Mê vợ con như Hyun Bin: Gọi bà xã là nữ hoàng, con trai là thái tử

Mới đây, Hyun Bin tham gia chương trình Zzanbro và nhanh chóng gây sốt vì câu nói dành cho vợ con. Trong chương trình, ngôi sao Hạ cánh nơi anh bất ngờ ca ngợi: "Vợ em là nữ hoàng, con trai em là thái tử" rồi bật cười lớn.

Các MC tham gia chương trình rất bất ngờ trước lời thổ lộ của tài tử và nhanh chóng vỗ tay tán thưởng anh. Câu nói của Hyun Bin cũng gây bão mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều khán giả thừa nhận, Son Ye Jin thực sự may mắn khi kết hôn với một người đàn ông trưởng thành, hết lòng yêu thương vợ con.

Hyun Bin gọi vợ là nữ hoàng và con trai là thái tử (Ảnh: Naver).

Cũng trong chương trình, MC Shin Dong Yup bất ngờ tiết lộ, anh từng sốc khi bắt gặp con trai của Hyun Bin và Son Ye Jin. Nam MC nói: "Tôi từng thấy hình con trai Hyun Bin rồi. Hiện giờ, em bé rất đẹp trai. Sao gương mặt của một đứa trẻ lại có thể đẹp như vậy nhỉ?".

Vài ngày trước, khi tham gia chương trình You Quiz on the Block của đài tvN (Hàn Quốc), tài tử Hyun Bin cũng dành những lời ngọt ngào cho bạn đời.

Anh chia sẻ bức tâm thư gửi vợ: "Khi anh thấy những gì em làm cho gia đình chúng ta, anh rất kinh ngạc, kính trọng và vô cùng biết ơn. Em đã rất khó khăn để có thể hoàn thành tốt tất cả công việc gia đình trong thời gian anh đi quay phim ở nước ngoài. Chính vì vậy anh muốn cảm ơn em vì đã âm thầm chịu đựng và vượt qua tất cả".

Hyun Bin cũng thừa nhận, quý tử của vợ chồng anh có vẻ ngoài giống mẹ và khẳng định, cuộc sống của anh đẹp hơn từ khi có sự xuất hiện của con trai. Ngôi sao xứ Hàn cũng không ít lần xác nhận với bạn bè, Son Ye Jin là cô gái trong mộng của anh.

Hình ảnh hiếm hoi về con trai của Son Ye Jin và Hyun Bin vừa được hé lộ (Ảnh: Sina).

Anh nói: "Hai vợ chồng chúng tôi làm cùng công việc, cô ấy cũng là một diễn viên nên cô ấy thực sự hiểu cho công việc của tôi, và tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi nghĩ, vợ tôi ủng hộ tôi về mọi mặt. Và chỉ riêng việc cô ấy hiện diện trên đời này vì tôi đã là sự ủng hộ lớn nhất rồi".

Về phần mình, Son Ye Jin cũng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại: "Tôi đang sống trong những năm tháng ngọt ngào, niềm vui đơn giản của tôi là khi chỉ cần nhìn thấy con tôi ăn hết bữa mỗi ngày một cách ngon lành. Tôi cảm thấy bản thân vượt qua một ngày khi mọi việc kết thúc mà không gặp sự cố nào.

Chính những điều nhỏ nhặt này khiến tôi hạnh phúc. Có vẻ như quan điểm sống của tôi cũng đã thay đổi ít nhiều. Dù việc chăm con là một công việc vất vả nhưng nó cũng mang lại cho tôi niềm hạnh phúc từ một thế giới khác. Tôi đang sống rất hạnh phúc".

Nữ diễn viên của Hạ cánh nơi anh còn xác nhận, Hyun Bin là mối tình đầu của cô, người giúp cô hoàn thiện bản thân và cảm nhận đầy đủ nhất những cung bậc hạnh phúc.

Hyun Bin khẳng định, vợ và con trai giúp cuộc sống của anh thêm hạnh phúc và ý nghĩa (Ảnh: Chosun).

Hyun Bin và Son Ye Jin bị phát hiện hẹn hò từ năm 2021 và đến tháng 3/2022, cặp đôi tổ chức đám cưới. Họ được nhận xét là cặp tình nhân hạnh phúc, đồng điệu và quyền lực của làng giải trí xứ Hàn. Son Ye Jin sinh con vào tháng 11/2022.

Từ khi có con, Son Ye Jin sống chậm lại, ít tham gia sự kiện để dành thời gian chăm sóc con, trở thành hậu phương của chồng. Trong khi đó, Hyun Bin vẫn hoạt động chăm chỉ, nhưng luôn cố gắng hỗ trợ vợ và hiện diện trong những sự kiện quan trọng của con.

Son Ye Jin và Hyun Bin hiện đều là những ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn. Theo Naver, họ đều nhận cát-xê ấn tượng cho mỗi tập phim truyền hình.

Theo báo cáo của GQ Ấn Độ, giá trị tài sản ròng của Hyun Bin hiện tại ước tính khoảng 21 triệu USD, trong khi đó tài sản ròng ước tính của Son Ye Jin là 20 triệu USD.

Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn từ năm 2022 (Ảnh: Naver).

Hyun Bin đang bận rộn quảng bá cho bộ phim mới của anh, Harbin (Cáp Nhĩ Tân). Bộ phim gián điệp lấy bối cảnh năm 1909 khắc họa cuộc rượt đuổi ly kỳ và sự nghi ngờ đan xen giữa những người hướng đến Cáp Nhĩ Tân vì một mục đích duy nhất và những người đang truy đuổi họ.

Để khắc họa hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt của những người đấu tranh giành độc lập, Hyun Bin xuất hiện với tạo hình luộm thuộm, nhếch nhác trong phim. Anh để tóc dài, nuôi râu, gương mặt lấm lem bùn đất.

Trước khi ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 12, Harbin được công chiếu độc quyền tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2024 hồi tháng 9. Trung tuần tháng 12, tại sự kiện ra mắt Harbin tại Hàn Quốc, Son Ye Jin cũng góp mặt để ủng hộ chồng.