chưa bao giờ quay lại mảnh đất đó, vì nó gắn liền với những ký ức đau đớn dẫn đến cuộc ly hôn. Sau khi ly thân, tôi lập tức tìm nơi ở mới cho các con và bản thân. Tôi cũng không yêu cầu Brad trợ cấp sau ly hôn hay bất kỳ hỗ trợ tài chính nào khác”, Jolie chia sẻ.

Theo People, phiên xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 1/2/2027. Trước đó, hai bên có cơ hội hòa giải vào ngày 28/10/2026.

Brad Pitt và Angelina Jolie bắt đầu mối quan hệ từ năm 2005, có 6 người con gồm Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Knox - Vivienne.

Cặp đôi kết hôn năm 2014 nhưng chia tay chỉ 2 năm sau đó, khép lại một trong những cuộc hôn nhân được chú ý nhất Hollywood. Theo phán quyết hiện hành, Angelina Jolie giữ quyền nuôi con chính, còn Brad Pitt được quyền thăm nom định kỳ.